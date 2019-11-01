Немцев удивила сила российского рубля

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1 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Бум ипотечного кредитования подходит к концу

Для сокращения выдачи подешевевшей ипотеки есть причиныФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечный бум, который наблюдался в последние два года, сходит на нет. Парадоксально, что это случилось на фоне самого сильного снижения ставок по кредиту за последние шесть лет. Эксперты считают, что это не временное явление, а тренд – больше рынок ипотеки расти не будет. Почему россияне решили поставить на паузу покупку жилья в самое удачное для этого время?  Подробности...
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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это – не достижения прошлого. Подробности...
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Почему бессилен единственный российский авианосец

Сегодня с палубы «Кузнецова» уже никто не летает – и неизвестно, будет ли летать вновьФото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Тридцать лет назад, 1 ноября 1989 года, произошло эпохальное для отечественных вооруженных сил событие. На палубу авианосца «Тбилиси» (будущий «Адмирал Кузнецов») приземлились первые самолеты. Это должно было стать началом новой эры для ВМФ, однако в итоге привело лишь к разочарованиям и безумным расходам. Почему так произошло и как складывалась история создания российского авианесущего флота? Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

Дмитрий Ольшанский, публицист
Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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Последние деньги с Украины выкачивают с помощью газа

Глеб Простаков, журналист
Долгосрочный контракт на транзит газа будет сорван. Прямые поставки газа на Украину не выгодны никому, включая сам Газпром. Газовый рынок беднейшей страны Европы подарит десяткам трейдеров возможность зарабатывать легкие деньги. Подробности...

Почему Зеленский никак не может стать президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский действительно хочет мира и развития Украины. Независимости как от западного, так и от российского влияния. Но для этого нужно не устраивать ток-шоу и флешмобы, а навести порядок в команде, подавить радикалов и усмирить олигархов. Подробности...
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    Русофобия в Call of Duty

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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Обсуждение: 33 комментария

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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              Немцев удивила сила российского рубля

              Западные инвесторы любят рубль и российские облигации   1 ноября 2019, 20:10
              Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца.

              Политическая напряженность в мире оказывает все меньше влияния на национальную валюту России: рубль укрепляется, несмотря на годы дипломатических кризисов и санкций, удивляется в обозреватель немецкого издания Focus Герхард Шарингер в своей статье под названием «После санкций и шока от цен на нефть: почему рубль сейчас возвращается».

              По его словам, «если посмотреть на конфликт обеих атомных держав (России и США) чисто с дипломатической точки зрения, то, как представляется, 2019 год будет таким же, как и годы до него». Ведь в марте и сентябре в США были введены новые санкции против России.

              Несмотря на это, «рубль смог в течение года даже заметно укрепиться по отношению к евро и доллару и остается одной из сильнейших валют среди развивающихся стран в 2019 году», пишет Шарингер.

              Что же сейчас иначе? Во-первых, в России положительная фискальная ситуация. Многие западные страны завидуют профициту российского бюджета, так как сами давно живут исключительно в долг. Во-вторых, «заметно ограниченное влияние политических новостей на рубль». Это, конечно, не значит, что российская валюта не ощущает геополитической напряженности, но в 2019 году она ощущает ее меньше, считает немецкий автор.

              Более того, «снижение процентных ставок в Европе и США побуждает инвесторов все чаще инвестировать в рубль». Спрос растет не только на рубль, но и на российские гособлигации: «С точки зрения международных инвесторов, они являются необычно надежной инвестицией».

              «Это правда, что среди всех более или менее ликвидных валют развивающихся рынков в этом году к доллару укрепился только лишь рубль. С начала года отечественная валюта подорожала к «зеленому» почти на 5%. Для ориентира: индекс доллара DXY(взвешенная корзина валют-основных торговых партнеров США), куда входят евро, британский фунт, канадский доллар, швейцарский франк, шведская крона и еще несколько валют, за этот же период вырос лишь на 2,5%», - отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

              Почему российский рубль сначала перестал так нервно и резко реагировать на нефтяные цены, а теперь еще и на санкционный негатив?

              По мнению Рожанковского, немцы, поющие дифирамбы рублю, забыли упомянуть еще об одном важного для него аспекте.

              «По мере усиления доминирования в США внутриполитической повестки (импичмент Трампу и приближающиеся президентские выборы) у конгрессменов при их стандартном восьмичасовом рабочем дне просто не хватает времени ни на какие другие вопросы, беды и треволнения – включая сакраментальный российский вопрос»,

              - считает собеседник.

              Рубль уже не падает всякий раз, как штормит на нефтяном рынке. Прямая зависимость ушла. В этом помогло жесткое бюджетное правило, введенное в России. Правда, оно существовало и раньше. «Однако в первых трех версиях бюджетного правила, уровень отсечения нефтегазовых сверхдоходов  не был настолько жестким и недвижимым, как в нынешней четвертой версии. До 2014-2015 годов, практически у всех было стойкое ощущение, что нефть выше 100 долларов - это норма, и дальше будет только выше. Отсюда и гибкие механизмы определения цены отсечения в бюджетном правиле. Естественно, что в таком формате при резком падении нефтяных цен возникала угроза финансовой стабильности, которую и отыгрывали финансовые рынки», ­- объясняет главный аналитик «Центра аналитики и финансовых технологий» Антон Быков.

              Новое более жетское бюджетное правило заработало с начала 2018 года. В бюджете заложена нефть около 40 долларов за баррель, тогда как реальная стоимость на рынке выше. Все доходы выше цены отсечения идут в резервы, которые уже достигли своего целевого уровня. Конечно, это защищает и рубль, и экономику России от сильных колебаний нефти.

              Проводятся и другие меры, которые постепенно снижают зависимость российской экономики от западной экономики и санкций. «Россия проводит политику дедолларизации и переход на НДПИ, который поможет слезть с «нефтяной иглы» и удержаться от валютного кризиса, если события будут развиваться по негативному сценарию 2014 года», ­- отмечает вице-президент «РФИ банка» Елена Чижевская.

              По ее словам, расти рублю помогает также сделка России с ОПЕК, усиление сотрудничества со странами АТР и БРИКС, и даже новости о продолжении строительства «Северного потока-2» через территорию Дании. А среди внутренних драйверов роста присутствуют нацпроекты и ОФЗ.

              Нельзя не согласиться, что рубль теперь слабей реагирует на геополитический негатив в адрес России. И все же полностью абстрагироваться от нового витка санкций не получится. «Мы неоднократно наблюдали, что новости по поводу введения новых ограничительных мер против России становились стимулом для резкого ослабления курса рубля. Просто по-настоящему значимые внешние новости выходят реже, нежели происходят резкие колебания цен на нефть», ­- вносит долю неизбежности старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

              Эксперты не спешат обольщаться устойчивостью российской валюты. «Сейчас рублю конечно же помогает и фиксируемый пятую неделю подряд приток средств нерезидентов в российские активы – прежде всего, ОФЗ и дивидендные акции – но я назвал бы это скорее следствием его стабильности, а не причиной. К слову, долларовый индекс РТС с начала года показал прирост в 35%», ­- подмечает Рожанковский.

              Чрезмерно оптимистичные прогнозы по рублю, по его словам, необоснованы хотя бы по причине его «низкой сезонности»: в ноябре рубль обычно снижается к мировым валютам. «Это связано с традиционным сезоном предрождественских распродаж, в ходе которых зарубежные онлайн-продавцы предлагают долларовые мега-скидки, что служит большим стимулом для потребителей со всего мира конвертировать свои нацвалюты в «американца», - объясняет Владимир Рожанковский. 

              И самое главное, надо понимать, что полностью уйти от геополитики рублю не под силу. Если политический ветер переменится на санкционный, то рубль вновь станет очень уязвимым, предупреждает Быков.

              Впрочем, пока США заняты внутренними разборками, а не Россией, можно надеяться на крепкий рубль. Чижевская ждет, что при отсутствии дополнительных рисковых факторов к концу года рубль сохранит торговлю в диапазоне 64-65 к доллару.

              «В случае дальнейшего ухода санкционной составляющей из курсообразования рубля (пока все выглядит, что так и будет на самом деле) и при условии сохранения нынешней стабильности нефтяных цен, я склонен видеть рубль продолжающим движение в сторону отметки 60 рублей за доллар в 2020 году», ­- ожидает Рожанковский. Шансы на такой прогноз, по его мнению, высокие, однако он, конечно, оговаривается, что год для мировых валют, в том числе для рубля, может оказаться непростым и гиперволатильным из-за торговых войн и политических дрязг.

              «Не будем забывать, что в долгосрочном периоде российская валюта неизбежно и сильно слабеет по отношению к доллару и к евро. Это не очень заметно лишь по причине деноминации рубля в 1998 году», ­- вносит ложку дегтя Виталий Манжос.

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