Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?

Россия находится на пути к независимости от американского доллара, пишет французское издание Les Echos. По словам автора, после того, как от доллара отвернулся Центральный банк, этому же последует и российский суверенный фонд – Фонд национального благосостояния. Сейчас на американскую валюту приходится чуть более трети всех активов резервного фонда, или 125 млрд долларов. Какую валюту вместо доллара предпочтет Москва? Французское издание считает, что для диверсификации резервов будет выбран китайский юань или евро.

Также, указывает французское издание, Москве удалось стабилизировать курс рубля после падения в 2018 году на 17%. Силу российского рубля ранее заметили и в Германии. Обозреватель немецкого издания Focus Герхард Шарингер недавно с удивлением написал, что политическая напряженность в мире оказывает все меньше влияния на национальную валюту России: рубль укрепляется, несмотря на годы дипломатических кризисов и санкций. Рубль остается одной из сильнейших валют среди развивающихся стран в 2019 году.

Так, среди всех более или менее ликвидных валют развивающихся рынков в этом году к доллару укрепился только лишь рубль, отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

В качестве обоснования для ухода от доллара французское издание указывает в том числе геополитические мотивы. Отказ от американской валюты Россия начала пять лет назад, в 2014 году, на фоне обострения отношений с США. «Дедолларизация остается инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС против Соединенных Штатов», – считает французское издание. «Для Москвы это средство возмездия и протеста американской гегемонии», – добавляют там. Не случайно Центробанк России заключил соглашения об обмене валюты со странами, «находящимися в деликатных отношениях» с США, такими как Иран, Китай и Турция.

Россия за последние годы действительно многое сделала для того, чтобы снизить свою зависимость от доллара. Ведь перед глазами есть пример Ирана, чьи долларовые авуары были заблокированы ФРС и минфином США.

Во-первых, российский Центробанк действительно сделал структуру золотовалютных резервов более разнообразной. Так, по данным ЦБ на 31 марта 2019 года, доля доллара за последний год (с марта 2018 года) была снижена с 43,7% до 23,6%, тогда как доля евро увеличилась с 22,2% до 30%, а доля юаня – с 5% до 14,2%. Доля фунтов стерлингов составляет 6,6%, японской иены – 3,9%, канадского доллара – 2,5%, австралийского доллара – 0,8%.

Диверсификация ждет в 2020 году и портфель Фонда национального благосостояния. Сейчас по правилам Минфина, в ФНБ доля доллара должна составлять 45%, в евро – столько же, остальные 10% – в фунтах стерлингов. Однако Минфин РФ заявил, что намерен понизить долю доллара и сделать структуру ФНБ похожей на структуру ЗВР, хотя не обязательно идентичной. Поэтому логично предположить, что за снижением доли доллара последует появление юаня в ФНБ, а также, возможно, и других валют – японской, канадской и австралийской.

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Кроме того, Банк России вот уже 10 лет скупает золото для резервов. В последние годы объемы закупок были просто рекордными – почти по 300 тонн в год. В итоге примерно 20% всех российских резервов хранится в золоте, которое показывает неплохой рост в цене. Это тоже хороший способ застраховать резервы от рисков, связанных с санкциями и торговыми войнами. Во-первых, золото физически находится на территории России, и другой стране сложно его заблокировать или отобрать. Во-вторых, золото еще и дорожает, особенно в период нестабильности и турбулентности, и на нем можно неплохо заработать. В противовес, например, юаню, который может девальвировать к доллару, как делает в последнее время.

«ЗВР потеряли, по расчетам, 1,5 млрд долларов на этой девальвации юаня. С другой стороны, заработали на золоте. То есть это такая динамическая модель – где-то потеряли, где-то заработали», – говорил вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Впрочем, не только Россия сокращает долю доллара в своих резервах, это делают и многие другие страны, что видно по глобальной статистике МВФ. Так посчитали, что доля доллара в мировых резервах сократилась до 61,63%, или 6,79 трлн долларов. Это минимальный с 2013 года уровень доллара во всех резервах.

Ранее Москва уже практически перестала давать в долг американцам. В прошлом году Россия устроила массовую распродажу американских долговых бумаг. За год Россия сбросила в общей сложности чуть более 100 млрд долларов, которые хранились в трежерис. Доля американских бумаг снизилась до менее 11 млрд долларов. Для сравнения: в 2010 году в американских госбумагах Россия хранила целых 170 млрд долларов. Китай, кстати, тоже последовал примеру России и начал сокращать долю трежерис. В итоге КНР уступила лидерство Японии как самого крупнейшего держателя американских долговых облигаций.

Наиболее долго процесс дедолларизации идет в сфере торговли. Полностью перейти на взаиморасчеты с другими странами в национальных валютах за такой короткий срок крайне сложно. Во-первых, не все партнеры готовы к рискам потерь из-за слабости нацвалют к доллару. Во-вторых, есть товары, ценообразование которых зависит от доллара. Однако Россия делает первые шаги в этом направлении, которые уже стали заметны.

На Московской бирже уже торгуются пара рубль и юань, а также рубль и турецкая лира. По оценкам Пекина, в последние годы объемы двусторонних расчетов в нацвалютах постоянно расширяются. Так, в 2018 году расчеты в рублях и юанях заняли примерно 15% от общей двусторонней торговли. Доля торговых расчетов между Россией и Турцией в прошлом году составила 21% в рублях, 65% – в долларах и около 13% – в евро (данные Минфина РФ). Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует за два года (к 2021 году) перейти к использованию национальных валют в торговле с 12 странами, в том числе с Китаем, Мексикой и Россией.

«Некоторые товары торгуются больше в долларах, особенно однородные товары углеводородной группы – нефть, нефтепродукты, газ. Но, скажем, в расчетах со странами СНГ и со странами в рамках ЕврАзЭС у нас рубль активно сейчас используется. В выручке от экспорта (с этими странами) это, по-моему, уже 71%, в выручке от импорта – 79% в рублях фиксируется», – рассказал Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2018 году. «С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», – сказал президент.

Россия продолжает работать в этом направлении со своими соседями. Так, Россия и Казахстан намерены в течение ближайших двух лет увеличить долю расчетов в национальных валютах до 75% с нынешних 63%, заявил недавно заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном.

«Мы приветствуем заявление экс-президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева о разработке дорожной карты по переходу на расчеты в нацвалютах в рамках ШОС», – отметил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

На этой неделе на саммите БРИКС в Бразилии Владимир Путин призвал страны БРИКС активнее использовать рубль при взаимных расчетах, учитывая, что российский рубль свободно конвертируется на все мировые валюты. «Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям», – предложил Путин.

Расчеты в долларах в мировой торговле уже падают. Как отмечал президент, если раньше было более 50%, то теперь стало 45%.

Летом Россия снова договорилась с Китаем перейти на торговлю в рублях и юанях. Речь в первую очередь о крупнейших компаниях с госучастием, которые могут продавать сельхозпродукцию и даже нефть не за доллары, а в рублях и юанях. Проблема продажи энергоресурсов в том, что их стоимость номинирована в долларах. Однако министр финансов Антон Силуанов не исключает, что Россия может фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро или другие свободно конвертируемые валюты, в том числе и национальную валюту.

«Переход в расчетах на национальную валюту – одно из тех направлений, по которому мы работаем. В принципе, оно поддерживается и правительством России», – говорил весной заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.



Россия далеко не единственная страна, которая ради собственной безопасности решила пойти против доллара.

«В мире появился клуб стран – растущий клуб очень сильных стран. Это крупные игроки, такие как Китай, Россия и Европейский союз, которые очень сильно мотивированы на дедолларизацию – и они сами публично заявляют об этом. Частично это объясняется экстерриториальным применением законодательства со стороны США. Если вы проводите транзакции через американский банк и используете доллары, то даже если ваша компания не является американской и не имеет отношения к США, вы подвержены рискам, связанным с применением американского законодательства», – заявила в интервью телеканалу CNBC содиректор Института анализа глобальной безопасности Анн Корин.

По данным Минфина РФ, около трети расчетов в долларах российских компаний с иностранными партнерами задерживается до трех месяцев из-за согласования с управлением минфина США OFAC (Office of foreign assets control). Чаще всего расчеты в долларах задерживаются для компаний, работающих в оборонно-промышленном комплексе.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев еще в прошлом году констатировал, что «с долларом работать в сфере ВТС практически невозможно по одной простой причине, что банковская система эти платежи в долларах не пропускает – блокирует, замораживает и так далее». Собственно, главный риск состоит в том, что если США захотят, то с долларом невозможно будет работать не только по линии ВТС, а в любой другой сфере, будь то нефть и газ или сельскохозяйственный экспорт. Негативные последствия такого сценария сложно преувеличить.

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