Цифровой рубль может стать орудием России

В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль?

Внедрение цифрового рубля поможет повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, Китай тестирует цифровую валюту именно как инструмент для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции. «По сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира», – считает Чебесков.

В Китае полным ходом идет тестирование цифровой валюты. Для этого китайские власти выдадут 10 млн юаней (1,5 млн долларов) 50 тысячам жителей Пекина. Каждый получит ваучер на 200 цифровых юаней или 30 долларов, которые сможет потратить в период празднования китайского Нового года (10-17 февраля) в определенных офлайн- и онлайн-магазинах. Это уже третье тестирование, два других проходили в других городах.

Для начала стоит разобраться, что же такое цифровой рубль, чем он отличается от наличных и безналичных рублей? И главное, почему цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалюте и дорожающим биткоинам?

Цифровой рубль – это не замена, а дополнительная, третья форма национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. У криптовалют нет единого эмитента, государство не гарантирует сохранность валюты, это спекулятивный товар, поэтому их цена скачет вверх и вниз с большими колебаниями. Стоимость же «цифры» будет абсолютна равноценна бумажному рублю и безналичному рублю. Все три формы нацвалюты будут сохранены, цифровой рубль не создается на замену чему-либо. Каждый цифровой рубль будет иметь уникальный цифровой код подобно тому, как каждая банкнота имеет свой уникальный номер.

Зачем нужна «цифра»? Операции с цифровым рублем обещают быть более быстрыми, более простыми и более безопасными. У «цифры» будет более высокий уровень защиты, чем у наличных и безналичных транзакций.

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Появление цифрового рубля может привести к снижению стоимости всех платежных услуг и денежных переводов, которые в последнее время только дорожают. Цифровые деньги, как и наличные, можно будет взять в «кошелек» по типу электронных кошельков и расплатиться ими даже офлайн. И в целом операции с цифровым рублем будут напоминать россиянам использование электронных кошельков, платежных или мобильных приложений.

Иными словами, граждане смогут со своей зарплатной карты перевести деньги в цифровой кошелек. Цифровыми деньгами можно будет оплачивать любые товары и услуги и даже платежи государства – налоги, штрафы и т. д. То есть с ними можно будет делать все то, что делаете с обычными деньгами сегодня.

Для государства эта форма денег тоже должна стать выгодной, так как цифровые рубли намного проще будет контролировать, в том числе – на что были потрачены бюджетные средства.

Движение цифровых монет с уникальным кодом будет легко проследить. Более того, цифровые деньги можно будет пометить специальным признаком, например, что вот эти цифровые рубли выделены только на оплату строительства 10 км участка федеральной трассы. На иные цели они уже не могут пойти. Контролировать госконтракты можно будет автоматически, что упрощает и удешевляет администрирование. Таким же образом, фискальные органы смогут поднять налоговые поступления в бюджет.

«Выпуск цифрового рубля позволит повысить прозрачность экономики, сократить объем теневого сектора и увеличить собираемость налогов», – согласен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Собственно, главная цель Китая по внедрению цифрового юаня – как раз кардинально повысить прозрачность своей финансовой системы. «Цифра» поможет в борьбе с врагом номер один в Китае – коррупцией и теневым капиталом, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Во-вторых, цифровой юань позволит обходиться без американских платежных систем и удешевит переводы. «Смотрите на это, как на сверхсовременный аналог системы быстрых платежей: дешево, в обход Visa и MasterCard, контролируется Центробанком, но на самом современном «движке», – объясняет Купцикевич.

Для России снизить зависимость от международных платежных систем – тоже актуальная задача в свете постоянных санкционных угроз. Например, от Запада не раз звучала угроза отключения России от системы SWIFT, что фактически заблокирует внешнюю торговлю, лишит бюджет значительных доходов и подорвет российскую экономику посильнее кризиса 2008-2009 годов.

«Экономика РФ сильно зависима от воздействия внешних факторов. Цифровая валюта могла бы нивелировать внешние риски, что в перспективе позволит обойти санкции и повысить устойчивость финансовой системы страны и национальной валюты», – говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев. А стабильный рубль, соответственно, станет более привлекательным для международных расчетов с контрагентами. «Со временем мы повысим долю рубля, в том числе цифрового, в международных расчетах», – считает эксперт.

«Пока же доля рубля, если и растет, то не высокими темпами. Основной причиной того, что бизнес предпочитает рассчитываться и торговать в резервных валютах, является высокая волатильность рубля.

Это подрывает доверие к рублю и сильно осложняет его использование в качестве инструмента ценообразования, платежей и расчетов в среднесрочных и долгосрочных проектах», – поясняет Алиев.

Впрочем, со своими основными торговыми партнерами Россия активно работает в нацвалютах. Так, в Евразийском экономическом союзе на национальные валюты, в основном на рубли, приходится около половины расчетов. Между странами СПГ расчеты в рублях составляют уже порядка 60%. При торговле с Китаем расчеты в рублях или юанях уже около 15%.

Российский ЦБ разрабатывает цифровой рубль также для работы с банками. «Это способ управления ликвидностью в финансовой системе, что очень близко к тому, как видят цифровые национальные валюты на Западе», – отмечает Купцикевич. При этом Минфин переживает, что цифровой рубль может лишить наши банки прибыли. «С одной стороны, мы заинтересованы в финтехе и развитии технологий, с другой стороны, мы обеспокоены, если существенная доходная часть банков будет резко снижаться», – сказал Чебесков.

Однако Алиев не считает, что цифровой рубль может лишить банки прибыли и привести к потере финансовой устойчивости страны. Однако финорганизациям явно придется попотеть, чтобы сохранить клиентов. «Возможно, банкам придется расширить свои банковские продукты выгодными предложениями, чтобы сохранить или привлечь средства населения», – считает он. Например, банки могут повысить проценты, которые они начисляют на зарплатные счета, и они будут вынуждены повышать ставки по депозитам, заключает экономист.