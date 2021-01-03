Биткоин занял место золота

Выстреливший в прошлом году биткоин открыл 2021 год новым взлетом - всего за несколько дней он подорожал на 20%. Споры о том, что биткоин может потеснить золото в качестве защитного актива в кризисы, лишь разгораются, а от криптовалюты ждут новых исторических рекордов. Как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста?

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - с начала 2021 года выросла на 20% и приближается к 35 тыс. долларам. Это новый исторический максимум. Рыночная капитализация криптовалюты составляет теперь 640 млрд долларов. По этому показателю биткоин почти догнал компанию Илона Маска Tesla, капитализация которой составляет немногим больше – 670 млрд долларов.

После того, как биткоин рухнул в марте 2020 года вместе с другими активами, эта валюта подорожала более чем в восемь раз. А с минимумов сентября биткоин вырос в цене более чем в три раза.

Что же помогает этой новой валюте достигать таких высот? Винов всему падение доллара до многолетних минимумов по отношению ко многим валютам, в том числе, к евро на этой неделе. Более того, многие аналитики ждут, что доллара в 2021 году ослабнет еще больше. Потому что они уверены, что США продолжат вливать в мировую экономику все больше долларов в виде дополнительных мер экономической поддержки американского населения и бизнеса в условиях пандемии.

Насколько сильно упадет курс доллара зависит от того, насколько эффективно США будет бороться с коронавирусом с помощью вакцины. Любая задержка массовой вакцинации будет приводить к новым виткам ослабления доллара в глобальном разрезе.

Ослабляет доллар также Федеральная резервная система США, которая, как ожидается, будет продолжать держать процентные ставки на низком уровне еще очень долго.

Все это заставляет инвесторов страховать инфляционные риски покупкой биткоина и золота, говорил в интервью CNBC глава инвестиционной компании Morgan Creek Capital Management Марк Юско.

Некоторые аналитики пророчат биткоину невероятные высоты.

Цена биткоина может повторить взлет золота 1970-х годов и уже через год достичь отметки в 318 тыс. долларов,

не исключаются аналитики Citi.

Инвестиционный директор Guggenheim Investments спрогнозировал, что в конечном итоге цена биткоина может достичь 400 тыс. долларов.

Золото и биткоин стали активами в «тихой гавани». В 2020 году разгорелся спор о том, сможет ли главная криптовалюта – биткоин – стать новым золотом, способным застраховать портфель инвесторов от инфляции. Как известно, исторически именно традиционное золото в условиях кризисов становится спасительным активом, где инвесторы предпочитают переждать турбулентные времена в экономике.

В этом году спрос на золото никуда не делся. Инвесторы по-прежнему ищут в нем спасения. Золото показало в 2020 году наилучшую динамику с 2010 года. В августе металл взлетел до рекордных уровней около 2075 долларов за унцию, а в октябре рекордных значений достиг и объем физического золота в обеспеченных драгметаллом биржевых фондах (ETF).

Однако, когда произошел прорыв в области разработки вакцин, золото и серебро как защитные активы сразу подешевели. Парадоксально то, что биткоин все равно продолжал расти в цене. К концу года золоту, благодаря продолжению снижения доллара, удалось подрасти и показать отличную динамику в целом.

Однако новый тренд 2020 года – это все большая популярность выстрелившего биткоина. Причем, далеко не только среди фанатов технологий и спекулянтов, но уже и у более широкой публики, передает ProFinance.

В крипторынок активно идут частные инвесторы, институциональные инвесторы – банки и фонды, главы крупнейших компаний, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Некоторые полагают, что биткоин даже начинает теснить золото. «Все больше и больше инвесторов начинают считать биткоин надежным объектом инвестиций. Кроме того, похоже, что

биткоин начинает заменять золото в качестве инструмента хеджирования разнообразных рисков, вроде долларового и инфляционного»,

- отмечает стратег Deutsche Bank Джим Рид.

Однако аналитики Goldman Sachs считает, что биткоин и золото все же не являются взаимозаменяемыми активами, поэтому биткоин не лишит золото статуса главного спасителя от инфляции в кризисные времена.

У биткоина сохраняются большие минусы, которых опасаются институциальные инвесторы и богачи. Во-первых, это непрозрачность. Во-вторых, это слишком спекулятивный актив, а значит, крайне рискованный. За рекордным ростом могут следовать рекордные обвалы. В истории биткоина такое уже было.

Поучительна история 2017 года, когда цена биткоина резко взлетела – с сентября по декабрь в шесть раз, с 3,8 тыс. до 20 тыс. долларов. Однако уже к февралю 2018 года курс биткоина рухнул к 6 тыс. долларов, и после этого долго находился под давлением продавцов.

«Вполне может оказаться, что через год биткоин будет стоить столько же, как и сейчас. За волной роста часто следует продолжительный спад. Достижение новых исторических максимумов и остановка там, вероятно, запустит огромную волну фиксации прибыли долгосрочных инвесторов, засевших в биткоине еще в 2017 году. Инвесторы в биткоин очень легко воодушевляются, но также быстро разочаровываются», – объяснял ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Если оценивать варианты роста или падения биткоина, то можно сказать, что шансы 50 на 50, добавляет Тузов.

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По биткоину некоторые ждут роста его стоимости с 35 тыс. долларов до 400 тыс. долларов. Проблема в том, что вероятность того, что биткоин обвалится с 35 тыс. долларов до 6 тыс. долларов не меньше. Что касается золота, то по нему таких скачков никто не ждет. Консенсус прогноз по металлу таков: в первом квартале 1890 долларов за унцию, во втором и третьем кварталах – 1950 долларов, к концу 2021 года – 1900 долларов. В 2022 и 2023 года унция будет стоить 1850 и 1700 долларов соответственно. Инвесторы ставят на победу людей в борьбе с коронавирусом.