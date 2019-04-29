Почему доллар теряет свое могущество в России

Взгляд
29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
Разделы

Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем для России опасно сокращение военных расходов

Россия выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходамиФото: Виталий Невар/ТАСС
Россия вылетела из первой пятерки стран по расходам на военные нужды, следует из свежего доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). В то время как глобальные траты на оружие ежегодно бьют рекорды, российский оборонный бюджет третий год подряд сокращается. Успела ли Россия качественно перевооружить армию? Подробности...
Перейти а раздел…

Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...

Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 6 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

      Перейти а раздел…

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...

      Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

      В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч
      Подробности...

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Оператор «Северного потока – 2» оспорил требование Данией третьей заявки по газопроводу
            Зеленский отказался отвечать на вопросы российских журналистов в ТурцииПутин похвалил Зеленского за желание выдавать россиянам паспорта УкраиныЧеловек с судимостью возглавил новый фонд НавальногоСамарская компания ответила на обвинения в загрязнении нефти
            Путин посоветовал Зеленскому вернуть паспорт СаакашвилиДля снижения смертности на дорогах подготовили «серьезные и жесткие» нововведенияНемецкие СМИ усомнились в способности Зеленского «потягаться» с ПутинымВ Израиле заявили об «огромных соглашениях» с Польшей по газу
            Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голос. Дети»Стало известно о ежедневных авиаударах ВКС России по террористам в СирииВ Джоне Сноу увидели персонажа русских народных сказокКлимкин нашел объяснение несчастью жителей Украины

            разрешение разногласий


            Эрдоган сделал Трампу предложение по поводу С-400

            армия и вооружение


            Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

            громкий скандал


            Партнер Интерпола рассказал, как будет проверять шоу «Голос.Дети»

            Видео

            международный турнир


            Российским самбисткам пригрозили строгим наказанием за массовую драку

            внешняя торговля


            Озвучены успехи России в отказе от доллара

            гневная реакция


            Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

            «восхищает весь мир»


            В Китае сравнили «всемогущий» «Посейдон» и новейший подводный дрон США

            «угроза нацбезопасности»


            Прибалтика затыкает рот российскому телевидению

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Почему доллар теряет свое могущество в России

            За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле    29 апреля 2019, 20:35
            Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли - впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах - и почему юань пока разочаровывает российскую экономику?

            В ответ на санкции Запада Россия предприняла ряд мер, в числе которых было и снижение зависимости от доллара в сфере международных расчетов. Аналитики оценили динамику валютной структуры расчетов России по внешнеторговым договорам с 2013 по 2018 год. За годы существования санкций Россия сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА «Новости».

            В структуре внешней торговли доллар по-прежнему занимает лидирующие позиции – 56,1% или 388 млрд долларов. На втором месте евро с долей в 21,9% или 151 млрд в долларовом эквиваленте. На третьем – рубль с долей в 20% (136 млрд долларов). На четвертом месте – иные валюты, которые занимают незначительную долю в 2,4%.

            Наиболее заметны изменения структуры валютных расчетов в экспорте. Доля долларов в них снизилась на 15,5% - до 67,3% (порядка 300 млрд долларов). Доля евро выросла на 90% - до 17,3% (77 млрд в долларовом эквиваленте). Объем сделок в рублях вырос на 33,3% – до 13,6% и достиг 60 млрд долларов.

            «Тренд на отказ от доллара и переход на рублевые расчеты во внешней торговле очевиден. Это путь к большей устойчивости российской экономики, ее защите от санкций. В большей степени это касается экспорта, ведь продажа товаров за валюту продающей страны - это естественный порядок вещей», - говорит председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.

            «Сокращение расчетов в долларах является следствием двух факторов: снижения цен на номинированную в американских долларах нефть по сравнению с уровнями 2013 года и санкциями», – говорит Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер».

            Учитывая, насколько сильной была зависимость России от доллара, можно порадоваться таким результатам, считает Тамара Касьянова, управляющий партнер «2К». К тому же, Россия совершила резкий разворот, в два раза сократив объем американской валюты в своих резервах. Сократились также активы российских банках в долларах – за пять лет на треть, со 180 до 116 млрд долларов.

            «Избавиться от доллара полностью не получится, и никто не ставит таких задач. Есть задача существенно уменьшить зависимость от него, на это потребуется не менее десяти лет при условии роста российской экономики и товарооборота в частности, а также соответствующих шагов в этом направлении. Главное не избавление от доллара, а создание крепкого и независимого рубля. Когда рубль будет крепким, тогда и зависимость от доллара не будет страшна», – считает Касьянова.

            Переход на иную валюту зависит от желания торговых партнеров, так как зачастую это означает двойную конвертацию, а также потери одной из сторон из-за девальвации той или иной валюты. «Привязка к доллару для многих удобна, вводить двойную конвертацию – себе в убыток. Переходить на другую валюту? Но какую? Слово «доллар» знают во всем мире, его принимают везде», – говорит Касьянова.

            ЕС – это первый основной торговый партнер России. Рост доли евро в торговле с Россией объясняется именно сооветствующим желанием Европы. «ЕС намерен увеличивать объем платежей в евро, чтобы усилить роль свой валюты – это понятное стремление. России это на руку, конечно», - говорит Тамара Касьянова. В конце прошлого года Еврокомиссия предложила чаще платить евро также за нефть и газ. Именно углеводороды – основная статья экспорта из России в Европу. Но продажи нефти (как и газа) исторически идут в долларах, так как это биржевой товар. Кроме того, растет экспорт из России продукции машиностроения, за которую тоже можно было бы рассчитываться в евро. В прошлом году объем торговли ЕС с РФ вырос, не смотря на санкции и продэмбарго, до 254 млрд евро. 

            Сложности ухода от доллара в том, что основные товары котируются на мировом рынке в долларах, говорит  Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс». «На мой взгляд, новая ступень снижения спроса на доллар в РФ будет связана с созданием популярных сортов нефти с котировками в евро или рублях. Санкции против Ирана являются к тому хорошей предпосылкой», – считает Нигматуллин.

            Доля рубля растет благодаря торговле со странами, входящими с Евразийский экономический союз. «Рубль после отказа ЦБ от искусственного поддержания курса и фокуса на снижении инфляции стал гораздо более привлекательным для международной торговли. Например, очень бурно растет оборот и, особенно, импорт в рублях с Белоруссией», – говорит Нигматуллин.

            Еще один важный торговый партнер России – это Азия. «Доля рубля в расчетах с Китаем за российский экспорт выросла в 5,2 раза, а доля юаня в оплате китайских поставок увеличилась в 8,8 раза, и все это за счет сокращения доли доллара», - отмечает Трубникова.

            Однако в общей структуре внешней торговли доля юаня остается незначительной – китайская валюта даже не выделяется отдельно, а входит в четвертую группу «иных валют». Получается, что несмотря на явную диверсификацию торговли с Запада на Восток, китайская валюта остается еще экзотикой.

            «Расчеты в юанях сложны тем, что пока доступны в основном крупным игрокам. В России мало банков, которые работают с юанем. Китайские контрагенты тоже не склонны что-то менять в привычной практике расчетов. Есть и технические сложности: разница во времени ограничивает объем операций с китайской валютой в России. Однако, юань - третья по обороту валюта на Мосбирже, и есть устойчивый спрос на нее. За полтора года средний дневной объем торгов юанем вырос почти в два раза», – говорит Ващенко.  

            Хотя МВФ официально включил китайский юань в список резервных валют, ему пока далеко до своих коллег. «Я бы не доверял  валюте страны с таким жестким регулированием рынка и движения капитала – она может в любой момент, например, девальвироваться – как рубль в 2014 году. По всей видимости, подобные риски и ограничения не устраивают и многих других игроков рынка», – считает Тимур Нигматуллин.

            «Несмотря на успехи китайской экономики, юань остается ненадежной валютой для расчетов. Даже евро не может перебить за 20 лет гегемонию доллара, что говорить о юане, хотя он и имеет высокий потенциал»,

            – согласна Касьянова.

            Пока рост доли юаня в расчетах с Россией не очень выгоден российской стороне. «ЦБ в прошлом году вложил в юань 67 млрд долларов в рамках программы по дедолларизации. А курс юаня к доллару в том же году рухнул более чем на 10 %, во многом из-за его торговой войны с США. Это конкретный убыток для нас. Китай сам проводит политику ослабления юаня. Плюс в конце прошлого года КНР отказался подписать договор о расчетах в национальных валютах с Россией», – объясняет Касьянова.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............