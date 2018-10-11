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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Трамп довел коллегу из Мексики до национального позора

Мексиканцы ненавидят Трампа и ждут от нового президента Обрадора защиты своей национальной гордостиФото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
К югу от Соединенных Штатов скандал: мексиканцы переживают «окончательное» и «беспримерное» унижение от всё тех же США. По крайней мере, если верить местным СМИ. В Мексике ненавидят Трампа, но еще больше ненавидят собственного президента, считая, что по отношению к Вашингтону он ведет себя как «холуй». И вот теперь его «холуйство» привело к «национальному позору». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что написать в настоящую жизнь, у которой цена – смерть

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...

Что не учли украинские планировщики операции в Керченском проливе

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Просмотрел все известные материалы по ситуации вокруг Крымского моста и действиям украинских кораблей. Неожиданно пришел к мысли: а украинский замысел прорыва был не столь уж бредовым, как поспешно утверждали некоторые «эксперты». Подробности...
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Николай II – отец-основатель русской авиации

Егор Холмогоров, Публицист
Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Как США заставляют Россию отказываться от доллара

          США сами зарывают доллар в яму   29 ноября 2018, 11:22
          Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты.

          Россия вынуждена отказываться от доллара, заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет». «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», – иронически прокомментировал президент. В качестве примера он привел исполнение контрактов по линии военно-технического сотрудничества с Турцией.

          «Мы понимаем, что если мы расчеты будем проводить в долларах, то они не пройдут. Мы придумали другой вариант, сделка все равно произошла. И так будет по любому виду товаров... Поэтому у нас нет цели уходить от доллара, мы вынуждены это делать, уверяю вас, мы будем это делать», – добавил он. При этом Путин отметил, что правительство не хочет делать «ничего такого резкого, что вредило бы нам самим».

          Пафос президента понятен.

          Российское правительство взяло курс на дедолларизацию – именно перешло от слов к делу – только после усиления политики санкционного давления США на Россию. До этого о зависимости от доллара больше говорили, чем предпринимали какие-либо реальные шаги.

          Центробанк России в этом году совершил поистине беспрецедентный шаг, когда резко снизил вложения в гособлигации США. Процесс начался как раз после весенних санкций США. В апреле вложения России в госдолг США сократились вдвое, а в мае – еще в три раза, до 14,9 млрд долларов.

          Буквально накануне Минфин решил занять за рубежом не в долларах, а в евро. Хотя последний раз евробонды размещал аж пять лет назад и в основном предпочитал брать в долг за рубежом в американской валюте. Эксперты не исключали, что это связано с возможными санкциями США в 2019 году. Кстати, Минфин заявлял о планах разместить также бонды, номинированные в юанях.

          Банк России уже активно приучает и банки, и население к рублю. Регулятор периодически вводит новые нормативы для банков, чтобы сделать валютные кредиты и вклады менее привлекательными для населения и российских компаний. С одной стороны, регулятор хочет, чтобы россияне брали кредиты в той валюте, в которой они получают зарплаты или прибыль, то есть в рублях. Чтобы не было потом такой проблемы, как валютные ипотечники. С другой, это повышает финансовую устойчивость банковской системы.

          Еще одно огромное поле для отказа от доллара – это международная торговля. Постепенно Россия переходит на взаиморасчеты в национальных валютах с иностранными партнерами. Есть данные, которые говорят о снижении доли доллара США в поступлениях от экспорта с 80% в 2013 году до 68% на конец второго квартала 2018 года. До конца текущего года мы, вероятно, сможем увидеть ее снижение до 65%, отмечает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

          Уходить от доллара приходится далеко не только при продаже вооружений Турции, о чем рассказал Путин.

          «Северсталь», крупнейший в России производитель стали, например, тоже избегает расчетов в американской валюте при экспортных сделках. Если раньше почти все подобные операции проходили в долларах, то теперь это либо евро (половина экспорта компании идет в Европу), либо национальные валюты, рассказал недавно замгендиректора по финансам и экономике компании Алексей Куличенко.

          Более того, если раньше компания хранила почти все свои деньги в американских банках, то теперь исключительно в российских госбанках. Так заморозить средства в случае введения санкций американцы не смогут. Такой тренд стал возможен только благодаря угрозе санкций. Сама компания и ее владелец Алексей Мордашов в санкционный список еще не попали, но после введения санкций в отношении «Русала» и Олега Дерипаски ничего исключать нельзя. Поэтому примеру «Северстали» могут последовать и другие компании, в первую очередь экспортеры, которые работают с европейскими партнерами.

          «Пока альтернативой доллару США видятся исключительно валюты ключевых торговых партнеров России – евро и юань»,– говорит Анастасия Соснова.

          Сейчас ведутся активные работы по упрощению расчетов в юанях, развитию платежных систем для осуществления транзакций, которые также являются инициативой китайской стороны. В октябре стало известно, что Россия и Китай готовят межправительственное соглашение о двусторонних расчетах в национальных валютах. Соглашение о свопах было подписано еще в 2014 году, а в 2017 году были расширены объемы по своповым сделкам. 

          По данным RТ,

          в 2017 году 9% платежей за поставки из России в Китай было произведено в рублях, в то время как российские компании оплатили 15% китайского импорта в юанях. Цифры кажутся скромными, однако три года назад они составляли всего 2% и 9% соответственно.

          И все же перейти в международной торговле полностью на рубль сложно, да и невыгодно самой же России. Как заметил Алексей Кудрин, курс рубля имеет более высокую волатильность, поэтому переход с доллара на рубли в расчетах во внешней торговле означает необходимость, по сути, «платить особый, дополнительный налог на эту безопасность». По состоянию на июль текущего года в международных расчетах доля доллара составляла 42,63%, евро – 36,74%, а рубля – всего 0,26%.

          В глобальном разрезе рубль скорее претендует на роль региональной валюты на территории стран ЕАЭС. Первое место по расчетам в нацвалютах с Россией исторически занимают страны СНГ и Евразийского экономического союза. На втором месте Китай, но с большим отрывом. Так, доля расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном уже достигает 63%, и она может увеличиться до 75%, говорили в российском Минэкономики.

          «Мы сейчас увидели, что благодаря нашим заокеанским друзьям, которые всячески обрубают платежные возможности для наших крупнейших компаний, наши крупнейшие компании и банки наконец-то заинтересовались рублем. Если раньше мы в правительстве бегали за ними и пытались их заставить переходить на рубль, то сейчас мы видим, что они сами приходят и предлагают разные решения. Поэтому процесс так называемой дедолларизации, более правильно говорить, перевода нашей внешней торговли на рубли, он сейчас, на моей памяти, приобрел беспрецедентный моментум», – заявил недавно замминистра финансов Алексей Моисеев.

          Таким образом, даже без разрабатываемых Минфином мер по дедолларизации международных торговых сделок можно сказать, что процесс запущен самими американцами.


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