Биткоин занял место золота

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3 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Русский народ - это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим - так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...

2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 7 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Биткоин занял место золота

    Капитализация биткоина почти сравнялась с Tesla Илона Маска    3 января 2021, 18:30
    Фото: Ina Fassbender/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Выстреливший в прошлом году биткоин открыл 2021 год новым взлетом - всего за несколько дней он подорожал на 20%. Споры о том, что биткоин может потеснить золото в качестве защитного актива в кризисы, лишь разгораются, а от криптовалюты ждут новых исторических рекордов. Как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста?

    Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - с начала 2021 года выросла на 20% и приближается к 35 тыс. долларам. Это новый исторический максимум. Рыночная капитализация криптовалюты составляет теперь 640 млрд долларов. По этому показателю биткоин почти догнал компанию Илона Маска Tesla, капитализация которой составляет немногим больше – 670 млрд долларов.

    После того, как биткоин рухнул в марте 2020 года вместе с другими активами, эта валюта подорожала более чем в восемь раз. А с минимумов сентября биткоин вырос в цене более чем в три раза.

    Что же помогает этой новой валюте достигать таких высот? Винов всему падение доллара до многолетних минимумов по отношению ко многим валютам, в том числе, к евро на этой неделе. Более того, многие аналитики ждут, что доллара в 2021 году ослабнет еще больше. Потому что они уверены, что США продолжат вливать в мировую экономику все больше долларов в виде дополнительных мер экономической поддержки американского населения и бизнеса в условиях пандемии.

    Насколько сильно упадет курс доллара зависит от того, насколько эффективно США будет бороться с коронавирусом с помощью вакцины. Любая задержка массовой вакцинации будет приводить к новым виткам ослабления доллара в глобальном разрезе.

    Ослабляет доллар также Федеральная резервная система США, которая, как ожидается, будет продолжать держать процентные ставки на низком уровне еще очень долго.

    Все это заставляет инвесторов страховать инфляционные риски покупкой биткоина и золота, говорил в интервью CNBC глава инвестиционной компании Morgan Creek Capital Management Марк Юско.

    Некоторые аналитики пророчат биткоину невероятные высоты.

    Цена биткоина может повторить взлет золота 1970-х годов и уже через год достичь отметки в 318 тыс. долларов,

    не исключаются аналитики Citi.

    Инвестиционный директор Guggenheim Investments спрогнозировал, что в конечном итоге цена биткоина может достичь 400 тыс. долларов.

    Золото и биткоин стали активами в «тихой гавани». В 2020 году разгорелся спор о том, сможет ли главная криптовалюта – биткоин – стать новым золотом, способным застраховать портфель инвесторов от инфляции. Как известно, исторически именно традиционное золото в условиях кризисов становится спасительным активом, где инвесторы предпочитают переждать турбулентные времена в экономике.

    В этом году спрос на золото никуда не делся. Инвесторы по-прежнему ищут в нем спасения. Золото показало в 2020 году наилучшую динамику с 2010 года. В августе металл взлетел до рекордных уровней около 2075 долларов за унцию, а в октябре рекордных значений достиг и объем физического золота в обеспеченных драгметаллом биржевых фондах (ETF).

    Однако, когда произошел прорыв в области разработки вакцин, золото и серебро как защитные активы сразу подешевели. Парадоксально то, что биткоин все равно продолжал расти в цене. К концу года золоту, благодаря продолжению снижения доллара, удалось подрасти и показать отличную динамику в целом.

    Однако новый тренд 2020 года – это все большая популярность выстрелившего биткоина. Причем, далеко не только среди фанатов технологий и спекулянтов, но уже и у более широкой публики, передает ProFinance.

    В крипторынок активно идут частные инвесторы, институциональные инвесторы – банки и фонды, главы крупнейших компаний, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

    Некоторые полагают, что биткоин даже начинает теснить золото. «Все больше и больше инвесторов начинают считать биткоин надежным объектом инвестиций. Кроме того, похоже, что

    биткоин начинает заменять золото в качестве инструмента хеджирования разнообразных рисков, вроде долларового и инфляционного»,

    - отмечает стратег Deutsche Bank Джим Рид.

    Однако аналитики Goldman Sachs считает, что биткоин и золото все же не являются взаимозаменяемыми активами, поэтому биткоин не лишит золото статуса главного спасителя от инфляции в кризисные времена.

    У биткоина сохраняются большие минусы, которых опасаются институциальные инвесторы и богачи. Во-первых, это непрозрачность. Во-вторых, это слишком спекулятивный актив, а значит, крайне рискованный. За рекордным ростом могут следовать рекордные обвалы. В истории биткоина такое уже было.

    Поучительна история 2017 года, когда цена биткоина резко взлетела – с сентября по декабрь в шесть раз, с 3,8 тыс. до 20 тыс. долларов. Однако уже к февралю 2018 года курс биткоина рухнул к 6 тыс. долларов, и после этого долго находился под давлением продавцов.

    «Вполне может оказаться, что через год биткоин будет стоить столько же, как и сейчас. За волной роста часто следует продолжительный спад. Достижение новых исторических максимумов и остановка там, вероятно, запустит огромную волну фиксации прибыли долгосрочных инвесторов, засевших в биткоине еще в 2017 году. Инвесторы в биткоин очень легко воодушевляются, но также быстро разочаровываются», – объяснял ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Если оценивать варианты роста или падения биткоина, то можно сказать, что шансы 50 на 50, добавляет Тузов.

    По биткоину некоторые ждут роста его стоимости с 35 тыс. долларов до 400 тыс. долларов. Проблема в том, что вероятность того, что биткоин обвалится с 35 тыс. долларов до 6 тыс. долларов не меньше. Что касается золота, то по нему таких скачков никто не ждет. Консенсус прогноз по металлу таков: в первом квартале 1890 долларов за унцию, во втором и третьем кварталах – 1950 долларов, к концу 2021 года – 1900 долларов. В 2022 и 2023 года унция будет стоить 1850 и 1700 долларов соответственно. Инвесторы ставят на победу людей в борьбе с коронавирусом. 


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