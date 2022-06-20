Песков: Задержанные на Украине американцы должны понести наказание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.

Он дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.

«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», – сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC, передает РИА «Новости».

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что проверяют данные о гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они отправились участвовать в боевых действиях на стороне Киева.

Песков подчеркнул, что не считает американцев военнослужащими украинской армии.

«Одно ясно – они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», – сказал он.

Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.

До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.