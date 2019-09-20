США вынуждают Россию занимать юани

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20 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 19:57  |  vz.ru
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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

Андрей Бабицкий, журналист
Левацкая интеллигенция на Западе сосредоточила в своих руках колоссальную власть и может подвергнуть остракизму всякого, кто выступает против ее нововведений. А они становятся все более многообразными: от нескольких десятков гендерных идентичностей до людоедства. Подробности...
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Письмо священников каждый прочитал по-своему

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Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

Дмитрий Дабб, кинокритик
С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
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              США вынуждают Россию занимать юани

                 20 сентября 2019, 19:20
              Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press
              Текст: Ольга Самофалова

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              Американские санкции вынуждают российский Минфин отказаться от доллара при заимствовании на внешних рынках. Взамен рассматривается вопрос о переходе на китайский юань. Ранее Россия уже отказалась давать в долг США, теперь дело дошло до диверсификации собственного долга. Насколько выгоден окажется для страны переход на китайскую валюту?

              Россия намерена продолжить занимать по 3 млрд долларов в год, как и в прошлые годы. Проблема в том, что санкции США по делу Скрипалей, которые вступили в силу 26 августа, запрещают американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке. По сути, это лишает Минфин части инвесторов при размещении бумаг в долларах. Поэтому там задумались перейти на резервные валюты недолларовой зоны, в частности размышляют над займами в юанях. 

              «Есть вопросы, что будет с внешними заимствованиями. Мы, естественно, вначале будем ориентироваться на резервные валюты, вне долларовой зоны. Там есть что развивать – евровая кривая и юаневая «точка», – поясняет Минфин, сообщает «Интерфакс». Исходя из общения с инвесторами, каких-то ограничений на недолларовые заимствования с их стороны нет. «Поэтому будем плотно этим заниматься», – подчеркнули в Минфине.

              Россия уже значительно снизила зависимость от американского долга. С 2018 года она несколько раз резко сократила свои вложения в него. Российские вложения в госдолг США и доля доллара в структуре резервов страны сведены до исторического минимума. И теперь Россия не входит даже в тридцатку крупнейших держателей американских долговых обязательств.

              От 96 млрд долларов, которые хранились в трежерис в начале 2018 года, осталось всего 10,848 млрд долларов к августу 2019 года. Для понимания, в 2010 году в американских госбумагах Россия хранила 170 млрд долларов. При этом международные резервы ЦБ РФ все равно неуклонно растут.

              Это стало серьезным шагом на пути дедолларизации российской экономики и финансов, которая постепенно продвигается. Зачастую США сами подталкивают Россию к этим шагам. Так было и в случае с американским долгом, так будет и в случае заимствований самой Россией.

              По большому счету у России даже нет необходимости во внешних заимствованиях, она с легкостью проживет без этих 3 млрд долларов, которые стоят в ежегодных планах.

              «У Минфина России нет потребности в размещении гособлигаций в целях финансирования дефицита федерального бюджета. Внутренний рынок может быть основным источником привлечения заемных средств», – говорит эксперт группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.

              Российский бюджет профицитный, в том числе благодаря более высоким ценам на нефть, чем закладывается в бюджете. Так, за девять месяцев этого года бюджет исполнен с профицитом в 3,7% ВВП, или 2,6 трлн рублей. И в следующие три года в правительстве по-прежнему ожидают профицит, хотя он будет постепенно снижаться. Так, профицит федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году – 0,5% ВВП, в 2022 году – 0,2% ВВП, сообщили в Минфине России.

              Более того, резервная «кубышка» на случай мирового кризиса наполнена до необходимого уровня – 7% от ВВП РФ. За последние четыре года золотовалютные резервы России увеличились на 47%, достигнув уровня резервов Саудовской Аравии (на июнь они были 527 млрд долларов), а у России – 527,1 млрд долларов на 9 августа. В итоге Россия на четвертом месте в мире по объему ЗВР.

              С другой стороны, Россия может хвастаться своим госдолгом перед другими странами. Многие развитые страны, в том числе США, только и делают, что наращивают внешние долги, которые переваливают в ряде случаев 100% ВВП и даже больше. У России обратная ситуация.

              В середине 2019 года чистый госдолг России достиг отрицательной отметки, что произошло впервые с 2014 года, когда были введены санкции против нашей страны. Это означает, что госдолг стал меньше, чем ликвидные активы федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов. Так, госдолг России (внутренний плюс внешний) на 1 августа был равен 16,2 трлн рублей (около 15% прогнозного ВВП на 2019 год) против 17,6 трлн рублей ликвидных активов государства (это депозиты на счетах ЦБ и банках в рублях и в валюте). Что это означает? Что если России срочно надо будет погасить все свои долги, то она может это с легкостью сделать с помощью одних только депозитов в ЦБ и других банках. «То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники», – считает министр экономического развития Максим Орешкин.

              Тогда зачем Минфин по-прежнему хочет занимать на внешних рынках по 3 млрд долларов каждый год?

              «Минфин заимствует деньги, чтобы обеспечить некую стабильность бюджета, формировать определенные резервы и т. д. В сегодняшних обстоятельствах заимствование денег Минфином необходимо исключительно для того, чтобы присутствовать на рынке и формировать соответствующую стоимость этих заимствований», – говорит заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Константин Корищенко.

              Можно, конечно, и вовсе отказаться от внешних заимствований и занимать только на внутреннем рынке. Тем более что желающих заработать на российских ОФЗ хоть отбавляй, особенно в условиях отрицательных и минимальных ставок по всему миру. «Ситуация такова, что инвесторы с радостью расхватывают любые бумаги, которые приносят реальную доходность, что во времена отрицательных и минимальных ставок крайне редкое явление. Сейчас облигации на 13 трлн долларов по всему миру приносят своим держателям лишь убытки», – отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

              Однако брать только на внутреннем рынке менее эффективно, так как рано или поздно все деньги внутреннего рынка пройдут через государство, говорит вице-президент «РФИ Банка» Елена Чижевская.

              «Размещение еврооблигаций исторически преследовало цель – создание и поддержание репрезентативных уровней доходностей для российских компаний при осуществлении ими иностранных займов, так называемое построение ликвидной кривой доходности. Поэтому потенциальное размещение государственных облигаций в китайских юанях будет преследовать такую же цель», – говорит Михаил Николаев.

              По его словам, положительная сторона займов в китайской валюте в том, что

              это расширит возможности фондирования российских компаний при их торговле с китайскими партнерами в национальных валютам. Во-вторых, это поможет развитию национального финансового рынка

              – Минфин не раз говорил о планах размещать такие инструменты на Московской бирже.

              Это также вопрос диверсификации долга при возможных различных негативных сценариях со стороны Запада, говорит эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. «Диверсификация долговых обязательств на разные валюты может оказаться достаточно эффективной мерой. Россия получит преимущества к устойчивости экономики на случай чрезвычайных курсовых колебаний страны – эмитента валюты», – добавляет Чижевская.

              Более того, брать в долларе может оказаться менее выгодно, если он начнет падать. «В текущих экономических условиях можно утверждать, что доллар находится у пределов своего потенциала, и дальше может произойти только планомерное снижение, и в этом случае Россия может оказаться в достаточно неудобном положении», – считает Чижевская.

              С другой стороны, доллар пока еще остается сильным, а юань не раз девальвировался, и куда дальше зайдет торговая война – не совсем понятно. Поэтому заимствования в юанях могут оказаться более дорогими. «Купонная ставка таких облигаций, скорее всего, будет превышать аналогичную ставку, которую Минфин России выплачивает по еврооблигациям в долларах США, однако окончательные расходы на обслуживание облигаций в юанях будут также зависеть и от курса национальной валюты по отношению к юаню», – считает Михаил Николаев.

              Кроме того, заимствования в юанях могут создавать риски ликвидности для ЦБ, так как для обеспечения финансовой стабильности необходимо будет производить обратную конвертацию юаней в доллары при расчетах с иностранными партнерами, замечает Гасанов. Поэтому для старта заимствований в юанях придется выбрать опять же более удачное с точки зрения конъюнктуры время. В этом состоит задача Минфина и ЦБ.

              Впрочем, стоит отметить, что экономический потенциал для внешних заимствований есть не только у юаня, но и у евро. И если о займах в юанях Минфин пока больше говорит, чем делает, то еврооблигации в евро он размещает. В марте этого года Минфин России доразместил выпуск в евро с погашением в 2025 году на 750 млн евро.


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