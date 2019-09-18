Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.

Нефтяные цены подскочили в понедельник на 15%, в моменте котировки показали рост даже на 20%. Это достаточно сильная дневная реакция, таких колебаний рынок нефти не видел с 2014 года – только тогда черное золото падало, а не росло. И все же нефтяной ценник не дорос даже до 70 долларов за баррель, не говоря уже о возвращении к 100 долларам. Более того, уже во вторник Brent в красной зоне – минус 2,75% и 65,17 долларов за баррель.

В этом смысле реакция нефти на атаку дронов по нефтеочистным заводам Саудовской Аравии оказалась менее эмоциональной, чем можно было рассчитывать. Подобная атака на саудовские нефтяные активы уже была в новейшей истории – в феврале 2006 года произошло нападение, которое связывали с «Аль-Каидой». Однако тогда сами заводы сильно не пострадали. Нынешняя ситуация намного серьезней.

Согласно официальной версии, беспилотники обрушились на объекты на крупных месторождениях в саудовских городах Абкайке и Хурайсе. Установку подготовки нефти, очищающей сырье от примесей, Saudi Aramco называет «крупнейшим в мире заводом по стабилизации сырой нефти» с объемом переработки до 7 млн тонн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 5–6% мирового предложения черного золота. Именно этот завод сгорел. «Все это очень серьезно, если посмотреть на исторические параллели. В прошлый раз, в 2014 году, разбалансировка спроса и предложения на рынке нефти на те же 6%, правда, в обратную сторону, привела к ее падению почти в три раза», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Почему же нефть пока не отреагировала так, как было бы уместно в такой ситуации – не рванула к 100 долларам, а то и выше?

«Потому что до последнего момента американские нефтетрейдеры думали, что это фейк-новость и сгорел вовсе не завод, а что-то другое. Кроме того, еще в воскресенье Дональд Трамп пообещал «откупорить» нефтяные хранилища в США, чтобы «не допустить дефицита предложения», который, добавим от себя, абсолютно точно привел бы к искомому ценовому скачку. По сути, на данный момент нефть удерживается в рамках только благодаря двум вышеназванным причинам. Никакие другие доводы уже не смогли бы ее удержать от ценового ралли», – считает Рожанковский.

«У инвесторов было два выходных дня, чтобы оценить ситуацию к открытию торгов в понедельник. Кроме того, Саудовская Аравия пообещала восстановить треть остановленной добычи уже ко вторнику, хотя пока подтверждения нет, и подтвердила своим крупнейшим покупателям в Азии объемы поставок в октябре. Хотя PetroChina, например, получила предупреждение о задержке некоторых поставок на срок до 10 дней», – объясняет менее эмоциональную реакцию рынка старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

В реальности пока никто толком не знает, насколько существенный ущерб нанесен поставкам саудовской нефти и сколько потребуется времени – недели или месяцы – на восстановление завода. Например, неофициально Bloomberg сообщает, что Saudi Aramco уведомила уже как минимум четырех своих институциональных клиентов, что некоторые поставки нефти в начале октября будут отложены до конца месяца как следствие субботней атаки на ее нефтеочистные заводы. Поэтому эксперты не исключают, что эта атака дронов может иметь более значительные долгосрочные последствия.

«По слухам, задержки пока варьируются от нескольких дней до нескольких недель. Ближайшие дни покажут, будут эти интервалы расти или сокращаться. В первом случае велика вероятность, что часть потребителей будет вынуждена выйти на биржу, чтобы закрыть свои текущие физические потребности в сырье, что неминуемо вызовет вторую волну роста цены барреля»,

– говорит Рожанковский. Правда, другие члены ОПЕК+ и США могут «помочь» стабилизировать нефтяной рынок, увеличив свою добычу и начав поставки нефти клиентам саудитов.

«Более или менее масштабные перебои с поставками нефти на мировом рынке происходят периодически. Поэтому у многих стран имеются резервные запасы, которым в данное время не повредит некоторое сокращение и обновление. Например, согласно действующим в ЕС правилам каждая страна обязана поддерживать резервы нефти и нефтепродуктов в объеме, достаточном для покрытия 61 дня потребления», – рассказывает Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

Рост цен до 100 долларов за баррель также возможен, если напряженность в регионе вырастет и начнется прямой военный конфликт, указывает Лакейчук.

Не исключено, что субботнее происшествие станет лишь первой ласточкой в ряде дальнейших тревожных событий в Ближневосточном регионе, считает Манжос. Йеменские повстанцы-хуситы, взявшие на себя ответственность за это нападение, не исключают повторных атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Более того, США обвиняют Иран в причастности к недавнему нападению, хотя официальный Тегеран это отрицает. В итоге начавшиеся недавно разговоры по поводу гипотетически возможного смягчения санкций против Ирана (отмены нефтяного эмбарго) снимаются с повестки дня. Наоборот, теперь появилась угроза военного столкновения.

«В самом худшем варианте дальнейший сценарий развития событий выглядит следующим образом: США под предлогом причастности Ирана к терактам начинают более или менее масштабные боевые действия против указанной страны. Иран же, в свою очередь, приводит в действие свою давнюю угрозу, связанную с перекрытием морских поставок нефти через Ормузский пролив. В таком случае предложение на мировом нефтяном рынке может в одночасье сократиться до 20%, что вполне способно вызвать рост цен на нефть сорта Brent до 100 долларов за баррель и даже намного выше», – рассуждает Виталий Манжос.

Президент «Русснефти» Евгений Толочек не исключает, что цена нефть из-за событий в Саудовской Аравии может вырасти до 100 долларов за баррель, но ненадолго, а потом не исключен ее обвал ближе к 50 долларам. Однако пока и в компании «Русснефть», и другие эксперты не особо верят в самый страшный сценарий и по-прежнему закладывают в бюджет цену на нефть на уровне 65 долларов за баррель, ожидая, что котировки в конечном счете вернутся к этому уровню.

«Сценарий со 100 долларами, на мой взгляд, маловероятен, если только по всему миру не начнут повторяться подобные непредвиденные ситуации, то есть должно произойти что-то масштабное», – говорит директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. А вот снижение до 50 долларов, по его мнению, более реалистично и будет связано с переоценкой ущерба после того, как США выкинут на рынок стратегические запасы и выяснится, что страны ОПЕК+ перестали выполнять условия по сделке. Падение до 50 долларов возможно в случае нового обострения в торговых отношениях США и Китая и вызванного этим замедления роста глобальной экономики, говорит Лакейчук.

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Рубль отреагировал на рост нефти на 8–10 долларов довольно сдержанно. Хотя на фоне этих событий рубль укрепился по отношению к доллару до 64,2 и евро до 70,8. Однако рост составил меньше 1% на фоне более значительного нефтяного скачка. «Бюджетное правило смягчает зависимость национальной валюты от рынка энергоносителей. Когда нефть с мая по август упала более чем на 20%, рубль не испытал заметного давления. Соответственно, и рост нефти сейчас не вызвал ажиотажного спроса на рубль», – говорит генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Из-за удорожания нефти в сентябре объем закупок валюты Минфином увеличится в октябре примерно на 1 млрд долларов, оценивают в ITI Capital. Этот факт вкупе с налоговыми выплатами будет поддерживать российскую валюту.

Понижение ставки ФРС в этот четверг по итогам двухдневного заседания теоретически могло бы ослабить рубль. Однако, учитывая недавнее снижение ключевой ставки российским Центробанком, это событие ожидаемое, поэтому не должно резко повлиять на курс российской валюты, считает Манжос.

Таким образом, хотя то, что черное золото уйдет ввысь до докризисных уровней, и маловероятно, в целом осень для нефти и рубля обещает быть благосклонной. «Скорее нефть продолжит движение в район 72–75 долларов за баррель для сорта Brent. Выше – очень вряд ли. Итоговый ценовой диапазон осени – вероятно, 65–70 долларов за баррель с возможными отклонениями к 60 или 75 долларам», – ожидает Хохрин. «Рубль, вероятно, останется устойчивым и может вырасти в течение осени. Но не по причине нефтяного ралли, а в силу своей недооцененности и высокой внутренней доходности. При этом само укрепление видится умеренным. 60 рублей за доллар – это вероятный и слабо преодолимый предел укрепления национальной валюты», – добавляет он.

Манжос также ждет нефть до нового года в коридоре 65–75 долларов за баррель, при условии отсутствия сильной эскалации отношений между США и Ираном. Сравнительно дорогая нефть поддержит рубль, но не стоит забывать про санкционные риски и про то, что в конце года рубль нередко имеет тенденцию к ослаблению, говорит эксперт.

Рожанковский считает, что при стрессовом сценарии нефть может в ближайшие месяцы добраться и до 80 долларов за баррель сорта Brent, а следом с некоторым временным лагом в некоей пропорции к укреплению нефти стоит ожидать и роста рубля.