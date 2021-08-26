Афганские беженцы заселят Америку

Грандиозная миграционная операция разворачивается прямо на наших глазах. Всего за несколько дней американцы вывезли из Афганистана десятки тысяч человек, чтобы расселить большинство из них на территории США. Кто входит в число этих переселенцев, почему они вряд ли смогут ужиться с талибами и как их встречают американские обыватели?

Воздушный мост. Термин, который раньше использовался применительно к снабжению Западного Берлина в ходе Берлинского кризиса (когда Штаты на самолетах привозили в находящийся в блокаде город все необходимое), теперь справедливо использовать и в отношении кабульского аэропорта. Сейчас там безостановочно взлетают и садятся самолеты, вывозящие из Кабула людей. В основном американские, но не только.

«Нашим безусловным приоритетом является вывоз американцев, – заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. – В то же время до 31 августа (дедлайна, установленного талибами – прим. ВЗГЛЯД) мы намерены вывести как можно большее количество афганцев, находящихся в зоне риска».

Под этим термином понимаются те граждане Афганистана, которые помогали американцам оккупировать и «демократизировать» страну – переводчики, чиновники, профессура, активисты. Точное число людей, которые так или иначе сотрудничали с американцами, неизвестно – по некоторым данным, их до 100 тысяч человек (плюс еще 400 тысяч ближайших родственников – супругов и детей). Всем им сейчас грозит месть со стороны талибов, поэтому Штаты и вывозят их из страны.

Тигра пинать не будут

Проблема в том, что вывоз этот должен был состояться еще как минимум несколько недель, а то и месяцев назад – в нормальном, штатном режиме, со всеми процедурами типа получения специальной визы. Однако по бюрократическим причинам (связанным, по мнению американских СМИ, прежде всего с вопиющей некомпетентностью чиновников администрации Байдена) Штаты оттянули все на последний момент. Поэтому сейчас, не желая получать имиджевую катастрофу в виде развешанных по Кабулу тысяч американских коллаборантов, Штаты и проводят экстренную эвакуацию.

Да, от имиджевых проблем они не избавились. Кадры и репортажи из кабульского аэропорта наполнены ощущением хаоса и полного беспредела. И речь не только о видеозаписях афганцев, прыгающих на шасси улетающих самолетов, но и о быте тех, кто сейчас там находится. По сообщениям некоторых журналистов, вода в аэропорте продается по 40 долларов за бутылку.

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Однако еще больше не повезло тем, кто остался за пределами воздушной гавани. Как минимум 1200 человек, получивших американские визы, не могут добраться до кабульского аэропорта из страха перед талибами, контролирующими город. Не исключено, что после 31 августа часть из них будет висеть на кранах – в назидание тем, кто рискнет в будущем сотрудничать с США. Тем более что сами талибы уже закрыли доступ в аэропорт гражданам Афганистана.

Однако воздушный мост уже продемонстрировал впечатляющие результаты. В период с 14 по 25 августа США эвакуировали из Афганистана четыре с половиной из шести тысяч американцев, которые официально, через Госдеп, запросили эвакуацию. Всего же, с учетом афганцев и представителей других национальностей, американцы вывезли более 80 тысяч человек. Для этого используется как военно-транспортная авиация, так и зафрахтованные американским правительством коммерческие рейсы.

На сегодняшний день талибы не мешают эвакуации. «С 14 августа не было ни одного убитого американца, и у меня есть данные лишь об одном незначительном ранении», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Судя по всему, невмешательство продолжится и после 31 августа, если вдруг американцы задержатся.

Конечно, у талибов есть технологические возможности ударить по американцам – в руки «Талибана» попали сотни ПЗРК (которыми, напомним, можно сбить гражданский самолет). Есть, скорее всего, и желание еще больше унизить Вашингтон напоследок, отомстить за два десятка лет оккупации.

Однако в то же время есть и трезвое понимание того, что не стоит напоследок пинать под зад уходящего тигра – он может очень жестоко ответить. Штаты способны, например, нанести мощнейший ракетно-бомбовый удар по инфраструктуре талибов. Поэтому талибы терпят – и, скорее всего, будут терпеть до полной очистки кабульского аэропорта. Судьба беженцев их не волнует.

Людской транзит

А судьба эта не такая уж и простая. Из Кабула афганцев везут в специальные транзитные зоны на территории зарубежных баз США – например, на крупнейшую базу американских ВВС в Катаре, а также в Германию, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Италию, Испанию. «Там, где они садятся, всех, кто не имеет гражданства США или постоянного вида на жительства, скрупулезно проверяют. Все они проходят проверку на биографию», – заявил президент Джо Байден. Для этой проверки в указанные страны откомандированы три сотни сотрудников различных американских агентств.

Прошедшие проверку летят в США (так, 25 августа американские власти заявили, что только за прошедшие к этому времени 24 часа в аэропорту Вашингтона приземлились борта с 12 тысячами беженцев). По прилете в Штаты те, у кого есть американское гражданство, сдают тест на коронавирус и отправляются домой. Афганских же граждан оставляют в пунктах временного размещения – как на гражданских объектах (типа Экспо-центра Даллеса недалеко от Вашингтона), так и на военных базах.

Изначально для этого выделили три базы. По словам представителей Пентагона, среди них Форт Блисс в Техасе, Форт Мак-Кой в Висконсине (куда по состоянию на 26 августа прибыло 1000 беженцев и в течение недели ожидается еще 10 тысяч), Форт Ли в Вирджинии. Позже к этому списку присоединилась и авиабаза в Нью-Джерси. Оттуда афганских гостей уже начали распространять по местам жительства. Также некоторые союзники США согласились принять афганских беженцев. Так, Канада заявила о готовности взять 20 тысяч человек. Однако львиную долю все-таки распространят по штатам США.

Причем распространят отнюдь не насильно – местные власти как минимум двух десятков штатов сами выражают желание поучаствовать в процессе. И не только демократы (из той же Калифорнии, где проживает крупнейшая афганская община в США), но даже губернаторы-республиканцы, чья партия с настороженностью относится к мигрантам.

«Я понимаю, что штат Юта не влияет напрямую на внешнюю или оборонную политику США. Однако мы давно принимаем беженцев со всего мира... Мы готовы продолжить эту практику и помочь с расселением лиц и семей, которые бегут из Афганистана», – пояснил губернатор Спенсер Кокс. «Массачусетс готов принять афганских беженцев, ищущих безопасности и мира в Америке», – написал губернатор этого штата Чарли Бейкер. «Я заявляю, что штат Мэриленд готов принять еще больше афганских переводчиков, которые помогали американцам в Афганистане. Многие из этих афганцев – наших союзников – храбро рисковали своими жизнями для помощи нам, и теперь перед нами стоит моральное обязательство помочь им», – утверждает глава Мэриленда Ларри Хоган. О готовности принять беженцев заявили и республиканские руководители Джорджии, Южной Каролины, Айовы, Оклахомы и Аризоны.

Правозащитный романтизм

И тут они идут за мнением своих избирателей – опросы показывают, что 76% республиканцев поддерживает идею расселения по США афганских союзников (в целом по всей Америке эту идею поддерживает 81% респондентов). Вообще американцы выступают за активную помощь афганским беженцам.

К процессу подключились СМИ – многие опубликовали методички из серии «Как вы можете помочь афганским беженцам» или же указали общественные организации, куда обеспокоенные граждане могут отправить деньги. Сами представители общественных организаций также готовы работать засучив рукава.

«Крайне важно, чтобы мы предоставили беженцам психологов для преодоления той травмы, которую они получили. Все для того, чтобы они быстрее сфокусировались на таких вещах, как изучение английского языка и поиск работы», – говорит представитель одной из чикагских организаций по помощи беженцам Джимс Портер. «Мы встречаем их в аэропорту, организуем жилье, помогаем найти работу, устраиваем детей в школы, обучаем нашей культуре и языку, разъясняем транспортные вопросы», – поясняет Конни Филипс из аризонской организации. Не остался в стороне и бизнес – сеть Airbnb уже заявила, что готова на бесплатной основе предоставить 20 тысячам афганских беженцев кров – правда, не только в США, но и по всему миру (в Америке с ее помощью 21-22 августа было размещено 165 афганцев).

Однако не исключено, что уже в ближайшие месяцы суровый быт одержит победу над правозащитным романтизмом. Так, если разбивать опросы по возрастным и социальным стратам, то наименьший энтузиазм в приеме беженцев наблюдается у молодежи до 30 лет, а также среди американцев без высшего образования – до четверти из них негативно относятся к приему беженцев и не боятся говорить об этом открыто. Понятно, почему – ведь именно эти категории граждан больше всего пострадают от приема беженцев, которые создадут напряженность на рынке труда и в плане межнациональных отношений.

«Афганцам предстоит пройти еще длинный путь, наполненный трудностями

– начиная с бюрократических препон в деле получения номера социального страхования, поиска социальных услуг, а также домов для дальнейшей жизни и заканчивая разочарованием от того, что многие из них, будучи образованными профессионалами, неожиданно окажутся на дне экономической и социальной лестницы, в изоляции из-за незнания языка и культуры, а также окруженными преступностью, предубеждением и нуждой», – пишет Los Angeles Times. «У прибывающих беженцев нет кредитной истории, нет трудового стажа (на территории США – прим. ВЗГЛЯД), поэтому им будет сложно найти владельцев жилья, которые готовы будут сдать им в аренду квартиры», – говорит Джимс Портер.

В свою очередь, далеко не все афганцы понимают, как им повезло и как они должны быть благодарны хотя бы за такой кров. В СМИ уже расписываются жизненные примеры афганцев, которые прибыли в США и возмущаются условиями жизни, которые им предоставили иммиграционные власти. При этом некоторые собеседники американских журналистов отнюдь не считают, что должны падать на колени перед американцами за то, что те их спасли от талибов – афганские беженцы уверены, что США должны им за ту помощь, которую афганцы оказали американским военным. А значит, сейчас обязаны отдавать долг в виде предоставления комфортных условий для жизни.

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