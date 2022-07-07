Народ выносит приговор всей системе власти Америки

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7 июля, четверг  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Что ждать от резкого ослабления рубля

Рубль снова всех удивил YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Российская валюта продолжает приносить сюрпризы. Сначала рубль удивляет своим аномальным укреплением до 50 за доллар. А на этой неделе – сильным падением к 65. Причем явного повода для ослабления не видно. Что же могло заставить рубль уступить доллару? И главное – этот курс установился надолго или снова нет? Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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Русофобия довела Джонсона до позорной отставки

Борис Джонсон согласился уйти в отставку REUTERS/Kacper Pempel
«Джонсон нас не любит, мы его тоже». Так в Кремле отреагировали на сообщения о решении британского премьера уйти в отставку. Еще накануне Борис Джонсон заявлял, что не покинет свой пост, однако в четверг утром его правительство рухнуло. Кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...

У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Российский газ как тест на альтруизм для Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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«Друзьям Путина» в ЕС угрожают смертью

Обсуждение: 6 комментариев

От кого бегут украинцы

Почему рубль опять падает

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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Что ждать от резкого ослабления рубля

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    «Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

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    на ваш взгляд


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    Народ выносит приговор всей системе власти Америки

    Под угрозой недоверия оказались даже важнейшие американские символы
    		   7 июля 2022, 20:30
    Фото: REUTERS/Carlo Allegri
    Текст: Тимур Шафир

    Тектонические изменения происходят в отношениях между гражданами и властями Соединенных Штатов Америки. Доверие американских избирателей к государственным институтам упало до предельно низкого уровня. Каковы причины происходящего и почему это угрожает самому существованию американского государства в его нынешнем состоянии?

    Президент, Конгресс и Верховный суд Соединенных Штатов Америки – краеугольные камни американского государства. Три высших института федеральной власти страны, давно ставшие олицетворением Pax Americana для остального мира. Вне зависимости от положительного или отрицательного отношения к США, имя очередного действующего президента страны знают практически все жители земного шара. Подавляющее большинство из них знают и о существовании Конгресса США. А Верховный суд Штатов, благодаря своим недавним решениям по абортам и оружию и последовавшим за ними протестам, стал мелькать в международных СМИ с завидной частотой.

    Восприятие американских государственных институтов на международном уровне напрямую связано с вектором американской внешней политики. Уже традиционно, на протяжении нескольких десятилетий, основным направлением ее развития является удержание статуса или образа США как единственной мировой сверхдержавы, что вызывает вполне определенную реакцию у руководителей и граждан значительной части зарубежных стран.

    При этом деятельность американских государственных и общественных институтов по внутриполитической повестке все больше напоминает хаотическое движение, не имеющее четко обозначенного вектора и достижимых целей. Противоречивые решения федеральных органов власти, раскол в гражданском обществе и партийных кругах, необъяснимое вне медицинских терминов поведение президента страны вызвали не только один из крупнейших экономических кризисов за последние десятилетия, но и обрушение рейтинга общественного доверия к власти.

    Последнее исследование американского Института общественного мнения Гэллапа (Gallup), проводившееся с 1 по 20 июня 2022 года, продемонстрировало стремительное падение уровня доверия американцев к исследуемым институтам. Усредненный показатель общественного доверия и положительного отношения к ним составил всего 27% от общего числа опрошенных. Эта цифра стала самой низкой за последние 43 года.

    Показательным является тот факт, что уровень доверия снизился в отношении всех перечисленных в опроснике исследования институтов. И если незначительное снижение рейтинга в отношении лидеров списка – малого бизнеса (68% / -2% по сравнению с прошлым годом), вооруженных сил (64% / -5%) и полиции (45% / -6%) – не является критичным, то цифры в отношении института президентства США говорят сами за себя. По сравнению с 2021 годом президент потерял 15% доверяющих ему граждан, и в настоящее время его поддерживают всего 23% жителей страны. Лишь на одну строку в рейтинге исследования президента опережает Верховный суд США (25% / -11%), а Конгресс замыкает список с рекордными 7% уровня доверия (-5%).

    Вверху списка не только малый бизнес, армия и полиция. Граждане США, вне зависимости от политических предпочтений и взглядов, цвета кожи или расы, доверяют федеральным институтам власти куда меньше, чем системе здравоохранения, церкви, школам, профсоюзам, технологическим компаниям и банкам.

    Институт Гэллапа занялся измерением уровня доверия к американским институтам еще в 1973 году, а с 1993 года проводит подобные исследования ежегодно. Доверие американцев ко всем своим институтам падало на протяжении большей части последних 15 лет, но в этом году оно рухнуло до рекордного минимума. Большинство институтов, отслеживаемых Гэллапом, находятся на исторических минимумах, а усредненный показатель доверия к ним сейчас на четыре пункта ниже предыдущего минимального показателя.

    Однако является ли результат исследования чем-то неожиданным и нехарактерным для американского общества? Если заняться рассмотрением аналогичных исследований прошлого года, пяти- и десятилетней давности, можно обнаружить, что тенденция на снижение уровня доверия к ключевым институтам власти прослеживалась и тогда.

    Военные – единственный институт, помимо малого бизнеса, которому большинство американцев выражают доверие постоянно, даже когда США активно участвуют в зарубежных военных операциях. Рейтинг института армии после окончания войны в Персидском заливе – 1991 составлял 85%, а в период вторжения в Ирак в 2003 году держался на уровне 82%, а среднее его значение за все годы исследований составляет 65% (+/- 5%).

    Доверие к полиции, составляющее 45%, также является важным показателем кризиса доверия в обществе – оно упало только во второй раз за весь период проведения опросов. Причем первое падение было зафиксировано в 2020 году, через несколько недель после смерти Джорджа Флойда.

    Опрос-2022 отмечает новые минимумы доверия ко всем трем ветвям федерального правительства, а пять других крупных институтов находятся на самых низких отметках, по крайней мере за три десятилетия измерений, включая церковь (31%), СМИ (16%), систему уголовного правосудия (14%) и крупный бизнес (14%). На этом фоне завидное постоянство демонстрирует американский Конгресс, традиционно занимающий неизменное последнее место на протяжении всех последних лет.

    Доверие к основным институтам федерального правительства находится на крайне низком уровне в период, когда Америку сотрясают высокая инфляция, рекордные цены на газ, рост преступности и насилия с применением огнестрельного оружия, рост нелегальной миграции и прокси-война с Россией. Одно непосредственно связано с другим. Критическое падение доверия американцев к своим институтам, случившееся впервые не вчера и не сегодня, говорит о том, что ошибки в их деятельности носят также не сиюминутный, а системный характер.

    Соединенные Штаты Америки, на протяжении многих десятилетий твердившие миру мантры о ключевой роли демократических институтов в управлении страной, в итоге оказались заложниками собственного догматизма.

    Идея о том, что само наличие института федеральной власти с внешними элементами демократии вокруг него является залогом успешной работы государственной машины, привела к тому, что Конгресс США превратился в полигон для подготовки к предвыборной схватке – 2024. Более того, в машину для «распиливания» гигантских бюджетных средств «на помощь Украине» в то время, как американские матери находятся в состоянии паники из-за отсутствия в стране достаточных запасов детского питания, а в стране объявлено ЧП из-за проблем с производством электроэнергии.

    Джо Байден, глава исполнительной власти и американского государства, вместе со своим вице-президентом Камалой Харрис на сегодняшний день являются примером глубочайшего кризиса всей демократической модели США и представлений американского политического истеблишмента об окружающей реальности. Можно оставить в стороне необратимые ментальные изменения личности действующего президента и вопиющую безграмотность вице-президента. Рейтинг доверия американских граждан к обоим выражает отношение не только к самим Байдену и Харрис, но к политической системе, которая делает возможным присутствие этих людей на вершине американского политического Олимпа.

    Исследование Института Гэллапа является весьма тревожным звонком для всей американской политической системы. Пикирующий рейтинг доверия американцев к власти говорит о том, что система перестает работать.

    Недоверие граждан страны не будет автоматически восстановлено, как только на пост президента будет избран кандидат без явных признаков старческой деменции. Системный сбой порождает системное отношение, и в дальнейшей перспективе может привести американцев от недоверия к отрицанию, от которого один шаг – к полному демонтажу системы. Последствия этого в объятой кризисом и раздираемой расовыми, идеологическими и социальными противоречиями, напичканной оружием стране можно только представить.

    Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), в недавнем прошлом член Палаты представителей Конгресса США от Гавайев и один из наиболее острых критиков нынешнего американского мейнстрима, заявила в интервью Fox News: «Институты федерального правительства существуют для того, чтобы служить благосостоянию людей, но на данный момент делают что угодно, кроме своей основной задачи. Мы видим людей, занимающих руководящие посты, постоянный истеблишмент Вашингтона, которые, по сути, используют эти институты в своих личных или политических целях. Они лгут нам, чтобы защитить свою власть.

    Неудивительно, что мы разочарованы тем, что эти люди у власти. Дело не в том, что они не могут помочь американскому народу. Дело не в том, что Конгресс не способен выполнять свою работу. Дело в том, что они предпочитают этого не делать».

    Тулси Габбард, скорее всего, не знакома с известным высказыванием Владимира Ленина, сделанным им еще в 1913 году: «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде». Иначе бы тон ее интервью был бы значительно более тревожным. 
     
     
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