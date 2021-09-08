В Латинской Америке решили разбавить монополию доллара биткоином

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8 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Как западные посольства вербуют пятую колонну в России

Посольства западных стран, в том числе США – желанный объект трудоустройства для некоторых наших сограждан MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС
Россия лишила Запад важнейшего канала создания пятой колонны – российских граждан, чья лояльность другим государствам была выше лояльности родной стране. Инструментом отбора и воспитания этой целевой группы были западные посольства в Москве. Как все происходило и какими словами оценивает это российский МИД? Подробности...
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Донбасс объединяется ради русского будущего

Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА «Новости»
Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Это чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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За Ленинградом всегда наступает Сталинград

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Дмитрий Ольшанский, публицист
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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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    В Латинской Америке решили разбавить монополию доллара биткоином

    Биткоин впервые стал официальной валютой государства    8 сентября 2021, 17:00
    Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/
    Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Биткоин впервые стал официальной национальной валютой. Этот рискованный эксперимент решил поставить на своем населении 40-летний президент небогатого Сальвадора. Он даже запустил социальную рекламу, объясняющую людям плюсы от новой валюты. Какую же выгоду получат сальвадорцы со средней зарплатой в 100 долларов в месяц от валюты, одна монета которой стоит от 50 тыс. долларов?

    В мире появилась первая страна, где биткоин будет использоваться в качестве новой национальной валюты наравне с долларом США. Это небогатое латиноамериканское государство Сальвадор, молодой президент которого Найиб Букеле решил «хайпануть».

    Конечно, в Венесуэле уже существуют электронные деньги Petro, а Багамские острова запустили в этом году цифровую валюту Sand Dollar, поддерживаемую центральным банком. Даже в России может появится цифровой рубль. Однако Сальвадор сделал нечто иное.

    «Стоит разграничивать два понятия: легализация биткоина как допустимого платежного средства и его легализация как новой национальной валюты. Немало стран сделали первое, сохранив государственную валюту, но лишь Сальвадор сделал второе. Причина – в удручающем состоянии экономики. По сути, новый закон – это попытка сделать дефибрилляцию пациенту, который почти не дышит», – говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

    Страна закупила 400 биткоинов на 20 млн долларов до того, как официально запустить новое платежное средство в стране. После Букеле сообщил о покупке страной еще 200 биткоинов, позднее – еще 150 биткоинов. На криптобирже Coinbase биткоин сначала вырос в цене, но потом быстро пошел вниз. Букеле скупал биткоины уже на фоне обвала их стоимости. Это даже привело к сбою в работе крупной криптобиржи.

    План 40-летнего президента таков. Предприятия теперь должны принимать биткоин наравне с долларом в обмен на товары и услуги, а правительство – при оплате налогов. Для поддержки транзакций местный Минфин создал фонд в 150 млн долларов в госбанке.

    Чтобы внедрить биткоин среди населения, государство создало биткоин-кошелек Chivo, который предоставляется с предварительно загруженной валютой на 30 долларов для пользователей. Владелец кошелька регистрируются под национальным идентификационным номером Сальвадора. По всей стране установили 200 биткоин-банкоматов, которые можно использовать для обмена криптовалюты на доллары. Власти даже запустили социальную рекламу о том, как хорошо расплачиваться биткоинами.

    Весь мир теперь с интересом будет следить за этим финансовым экспериментом. «Это напоминает дивный новый мир. После запуска этого проекта мы оказались на неизведанной территории, но я рад, что этот эксперимент происходит в целом, и я думаю, что он нас многому научит», – говорит Bloomberg Гаррик Хайлмэн, руководитель отдела исследований Blockchain.com в Майами.

    Президент страны считает, что это позволит привлечь больше людей в финансовую систему и снизить стоимость денежных переводов. И эти задачи действительно могут быть выполнены.  

    Сальвадор – страна бедная, поэтому ее жители ездят на заработки в другие страны, в основном в США. И денежные переводы от трудовых мигрантов являются важнейшим притоком долларов в страну. На Украине, например, действует такая же схема.

    Только в прошлом году мигранты отправили на родину 6 млрд долларов – это пятая часть ВВП Сальвадора. Благодаря биткоину, они могут сэкономить целых 400 млн долларов в год на комиссиях за эти транзакции. В этом есть выгода и для государства, ведь эти дополнительные 400 млн долларов местные жители потратят внутри страны.

    Но главная выгода страны будет в другом. Судя по всему, власти Сальвадора надеются стать новым офшорным раем для всего мира. Учитывая, что биткоин слабо регулируется, а его владельцы анонимны, Сальвадор может превратиться в место для отмывания денег. Более того, страна рискует стать Меккой не только для уходящих от налогов бизнесменов, но и для преступных элементов.

    «Цифровая валюта децентрализована, ее трудно контролировать. Часть транзакций до сих пор может свободно проходить при полной анонимности, что создает высокие риски финансирования преступной деятельности», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Если крупные и богатые экономики не могут себе позволить такую «роскошь», то бедный Сальвадор решил ни в чем себе не отказывать: терять-то особо нечего.

    Мировым рейтинговым агентствам такой подход пришелся не по душе. Сразу после утверждения закона о биткоинах рейтинговое агентство Moody's понизило кредитоспособность Сальвадора, а его долларовые облигации также оказались под давлением. Агентство Fitch опасается снижения кредитоспособности страховых компаний страны, которые и так находятся не в лучшем положении.

    Многие эксперты считают, что такой шаг Сальвадора помешает ему заключить соглашение с МВФ о кредите на 1 млрд долларов.

    «Еще один минус биткоина – это отсутствие физического носителя. Бумажные доллары можно снять из банкомата и оплатить ими товары и услуги в тех местах, где бесконтактная оплата невозможна, а таких мест еще полно не только в России, но и в Европе», – говорит Купцикевич. Плюс цифровая валюта ничем не обеспечена и является чисто спекулятивным инструментом. «Если еще проще, то биткоин никому ничего не должен. Он может стоить и один доллар за монету, и претензий предъявлять будет некому», – добавляет эксперт.

    Наконец то, чего боятся простые сальвадорцы, наверное, больше всего – это нестабильность курса. Волатильный биткоин может ударить по благосостоянию как простых граждан, так и финансовых организаций, говорит Кивкулис.

    «Сегодня у тебя один биткоин, и ты – «король мира» со 100 тыс. долларов, а через пару недель твою криптовалюту можно поменять лишь на 20 тыс. долларов или даже меньше. Это совершенно точно не понравится ни одному жителю страны, если, скажем, он будет получать в биткоинах зарплату или пенсию»,

    – рассуждает Купцикевич. Неудивительно, что местные опросы показывают, что большинство сальвадорцев не поддерживает появление новой официальной валюты – биткоинов.

    В Сальвадоре крайне низкое проникновение интернета, что затруднит доступ к цифровой валюте, отмечает Кивкулис. «Большинство местных жителей не имеют даже банковского счета, а средний доход достигает максимум 100 долларов в месяц. Поэтому нельзя однозначно сказать, будет ли биткоин пользоваться популярностью среди местного населения, при его сегодняшней стоимости более 50 тыс. долларов», – говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    В то же время Сальвадор – это экспериментальный полигон, который покажет, может ли децентрализованная валюта укрепить экономику страны, которая всегда страдала от долларизации: большой внешний долг в долларах, проникновение американской валюты во внутреннюю жизнь страны, говорит Кивкулис. Именно поэтому Сальвадор может стать не единственным, на подходе другие страны Латинской Америки.

    Для более богатых стран такой шаг, конечно, более рискованный. «Если допустить, что Россия решила заменить рубль биткоином, то это создало бы огромную неопределенность в отношении экономического будущего страны, а также напугало бы инвесторов и вызвало мощнейший отток капиталов из страны», – заключает собеседник.


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