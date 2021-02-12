Взгляд
12 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
Разделы

Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру тот факт, что год назад социология по этому же вопросу была удручающей, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
Перейти в раздел…

Эстонская железная дорога хочет решить свои проблемы за счет России

Пассажирские и грузовые перевозки эстонских железных дорог постоянно падают Andreas Gebert/DPA/ТАСС
Эстония заявляет о масштабных планах по реконструкции и развитию своих железных дорог и желании восстановить транспортное партнерство с Россией. Что заставило это прибалтийское государство вспомнить о сотрудничестве с Москвой – ведь до последнего времени Таллин рассчитывал в этом вопросе на многомиллионную помощь Евросоюза? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Как люди живут вне всякой культуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Есть пятая заповедь – «Чти отца твоего и матерь твою, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Расширительно эта заповедь применяется к старикам вообще. Чти безусловно. Ведь и сам будешь такой. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Прогрессивная интеллигенция бессовестна и анекдотична

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Никоим образом не идеализируя нашу страну с ее тяжелой наследственностью, нельзя не заметить очевидного: мы живем не только при самом либеральном режиме в истории России, но и в самую благополучную ее эпоху. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Три учредителя «проекта Навальный»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Проект Навальный» направлен против президента Владимира Путина – и ничего больше. Это не просто его главная, это его единственные цель и смысл. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
Перейти в раздел…

Белорусы опять полюбили Россию

Взятка за «Северный поток – 2»

Латвия должна заплатить

Перейти в раздел…

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил &laquo;Оскар&raquo;?
  • Да

  • Нет

  • Решу после просмотра фильма
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не определились
Как вы оцениваете решение суда о замене условного срока Навального реальным?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Еще не определились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ветеран Артеменко отказался участвовать в заседании суда из-за оскорблений Навального
    ФСБ задержала членов банды Басаева и Хаттаба Захарова заявила об отходе Евросоюза от принципов демократии Британия сочла недопустимым запрет телеканала Би-би-си в Китае Назначен новый глава Пенсионного фонда России
    На суд по делу Навального первыми из иностранных дипломатов приехали прибалты Эксперт оценила итоги пятилетнего соглашения Украины об ассоциации с ЕС Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ Чешские ученые обнаружили следы старейшей письменности славян
    СВР подтвердила заявление МИД о связях несистемных оппозиционеров с иностранными спецслужбами Украина увеличила импорт электроэнергии из России Норвегия попыталась успокоить Россию на фоне размещения бомбардировщиков США Финляндия представила России проект модернизации Сайменского канала

    угроза санкций


    Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС

    «подрыв безопасности»


    Премьер Польши поддержал критику Украиной президента Германии за «Северный поток – 2»

    просьба не срамить


    Муж выдумавшей беременность дагестанки обратился к россиянам

    Видео

    четвертое поколение


    США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

    День святого Валентина


    Оппозиция ушла от протеста к карнавалу

    отношения с Украиной


    Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

    лубянская площадь


    Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

    опустошение ПХГ


    Хитрый план Газпрома в Европе сработал

    новая волна


    Игорь Караулов: Реальность стала дополнением к жизни в Сети

    право на вакцинацию


    Геворг Мирзаян: Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

    великий поэт


    Владимир Можегов: Пушкин – это русский код возрождения

    на ваш взгляд


    Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил «Оскар»?

    Цифровой рубль может стать орудием России

    Цифровой рубль может защитить Россию от санкций    12 февраля 2021, 11:04
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль?

    Внедрение цифрового рубля поможет повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, Китай тестирует цифровую валюту именно как инструмент для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции. «По сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира», – считает Чебесков.

    В Китае полным ходом идет тестирование цифровой валюты. Для этого китайские власти выдадут 10 млн юаней (1,5 млн долларов) 50 тысячам жителей Пекина. Каждый получит ваучер на 200 цифровых юаней или 30 долларов, которые сможет потратить в период празднования китайского Нового года (10-17 февраля) в определенных офлайн- и онлайн-магазинах. Это уже третье тестирование, два других проходили в других городах.

    Для начала стоит разобраться, что же такое цифровой рубль, чем он отличается от наличных и безналичных рублей? И главное, почему цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалюте и дорожающим биткоинам?

    Цифровой рубль – это не замена, а дополнительная, третья форма национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. У криптовалют нет единого эмитента, государство не гарантирует сохранность валюты, это спекулятивный товар, поэтому их цена скачет вверх и вниз с большими колебаниями. Стоимость же «цифры» будет абсолютна равноценна бумажному рублю и безналичному рублю. Все три формы нацвалюты будут сохранены, цифровой рубль не создается на замену чему-либо. Каждый цифровой рубль будет иметь уникальный цифровой код подобно тому, как каждая банкнота имеет свой уникальный номер.

    Зачем нужна «цифра»? Операции с цифровым рублем обещают быть более быстрыми, более простыми и более безопасными. У «цифры» будет более высокий уровень защиты, чем у наличных и безналичных транзакций. 

    Появление цифрового рубля может привести к снижению стоимости всех платежных услуг и денежных переводов, которые в последнее время только дорожают. Цифровые деньги, как и наличные, можно будет взять в «кошелек» по типу электронных кошельков и расплатиться ими даже офлайн. И в целом операции с цифровым рублем будут напоминать россиянам использование электронных кошельков, платежных или мобильных приложений.

    Иными словами, граждане смогут со своей зарплатной карты перевести деньги в цифровой кошелек. Цифровыми деньгами можно будет оплачивать любые товары и услуги и даже платежи государства – налоги, штрафы и т. д. То есть с ними можно будет делать все то, что делаете с обычными деньгами сегодня.

    Для государства эта форма денег тоже должна стать выгодной, так как цифровые рубли намного проще будет контролировать, в том числе – на что были потрачены бюджетные средства.

    Движение цифровых монет с уникальным кодом будет легко проследить. Более того, цифровые деньги можно будет пометить специальным признаком, например, что вот эти цифровые рубли выделены только на оплату строительства 10 км участка федеральной трассы. На иные цели они уже не могут пойти. Контролировать госконтракты можно будет автоматически, что упрощает и удешевляет администрирование. Таким же образом, фискальные органы смогут поднять налоговые поступления в бюджет.

    «Выпуск цифрового рубля позволит повысить прозрачность экономики, сократить объем теневого сектора и увеличить собираемость налогов», – согласен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

    Собственно, главная цель Китая по внедрению цифрового юаня – как раз кардинально повысить прозрачность своей финансовой системы. «Цифра» поможет в борьбе с врагом номер один в Китае – коррупцией и теневым капиталом, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Во-вторых, цифровой юань позволит обходиться без американских платежных систем и удешевит переводы. «Смотрите на это, как на сверхсовременный аналог системы быстрых платежей: дешево, в обход Visa и MasterCard, контролируется Центробанком, но на самом современном «движке», – объясняет Купцикевич.

    Для России снизить зависимость от международных платежных систем – тоже актуальная задача в свете постоянных санкционных угроз. Например, от Запада не раз звучала угроза отключения России от системы SWIFT, что фактически заблокирует внешнюю торговлю, лишит бюджет значительных доходов и подорвет российскую экономику посильнее кризиса 2008-2009 годов.

    «Экономика РФ сильно зависима от воздействия внешних факторов. Цифровая валюта могла бы нивелировать внешние риски, что в перспективе позволит обойти санкции и повысить устойчивость финансовой системы страны и национальной валюты», – говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев. А стабильный рубль, соответственно, станет более привлекательным для международных расчетов с контрагентами. «Со временем мы повысим долю рубля, в том числе цифрового, в международных расчетах», – считает эксперт.

    «Пока же доля рубля, если и растет, то не высокими темпами. Основной причиной того, что бизнес предпочитает рассчитываться и торговать в резервных валютах, является высокая волатильность рубля.

    Это подрывает доверие к рублю и сильно осложняет его использование в качестве инструмента ценообразования, платежей и расчетов в среднесрочных и долгосрочных проектах», – поясняет Алиев.

    Впрочем, со своими основными торговыми партнерами Россия активно работает в нацвалютах. Так, в Евразийском экономическом союзе на национальные валюты, в основном на рубли, приходится около половины расчетов. Между странами СПГ расчеты в рублях составляют уже порядка 60%. При торговле с Китаем расчеты в рублях или юанях уже около 15%.

    Российский ЦБ разрабатывает цифровой рубль также для работы с банками. «Это способ управления ликвидностью в финансовой системе, что очень близко к тому, как видят цифровые национальные валюты на Западе», – отмечает Купцикевич. При этом Минфин переживает, что цифровой рубль может лишить наши банки прибыли. «С одной стороны, мы заинтересованы в финтехе и развитии технологий, с другой стороны, мы обеспокоены, если существенная доходная часть банков будет резко снижаться», – сказал Чебесков.

    Однако Алиев не считает, что цифровой рубль может лишить банки прибыли и привести к потере финансовой устойчивости страны. Однако финорганизациям явно придется попотеть, чтобы сохранить клиентов. «Возможно, банкам придется расширить свои банковские продукты выгодными предложениями, чтобы сохранить или привлечь средства населения», – считает он. Например, банки могут повысить проценты, которые они начисляют на зарплатные счета, и они будут вынуждены повышать ставки по депозитам, заключает экономист. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •