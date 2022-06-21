Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу

Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале MSNBC.

«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.

При этом, по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», – добавил он.

Ранее Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.

До этого американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.

Украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.

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