Взгляд
14 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
Разделы

Россия защитит резервы от сильного доллара

Накопленные на черный день нефтегазовые резервы перестанут хранить в долларах Фото: Yuriko Nakao/Reuters
Россия продолжает уходить от доллара. Вслед за снижением доли американской валюты в золотовалютных резервах, ее станет меньше и в Фонде национального благосостояния. Российские финансовые ведомства делают ставку на более слабые европейскую и китайскую валюты. С геополитической точки зрения избавление от сильного доллара понятно. Но есть ли экономический смысл? Подробности...
Перейти а раздел…

Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
Перейти а раздел…

Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Коломойский пугает Америку разворотом Украины к России

Игорь Коломойский в кабинете президента Владимира ЗеленскогоФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого считают теневым главой Украины, заявил: Киеву надо улучшать отношения с Москвой. Он считает, что США заставляют его страну воевать с Россией, при этом не давая Украине на это денег. Олигарх уже делал такие заявления. Но сейчас они прозвучали в интервью The New York Times. Сигнал, посланный американской публике, понятен. Но стоит ли реагировать России? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и как нам рассказывает «правду»

Андрей Бабицкий, журналист
Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени» - дочке американской пропагандистской машины под названием «Радио Свобода». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Должны ли танкисты командовать флотом и авиацией

Александр Тимохин, журналист
В нашей стране была сделана попытка «родиться обратно» и де-факто «вернуть» военное управление в поздние двадцатые годы ХХ века. В итоге подчиненность авиации и моряков командующим из пехоты и танковых войск ни к чему хорошему не привела. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Забудьте про Кёнигсберг

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
    Перейти а раздел…

    Коломойский хочет мириться с Москвой

    Куда бегут свергнутые президенты

    Грузия нашла альтернативу туристам из России

      Перейти а раздел…

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
      Подробности...

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Задержан охранник благовещенского колледжа
              Открывший стрельбу в Благовещенске мог мстить за изнасилованную девушкуКиев отреагировал на имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕСКомплексы «Панцирь-С» перебросили на север СирииГрузия провалила голосование о демократических преобразованиях
              Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечомБелоруссия захотела изменить договор с Россией об охране границыЭксперт объяснил желание Чехии пересмотреть базовые правила НАТОВ Китае новое оружие России назвали проблемой для США и НАТО
              МИД отреагировал на сообщения о «русском следе» в гибели основателя «Белых касок»Рассекречены документы о зверствах эстонских карателей под ПсковомЛавров ответил на слова Байдена о нежелании России видеть его президентом СШАЭкс-командующий силами США оценил вероятность столкновения американских и российских военных

              «это не болезнь»


              В Совфеде назвали причину русофобии «маньяка» Туска

              «Ни в одном формате»


              Грузия отказала Кадырову в строительстве дороги из Чечни

              российский баскетболист


              Мозгов объяснил преимущества гражданства США

              Видео

              Наама Иссахар и Алексей Бурков


              Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

              саммит БРИКС


              Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку

              провал переговоров


              Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

              фантазии о крыме


              Украину утопит лавина предательства

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Домашнее насилие


              Анна Долгарева: Соколова надо было посадить в 2008 году

              Меч правосудия


              Кот Скрипаля: «Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

              Транзит власти


              Геворг Мирзаян: Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

              на ваш взгляд


              Допустимо ли публичное кормление грудью?

              Россия защитит резервы от сильного доллара

              Накопленные на черный день нефтегазовые резервы перестанут хранить в долларах    14 ноября 2019, 12:54
              Фото: Yuriko Nakao/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Россия продолжает уходить от доллара. Вслед за снижением доли американской валюты в золотовалютных резервах, ее станет меньше и в Фонде национального благосостояния. Российские финансовые ведомства делают ставку на более слабые европейскую и китайскую валюты. С геополитической точки зрения избавление от сильного доллара понятно. Но есть ли экономический смысл?

              Минфин России собирается изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году на фоне геополитических рисков, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. «Центральный банк свою структуру ЗВР уже менял, продолжает менять. В этом плане ФНБ – это тоже часть золотовалютных резервов страны. Здесь мы просто больше синхронизируемся с Центральным банком. Структура будет не идентична, конечно, она будет больше похожа. Да, конечно, геополитические риски – это один из ключевых факторов, почему структура ЗВР меняется», – сказал он.

              Механизм покупки валюты по бюджетному правилу с точки зрения объемов, что влияет на макроэкономику, не поменяется.

              «С точки зрения того, на какой площадке – евро/рублевой или доллар/рублевой, нам предстоит еще обсудить с Центральным банком. В принципе ничего предосудительного в том, чтобы увеличить операции на евро-рублевом рынке, мы априори не видим. Особенно с учетом того, что расчеты по внешнеторговым операциям все в большей степени, по крайней мере с европейскими партнерами, перемещаются в евровый сеттльмент», – сказал замминистра.

              По его словам, при изменении валютной структуры ФНБ планируется понизить долю доллара. «Могу сказать сейчас, что доля доллара будет понижена. А валюты разные рассматриваются. Естественно, все резервные – те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны», – сказал Колычев.

              В чем, если не в долларах, будут храниться отечественные резервы – и выгодно ли это России? Новая структура во многом будет похожа на структуру ЗВР, хотя и не будет идентичной. Сейчас по правилам Минфина, в ФНБ доля доллара должна составлять 45%, в евро – столько же, и остальные 10% – в фунтах стерлингов.

              У ЗВР структура стала намного разнообразней: доля доллара в последний год была снижена с 43,7% до 23,6%, доля евро увеличилась с 22,2% до 30%, юаня – с 5% до 14,2%. Доля фунтов стерлингов составляет 6,6%, японской иены – 3,9%, канадского доллара – 2,5%, австралийского доллара – 0,8%. Это последние данные ЦБ на 31 марта 2019 года.

              Если структура ФНБ изменится примерно так же, тогда доля доллара в фонде может снизиться вдвое, доля евро – в полтора раза, доля фунтов – тоже в полтора раза. При этом появятся юань, иена, доллары Канады и Австралии. 

              Давать в долг американцам Москва уже практически перестала, устроив в прошлом году настоящую распродажу американских долговых бумаг. За год Россия сбросила в общей сложности чуть более 100 млрд долларов, которые хранились в трежерис. Доля американских бумаг снизилась до менее 11 млрд долларов. Для сравнения: в 2010 году в американских госбумагах Россия хранила целых 170 млрд долларов.

              Центробанк серьезно изменил структуру хранения средств в золотовалютных резервах, где доллар и евро, конечно, по-прежнему занимают наибольшие доли. Однако ЦБ активно уходит от американского доллара и наращивает долю юаня и золота. Вполне логично, что Минфин идет по такому же пути.

              Геополитическая причина вполне понятна. Зачем России давать в долг США, которые вводят против нее санкции? В какой-то момент Вашингтон решит, что Россия недостойна того, чтобы возвращать ей долги, и заморозит выплаты. За океаном звучали угрозы ограничить использование счетов в долларах. При этом расчеты по долларам в ЗВР проходят через корреспондентские счета американских банков.

              «Тема санкций несколько забылась за последний год, но все же она существует на периферии политики и влияет на политические решения. Пока ограничение использования счетов в долларах – это пока лишь угрозы. Тем не менее такие фонды, как ФНБ или ЗВР, могут сыграть роль «слона в посудной лавке». За счет размера, им приходится просчитывать действия на несколько шагов вперед. За счет диверсификации сейчас Россия старается сократить долю средств, которая может оказаться вне досягаемости ФНБ в случае резкого обострения политического давления и блокировки долларовых счетов», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              «Приведение структуры ФНБ ближе к виду ЗВР абсолютно логично и оправданно. Санкционные риски, конечно, отошли сейчас на второй план, но в следующем году в США состоятся президентские выборы, и во время предвыборной гонки санкционная тема с высокой вероятностью вернется. А если на выборах победит кандидат от демократов, то в отношении России могут применяться и более жесткие ограничительные меры, вплоть до замораживания средств на счетах американских банков, как это было с Ираном», – считает главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

              Однако выгодность таких вложений с экономической точки зрения может быть спорной. Например, в октябре Bloomberg посчитал, что с марта 2018 года по март 2019 года (более свежих данных еще нет) из-за постепенного отказа от доллара в ЗВР Россия потеряла 7,7 млрд долларов недополученной прибыли. Дело в том, что курс доллара за это время вырос на 6,5%, а курс юаня и евро, в которые ЦБ больше всего вкладывал, наоборот, упал. Если бы регулятор сохранил прежнюю структуру ЗВР, то они бы показали рост на 3,8%.

              Однако с оценкой выгодности вложений не так все однозначно. Иногда то, что невыгодно сейчас, может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе. Российские ведомства явно делают ставку на будущее. Структура резервов должна отвечать текущим и будущим вызовам современного финансового мира, что не так-то просто, говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

              По мнению Быкова, снижение доли доллара оправдано с экономической точки зрения, во-первых, потому что постепенно снижается объем внешних расчетов России в долларах США, а с США торговый оборот незначителен. Во-вторых, американский президент предпринимает усилия для значительного ослабления доллара, чтобы получить конкурентное преимущество над другими странами. Более широкая корзина валют считается более «диверсифицированной», то есть более устойчивой к рыночным колебаниям, указывает также Купцикевич.

              С другой стороны, минус в том, что австралийский и канадский доллары, а также китайский юань зачастую движутся в одном направлении с рублем, а трудные времена в мировой экономике, когда надо будет тратить ФНБ, зачастую приводят к укреплению доллара и японской иены, которые выступают в качестве тихой гавани. Поэтому геополитическая страховка вряд ли будет «бесплатной», считает эксперт.

              В предыдущие десятилетия курс доллара всегда выигрывал схватку с рублем и в историческом разрезе показывал укрепление. Риски, что и в следующее десятилетие доллар окажется крепким, тоже имеются.

              «Анализ с 1970-х годов показывает, что валюты развивающихся стран имеют склонность к ослаблению по отношению к доллару. Эта тенденция ослабла в «нулевых», однако быстро вернулась в силу после 2008 года.

              В то же время корзина из наиболее популярных валют (евро, фунт, иена, франк) весьма стабильна к доллару», – говорит Купцикевич.

              Однако в периоды финансовой и экономической турбулентности, а мы сейчас близки к такому, необходимо жертвовать краткосрочной выгодой ради среднесрочной стабильности, резервам сейчас нужна защита и не стоит жалеть об упущенной выгоде, считает Быков. Тем более, что для самого золотовалютного резерва РФ в размере 540,917 млрд долларов эти 7,7 млрд долларов недополученной прибыли, что «слону дробина», хотя сам факт отсутствия прибыли, конечно, не самое хорошее явление, добавляет Блинов.

              Нельзя сказать, что нет факторов, которые могут сделать американский доллар слабым, чего так хочет Дональд Трамп. «Сделать доллар хронически слабым может чрезвычайно мягкая политика Федрезерва», – говорит Купцикевич. К тому же сейчас курс доллара находится вблизи исторических максимумов к широкой корзине валют: он лишь на пару процентов ниже 14-летнего максимума к корзине основных валют, указывает эксперт.   

              Наконец, на мировой арене начинают происходить титанические изменения, и возможно тот, кто сегодня правит миром, уступит место новому лидеру.

              Весь мир ждет надвигающийся новый финансовый кризис, который может перекроить геополитическую и экономическую карту мира: то, что вчера было убытком, завтра может оказаться существенной прибылью для нашей страны и ее казны, не исключает Блинов. «Америка в текущем ее состоянии все больше начинает напоминать всему миру ту самую Англию, от которой сама Америка отделилась путем подписания Декларации прав независимости. Вот только на месте Англии сейчас сами США, а вот на место Америки очень активно номинируется не кто иной, как Китай. И тогда курс по 50-55 рублей за один доллар может стать реальностью», – говорит он.

              Россия своими действиями по отказу от доллара, конечно, помогает падению долларовой гегемонии. Но самостоятельно с этим справиться будет тяжело. В структуре экспорта России в 2018 году почти 65% пришлось на углеводороды, по которым расчеты на 90% осуществляются в американских долларах. Только, конечно, такие страны, как Китай, с триллионами долларов в резервах, могут повлиять на динамку, говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

              В ближайшее время никаких геополитических переворотов пока не предвидится – это дело небыстрое. А значит ждать ослабления доллара пока рано. «На фоне роста риска в следующем году вероятно укрепление доллара к глобальным валютам. Особенно если США и Китай не выйдут на сделку, и КНР придется девальвировать валюту», – считает Луцко. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............