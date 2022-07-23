Врач заявил о проблемах с горлом у заболевшего COVID-19 Байдена

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23 июля, суббота  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Почему Россия не развалится, как Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас. Подробности...
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Кто достоин титула «страна-спонсор терроризма»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Признавать США спонсором терроризма с политической точки зрения не совсем разумно. Нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса. Но на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

Новая военная реальность для Днепра

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
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    Врач заявил о проблемах с горлом у заболевшего COVID-19 Байдена

    23 июля 2022, 19:30

    Текст: Вера Басилая

    Состояние здоровья президента США Джо Байдена продолжает улучшаться, однако он по-прежнему страдает от боли в горле, кашля с мокротой и ломоты в теле, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.

    «Вчера вечером президент Байден завершил второй полный день (лечения) препаратом Paxlovid. Его состояние продолжает улучшаться. Первичные симптомы президента, хотя и стали менее выраженными, сейчас включают больное горло, насморк, кашель с мокротой и ломоту в теле», – говорится в отчете О'Коннора, который опубликовал Белый дом, передает РИА «Новости».

    Как отметил лечащий врач президента США, пульс, кровяное давление, температура тела и частота дыхания американского лидера остаются в пределах нормы. «Уровень кислорода (в крови) продолжает находиться на превосходном уровне. Его легкие по-прежнему чисты», – указал медик в своем отчете.

    Ранее сообщалось, что состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.

    Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

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    Байден заявил, что у него рак
    		    20 июля 2022, 23:29
    Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. СМИ предположили, что это очередная оговорка.

    Выступая в штате Массачусетс, Байден говорил о борьбе с последствиями климатических изменений. Он заявил, что в США многие заводы выбрасывают «токсичные вещества, смог, парниковые газы», передает ТАСС.

    Байден рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами: «Я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла».

    «Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.

    В Twitter Национального комитета Республиканской партии США после этого задали вопрос: «Джо Байден только что объявил, что у него рак?». Один из редакторов Washington Post Гленн Кесслер ответил на это: «Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена». Кесслер указал, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. Однако следует отметить, что Байден говорил о раке в настоящем времени. Многие американские СМИ предположили, что это очередная оговорка Байдена.

    Напомним, Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу прямо заявил, что Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности главы государства.

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    Коментарии (41)
    В Белом доме оценили необходимость передачи полномочий президента США
    		    21 июля 2022, 23:53
    Фото: White House/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Необходимость временной передачи власти от главы администрации Соединенных Штатов Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис в связи с обнаружением у американского лидера COVID-19 на данный момент отсутствует, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Отвечая на вопрос о том, планируется ли временная передача полномочий президента США Камале Харрис, если состояние Джо Байдена ухудшится, пресс-секретарь Белого дома сказала: «У президента [США] слабо выраженные симптомы. Он в состоянии заниматься делами американского народа из своей резиденции. И именно это сейчас имеет значение». В итоге она покинула брифинг, так и не ответив на уточняющий вопрос о том, отсутствуют ли такого рода планы, передает ТАСС.

    В ответ на многочисленные просьбы журналистов дать им возможность пообщаться напрямую с президентским врачом Кевином О’Коннором пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер дала понять, что Белый дом не намерен этого делать.

    «Можно нам поговорить с врачом президента, чтобы мы не играли в испорченный телефон?» – поинтересовалась одна из журналисток после того, как о состоянии здоровья Байдена рассказали Жан-Пьер и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. «Я не думаю, что это игра в испорченный телефон, – ответила Жан-Пьер. – У нас здесь доктор Джа, который сам является врачом, который руководит нашей программой борьбы с COVID-19, вы будете регулярно получать заявления от доктора О’Коннора, и мы будем прозрачными, как мы и делали ранее». Жан-Пьер заверила, что Белый дом ежедневно будет публиковать письменные заявления лечащего врача Байдена.

    «Никто из вас не виделся сегодня с президентом. Никто из вас не лечит президента. Вопрос заключается в том, когда сюда придет доктор О’Коннор. Потому что если вы будете просто распространять его заявления и скрывать его от вопросов, то это будет наименее прозрачный подход Белого дома к болезни президента за последние 50 лет», – возразил другой журналист. «Я полностью не согласна с вашим последним заявлением», – возразила Жан-Пьер. «Мы ведем себя, как мне кажется, совершенно иначе, чем прошлая администрация, и я рада обсуждать это с вами», – добавила она. По словам Жан-Пьер, в Белом доме убеждены, что письменное заявление лечащего врача президента США содержит исчерпывающую информацию о здоровье американского лидера.

    Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.

    Напомним, в ноябре 2021 года Байден на время пребывания под наркозом временно передал полномочия президента США Камале Харрис. В тот же день он вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов.

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    Коментарии (3)
    Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
    		    22 июля 2022, 23:59
    Фото: Andrew Harrer/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.

    «Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.

    «В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.

    Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.

    Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

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    Коментарии (55)
    В Белом доме ответили на вопрос о госпитализации Байдена
    		    22 июля 2022, 01:59
    Фото: CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президенту США Джо Байдену в настоящий момент комфортно работать в Белом доме, однако не исключается возможность его отправки в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

    «Я могу сказать, что в настоящий момент президенту [США Джо Байдену] комфортно работать в Белом доме, у него все хорошо. Очевидно, что в Белом доме имеются значительные ресурсы для ухода за ним», – сообщил специалист, отвечая на вопрос о том, потребуется ли отправить американского лидера в указанное учреждение. Вместе с тем он добавил, что данный центр «всегда готов для президента». По словам Джа, «такая возможность всегда сохраняется». «Ситуация обстоит так вне зависимости от того, идет ли речь о ковиде или нет», – приводит слова чиновника американской администрации ТАСС.

    Как подчеркнул Джа, врачи «в настоящий момент вполне уверены», что Байдена не придется отправлять в центр. «У него все нормально. У него очень слабо выраженные симптомы. Ему оказывают помощь самого высокого класса», – заверил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса.

    «Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, проведет в изоляции как минимум пять дней. И он вернется к обычной деятельности после негативного теста», – сказал Ашиш Джа. Сотрудник Белого дома констатировал, что таковы рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Отвечая на вопрос о том, распространяются ли рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США на супругу главы Соединенных Штатов Джилл Байден, должна ли она прекратить контакты с мужем, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса сказал: «Я полагаю, что она также не будет контактировать с президентом». «Она (первая леди) чувствует себя хорошо. <…> Она продолжит следовать рекомендациям ЦКПЗ, носить маску и т. д.», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.

    Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

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    Коментарии (3)
    Американские СМИ рассказали о страхе Байдена перед Путиным

    23 июля 2022, 13:57

    Текст: Александра Юдина

    Президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, считает обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.

    «После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.

    Мюррей добавил, что такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.

    «Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», – говорится в его статье.

    Кроме того, журналист обратил внимание на независимую политику КНР, преследующую свои цели и не считающуюся с НАТО. Отдельно он указал на провал санкционной войны против Москвы.

    «Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», – отмечается в публикации.

    Ранее американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Коментарии (2)
    Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося COVID Байдена
    		    21 июля 2022, 23:09
    Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден, у которого было выявлено заражение коронавирусом, не испытывает трудностей с дыханием, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

    «Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) нормально дышит, уровень насыщения кислородом в норме», – приводит утверждение чиновника американской администрации ТАСС.

    Он также заверил, что президент США «комфортно работает» в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, могут ли Байдена перевести в больницу, если у него снизится уровень насыщения крови кислородом, Ашиш Джа сказал: «На данном этапе мы хотели бы в целом избегать гипотетических суждений».

    Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID отметил, что «обычно требуется около недели для получения результатов» исследований, которые проводят, чтобы установить, какой разновидностью вируса заразился человек. Ашиш Джа заверил, что в случае с президентом США информация будет «получена быстрее», на это потребуется «менее недели». Специалист признал, что власти Соединенных Штатов пока не могут объяснить, где именно заразился Байден. «Не думаю, что мы это знаем», – сказал Джа. «Я не думаю, что это важно», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Риск того, что заболевание будет протекать тяжело, значительно снижен, поскольку президент [США] полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Он также принимает очень мощный противовирусный препарат, это еще больше снижает риск тяжелого течения заболевания», – подчеркнул Джа.

    Сам Байден заверил, что справляется с работой, несмотря на заражение коронавирусом. «Друзья, думаю, вы слышали, что утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат, – отметил президент США. – Но я был дважды вакцинирован, мне дважды сделали бустерные прививки. Симптомы слабо выражены». «Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять», – сказал президент США. «Сохраняйте веру. Все будет в порядке», – добавил он.

    Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.

    Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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    Белый дом объяснил слова Байдена о раке
    		    21 июля 2022, 00:46
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Антон Антонов

    Говоря о «заболевании раком» президент США Джо Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, которые ему ранее удалили, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

    Бейтс со словами «вот что имел в виду президент» сослался на сообщение в сети микроблогов одного из редакторов газеты Washington Post Гленна Кесслера. Кесслер указывал, что Байдену до того, как тот занял пост президента США, удалили немеланомные опухоли. В соответствующем медицинском отчете не говорилось, что у Байдена обнаружены онкологические заболевания, передает ТАСС.

    В свою очередь, СМИ и пользователи соцсетей указали, что Байден говорил о болезни в настоящем времени. Кроме того, подчеркивается, что врачи связывали появление у Байдена опухолей не с НПЗ, а с тем, что он в молодости проводил много времени на солнце.

    Напомним, Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. Он рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами. «Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.

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    Пентагон выступил против визита Нэнси Пелоси на Тайвань

    21 июля 2022, 05:55

    Текст: Антон Антонов

    Американские военные выступают против визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    Как заявил Байден, в Пентагоне «думают, что сейчас это не является хорошей идеей». Однако Байден «не знает, каков статус этого». Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет жесткие меры, передает ТАСС.

    Тем временем посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает все для мирного воссоединения. По словам посла, в Пекине слышат заявления со стороны США о необходимости сохранить мир, но Вашингтон «размывает политику «одного Китая», когда «существенно повышает уровень связей с Тайванем, посылая своих чиновников, современное оружие». Также США «заявляют, что будут защищать Тайвань военными средствами», сказал посол.

    «Принцип «одного Китая», который подчеркивается в международных документах и трех китайско-американских коммюнике, находится под угрозой. Этот принцип – основа мира и стабильности в Тайваньском проливе», – заявил Цинь Ган.

    Напомним, Пелоси собиралась посетить Тайвань еще в апреле, но отложила поездку – утверждалось, что из-за коронавируса. Визит, если он состоится, станет первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей.

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    У Байдена обнаружили коронавирус

    21 июля 2022, 17:40

    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, у него умеренные симптомы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19», – говорится в распространенном заявлении Жан-Пьер, сообщает РИА «Новости».

    Она отметила, что президент полностью вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и «испытывает очень умеренные симптомы». По словам Жан-Пьер, Байден на карантине и будет работать удаленно до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест.

    Это впервые, когда сообщается о положительном тесте Байдена на коронавирус.

    Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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    В Госдепе США ответили на вопрос о COVID у Блинкена

    22 июля 2022, 02:59

    Текст: Антон Никитин

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг сдал тест на коронавирус, его результат был отрицательным, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в связи с обнаружением коронавируса у главы американской администрации Джо Байдена.

    «Госсекретарь [США Энтони Блинкен] регулярно сдает тесты, в том числе он прошел тестирование сегодня утром. Вы все могли его сегодня видеть, и, безусловно, этот факт свидетельствует, что результат его теста был отрицательным, он чувствует себя отлично», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

    Прайс уточнил, что в последний раз Блинкен встречался с Байденом во вторник.

    Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

    Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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    Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось

    22 июля 2022, 19:42

    Текст: Вера Басилая

    У заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, но все еще есть насморк, периодический кашель и слабость, говорится в распространенном Белым домом заявлении лечащего врача Байдена Кевина О`Коннора.

    «Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились», – говорится в документе, подписанном врачом президента, передает РИА «Новости».

    Доктор сообщил, что накануне вечером у Байдена была небольшая температура в районе 37,4 градуса, но после принятия жаропонижающего препарата она больше не поднималась. В числе остающихся симптомов болезни перечислены слабость, насморк и периодический кашель. У Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, сообщил О`Коннор.

    По его словам, лечение президента препаратом Paxlovid будет продолжено, как планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и по мере необходимости ингалятор с альбутеролом.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.

    Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 

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    Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 12,3%

    22 июля 2022, 14:31

    Текст: Вера Басилая

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился до 12,3%, вакцинация первым компонентом проведена 93,5 млн раз.

    Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 14,3%. Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 547 199 раз, двумя – 88 964 088, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

    Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировано 1167 человек, на 2,3% меньше по сравнению с 21 июля.

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    В России за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек с коронавирусом

    21 июля 2022, 11:01

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1195 человек, на 7,7% больше по сравнению с 20 июля.

    Выписали в связи с выздоровлением 4529 человек, на 4,9% больше по сравнению с 20 июля. Всего за сутки был выявлен 6391 новый случай COVID-19. Подтверждено 42 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

    Накануне в России госпитализировано 1110 человек, на 17,0% меньше по сравнению с 19 июля.

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    В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом

    22 июля 2022, 11:02

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1167 человек, на 2,3% меньше по сравнению с 21 июля.

    Выписали в связи с выздоровлением 4687 человек, на 3,5% больше по сравнению с 21 июля. Всего за сутки было выявлено 6659 новых случаев COVID-19. Подтвержден 41 летальный исход, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

    Накануне в России госпитализировано 1195 человек, на 7,7% больше по сравнению с 20 июля.

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    В России за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек с коронавирусом

    23 июля 2022, 11:53

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1200 человек, на 2,8% меньше по сравнению с 22 июля.

    Выписали в связи с выздоровлением 4803 человека, на 2,5% больше по сравнению с 22 июля. Всего за сутки было выявлено 6953 новых случая COVID-19. Подтверждено 38 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

    Накануне в России госпитализировано 1167 человек, на 2,3% меньше по сравнению с 21 июля.

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