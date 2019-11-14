Россия защитит резервы от сильного доллара

Россия продолжает уходить от доллара. Вслед за снижением доли американской валюты в золотовалютных резервах, ее станет меньше и в Фонде национального благосостояния. Российские финансовые ведомства делают ставку на более слабые европейскую и китайскую валюты. С геополитической точки зрения избавление от сильного доллара понятно. Но есть ли экономический смысл?

Минфин России собирается изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году на фоне геополитических рисков, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. «Центральный банк свою структуру ЗВР уже менял, продолжает менять. В этом плане ФНБ – это тоже часть золотовалютных резервов страны. Здесь мы просто больше синхронизируемся с Центральным банком. Структура будет не идентична, конечно, она будет больше похожа. Да, конечно, геополитические риски – это один из ключевых факторов, почему структура ЗВР меняется», – сказал он.

Механизм покупки валюты по бюджетному правилу с точки зрения объемов, что влияет на макроэкономику, не поменяется.

«С точки зрения того, на какой площадке – евро/рублевой или доллар/рублевой, нам предстоит еще обсудить с Центральным банком. В принципе ничего предосудительного в том, чтобы увеличить операции на евро-рублевом рынке, мы априори не видим. Особенно с учетом того, что расчеты по внешнеторговым операциям все в большей степени, по крайней мере с европейскими партнерами, перемещаются в евровый сеттльмент», – сказал замминистра.

По его словам, при изменении валютной структуры ФНБ планируется понизить долю доллара. «Могу сказать сейчас, что доля доллара будет понижена. А валюты разные рассматриваются. Естественно, все резервные – те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны», – сказал Колычев.

В чем, если не в долларах, будут храниться отечественные резервы – и выгодно ли это России? Новая структура во многом будет похожа на структуру ЗВР, хотя и не будет идентичной. Сейчас по правилам Минфина, в ФНБ доля доллара должна составлять 45%, в евро – столько же, и остальные 10% – в фунтах стерлингов.

У ЗВР структура стала намного разнообразней: доля доллара в последний год была снижена с 43,7% до 23,6%, доля евро увеличилась с 22,2% до 30%, юаня – с 5% до 14,2%. Доля фунтов стерлингов составляет 6,6%, японской иены – 3,9%, канадского доллара – 2,5%, австралийского доллара – 0,8%. Это последние данные ЦБ на 31 марта 2019 года.

Если структура ФНБ изменится примерно так же, тогда доля доллара в фонде может снизиться вдвое, доля евро – в полтора раза, доля фунтов – тоже в полтора раза. При этом появятся юань, иена, доллары Канады и Австралии.

Давать в долг американцам Москва уже практически перестала, устроив в прошлом году настоящую распродажу американских долговых бумаг. За год Россия сбросила в общей сложности чуть более 100 млрд долларов, которые хранились в трежерис. Доля американских бумаг снизилась до менее 11 млрд долларов. Для сравнения: в 2010 году в американских госбумагах Россия хранила целых 170 млрд долларов.

На эту тему

Центробанк серьезно изменил структуру хранения средств в золотовалютных резервах, где доллар и евро, конечно, по-прежнему занимают наибольшие доли. Однако ЦБ активно уходит от американского доллара и наращивает долю юаня и золота. Вполне логично, что Минфин идет по такому же пути.

Геополитическая причина вполне понятна. Зачем России давать в долг США, которые вводят против нее санкции? В какой-то момент Вашингтон решит, что Россия недостойна того, чтобы возвращать ей долги, и заморозит выплаты. За океаном звучали угрозы ограничить использование счетов в долларах. При этом расчеты по долларам в ЗВР проходят через корреспондентские счета американских банков.

«Тема санкций несколько забылась за последний год, но все же она существует на периферии политики и влияет на политические решения. Пока ограничение использования счетов в долларах – это пока лишь угрозы. Тем не менее такие фонды, как ФНБ или ЗВР, могут сыграть роль «слона в посудной лавке». За счет размера, им приходится просчитывать действия на несколько шагов вперед. За счет диверсификации сейчас Россия старается сократить долю средств, которая может оказаться вне досягаемости ФНБ в случае резкого обострения политического давления и блокировки долларовых счетов», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Приведение структуры ФНБ ближе к виду ЗВР абсолютно логично и оправданно. Санкционные риски, конечно, отошли сейчас на второй план, но в следующем году в США состоятся президентские выборы, и во время предвыборной гонки санкционная тема с высокой вероятностью вернется. А если на выборах победит кандидат от демократов, то в отношении России могут применяться и более жесткие ограничительные меры, вплоть до замораживания средств на счетах американских банков, как это было с Ираном», – считает главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Однако выгодность таких вложений с экономической точки зрения может быть спорной. Например, в октябре Bloomberg посчитал, что с марта 2018 года по март 2019 года (более свежих данных еще нет) из-за постепенного отказа от доллара в ЗВР Россия потеряла 7,7 млрд долларов недополученной прибыли. Дело в том, что курс доллара за это время вырос на 6,5%, а курс юаня и евро, в которые ЦБ больше всего вкладывал, наоборот, упал. Если бы регулятор сохранил прежнюю структуру ЗВР, то они бы показали рост на 3,8%.

Однако с оценкой выгодности вложений не так все однозначно. Иногда то, что невыгодно сейчас, может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе. Российские ведомства явно делают ставку на будущее. Структура резервов должна отвечать текущим и будущим вызовам современного финансового мира, что не так-то просто, говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

По мнению Быкова, снижение доли доллара оправдано с экономической точки зрения, во-первых, потому что постепенно снижается объем внешних расчетов России в долларах США, а с США торговый оборот незначителен. Во-вторых, американский президент предпринимает усилия для значительного ослабления доллара, чтобы получить конкурентное преимущество над другими странами. Более широкая корзина валют считается более «диверсифицированной», то есть более устойчивой к рыночным колебаниям, указывает также Купцикевич.

С другой стороны, минус в том, что австралийский и канадский доллары, а также китайский юань зачастую движутся в одном направлении с рублем, а трудные времена в мировой экономике, когда надо будет тратить ФНБ, зачастую приводят к укреплению доллара и японской иены, которые выступают в качестве тихой гавани. Поэтому геополитическая страховка вряд ли будет «бесплатной», считает эксперт.

В предыдущие десятилетия курс доллара всегда выигрывал схватку с рублем и в историческом разрезе показывал укрепление. Риски, что и в следующее десятилетие доллар окажется крепким, тоже имеются.

«Анализ с 1970-х годов показывает, что валюты развивающихся стран имеют склонность к ослаблению по отношению к доллару. Эта тенденция ослабла в «нулевых», однако быстро вернулась в силу после 2008 года.

В то же время корзина из наиболее популярных валют (евро, фунт, иена, франк) весьма стабильна к доллару», – говорит Купцикевич.

Однако в периоды финансовой и экономической турбулентности, а мы сейчас близки к такому, необходимо жертвовать краткосрочной выгодой ради среднесрочной стабильности, резервам сейчас нужна защита и не стоит жалеть об упущенной выгоде, считает Быков. Тем более, что для самого золотовалютного резерва РФ в размере 540,917 млрд долларов эти 7,7 млрд долларов недополученной прибыли, что «слону дробина», хотя сам факт отсутствия прибыли, конечно, не самое хорошее явление, добавляет Блинов.

Нельзя сказать, что нет факторов, которые могут сделать американский доллар слабым, чего так хочет Дональд Трамп. «Сделать доллар хронически слабым может чрезвычайно мягкая политика Федрезерва», – говорит Купцикевич. К тому же сейчас курс доллара находится вблизи исторических максимумов к широкой корзине валют: он лишь на пару процентов ниже 14-летнего максимума к корзине основных валют, указывает эксперт.

Наконец, на мировой арене начинают происходить титанические изменения, и возможно тот, кто сегодня правит миром, уступит место новому лидеру.

Весь мир ждет надвигающийся новый финансовый кризис, который может перекроить геополитическую и экономическую карту мира: то, что вчера было убытком, завтра может оказаться существенной прибылью для нашей страны и ее казны, не исключает Блинов. «Америка в текущем ее состоянии все больше начинает напоминать всему миру ту самую Англию, от которой сама Америка отделилась путем подписания Декларации прав независимости. Вот только на месте Англии сейчас сами США, а вот на место Америки очень активно номинируется не кто иной, как Китай. И тогда курс по 50-55 рублей за один доллар может стать реальностью», – говорит он.

Россия своими действиями по отказу от доллара, конечно, помогает падению долларовой гегемонии. Но самостоятельно с этим справиться будет тяжело. В структуре экспорта России в 2018 году почти 65% пришлось на углеводороды, по которым расчеты на 90% осуществляются в американских долларах. Только, конечно, такие страны, как Китай, с триллионами долларов в резервах, могут повлиять на динамку, говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

В ближайшее время никаких геополитических переворотов пока не предвидится – это дело небыстрое. А значит ждать ослабления доллара пока рано. «На фоне роста риска в следующем году вероятно укрепление доллара к глобальным валютам. Особенно если США и Китай не выйдут на сделку, и КНР придется девальвировать валюту», – считает Луцко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД