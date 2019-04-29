Почему доллар теряет свое могущество в России

За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли - впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах - и почему юань пока разочаровывает российскую экономику?

В ответ на санкции Запада Россия предприняла ряд мер, в числе которых было и снижение зависимости от доллара в сфере международных расчетов. Аналитики оценили динамику валютной структуры расчетов России по внешнеторговым договорам с 2013 по 2018 год. За годы существования санкций Россия сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА «Новости».

В структуре внешней торговли доллар по-прежнему занимает лидирующие позиции – 56,1% или 388 млрд долларов. На втором месте евро с долей в 21,9% или 151 млрд в долларовом эквиваленте. На третьем – рубль с долей в 20% (136 млрд долларов). На четвертом месте – иные валюты, которые занимают незначительную долю в 2,4%.

Наиболее заметны изменения структуры валютных расчетов в экспорте. Доля долларов в них снизилась на 15,5% - до 67,3% (порядка 300 млрд долларов). Доля евро выросла на 90% - до 17,3% (77 млрд в долларовом эквиваленте). Объем сделок в рублях вырос на 33,3% – до 13,6% и достиг 60 млрд долларов.

«Тренд на отказ от доллара и переход на рублевые расчеты во внешней торговле очевиден. Это путь к большей устойчивости российской экономики, ее защите от санкций. В большей степени это касается экспорта, ведь продажа товаров за валюту продающей страны - это естественный порядок вещей», - говорит председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.

«Сокращение расчетов в долларах является следствием двух факторов: снижения цен на номинированную в американских долларах нефть по сравнению с уровнями 2013 года и санкциями», – говорит Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер».

Учитывая, насколько сильной была зависимость России от доллара, можно порадоваться таким результатам, считает Тамара Касьянова, управляющий партнер «2К». К тому же, Россия совершила резкий разворот, в два раза сократив объем американской валюты в своих резервах. Сократились также активы российских банках в долларах – за пять лет на треть, со 180 до 116 млрд долларов.

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«Избавиться от доллара полностью не получится, и никто не ставит таких задач. Есть задача существенно уменьшить зависимость от него, на это потребуется не менее десяти лет при условии роста российской экономики и товарооборота в частности, а также соответствующих шагов в этом направлении. Главное не избавление от доллара, а создание крепкого и независимого рубля. Когда рубль будет крепким, тогда и зависимость от доллара не будет страшна», – считает Касьянова.

Переход на иную валюту зависит от желания торговых партнеров, так как зачастую это означает двойную конвертацию, а также потери одной из сторон из-за девальвации той или иной валюты. «Привязка к доллару для многих удобна, вводить двойную конвертацию – себе в убыток. Переходить на другую валюту? Но какую? Слово «доллар» знают во всем мире, его принимают везде», – говорит Касьянова.

ЕС – это первый основной торговый партнер России. Рост доли евро в торговле с Россией объясняется именно сооветствующим желанием Европы. «ЕС намерен увеличивать объем платежей в евро, чтобы усилить роль свой валюты – это понятное стремление. России это на руку, конечно», - говорит Тамара Касьянова. В конце прошлого года Еврокомиссия предложила чаще платить евро также за нефть и газ. Именно углеводороды – основная статья экспорта из России в Европу. Но продажи нефти (как и газа) исторически идут в долларах, так как это биржевой товар. Кроме того, растет экспорт из России продукции машиностроения, за которую тоже можно было бы рассчитываться в евро. В прошлом году объем торговли ЕС с РФ вырос, не смотря на санкции и продэмбарго, до 254 млрд евро.

Сложности ухода от доллара в том, что основные товары котируются на мировом рынке в долларах, говорит Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс». «На мой взгляд, новая ступень снижения спроса на доллар в РФ будет связана с созданием популярных сортов нефти с котировками в евро или рублях. Санкции против Ирана являются к тому хорошей предпосылкой», – считает Нигматуллин.

Доля рубля растет благодаря торговле со странами, входящими с Евразийский экономический союз. «Рубль после отказа ЦБ от искусственного поддержания курса и фокуса на снижении инфляции стал гораздо более привлекательным для международной торговли. Например, очень бурно растет оборот и, особенно, импорт в рублях с Белоруссией», – говорит Нигматуллин.

Еще один важный торговый партнер России – это Азия. «Доля рубля в расчетах с Китаем за российский экспорт выросла в 5,2 раза, а доля юаня в оплате китайских поставок увеличилась в 8,8 раза, и все это за счет сокращения доли доллара», - отмечает Трубникова.

Однако в общей структуре внешней торговли доля юаня остается незначительной – китайская валюта даже не выделяется отдельно, а входит в четвертую группу «иных валют». Получается, что несмотря на явную диверсификацию торговли с Запада на Восток, китайская валюта остается еще экзотикой.

«Расчеты в юанях сложны тем, что пока доступны в основном крупным игрокам. В России мало банков, которые работают с юанем. Китайские контрагенты тоже не склонны что-то менять в привычной практике расчетов. Есть и технические сложности: разница во времени ограничивает объем операций с китайской валютой в России. Однако, юань - третья по обороту валюта на Мосбирже, и есть устойчивый спрос на нее. За полтора года средний дневной объем торгов юанем вырос почти в два раза», – говорит Ващенко.

Хотя МВФ официально включил китайский юань в список резервных валют, ему пока далеко до своих коллег. «Я бы не доверял валюте страны с таким жестким регулированием рынка и движения капитала – она может в любой момент, например, девальвироваться – как рубль в 2014 году. По всей видимости, подобные риски и ограничения не устраивают и многих других игроков рынка», – считает Тимур Нигматуллин.

«Несмотря на успехи китайской экономики, юань остается ненадежной валютой для расчетов. Даже евро не может перебить за 20 лет гегемонию доллара, что говорить о юане, хотя он и имеет высокий потенциал»,

– согласна Касьянова.

Пока рост доли юаня в расчетах с Россией не очень выгоден российской стороне. «ЦБ в прошлом году вложил в юань 67 млрд долларов в рамках программы по дедолларизации. А курс юаня к доллару в том же году рухнул более чем на 10 %, во многом из-за его торговой войны с США. Это конкретный убыток для нас. Китай сам проводит политику ослабления юаня. Плюс в конце прошлого года КНР отказался подписать договор о расчетах в национальных валютах с Россией», – объясняет Касьянова.

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