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Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось
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У заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, но все еще есть насморк, периодический кашель и слабость, говорится в распространенном Белым домом заявлении лечащего врача Байдена Кевина О`Коннора.
«Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились», – говорится в документе, подписанном врачом президента, передает РИА «Новости».
Доктор сообщил, что накануне вечером у Байдена была небольшая температура в районе 37,4 градуса, но после принятия жаропонижающего препарата она больше не поднималась. В числе остающихся симптомов болезни перечислены слабость, насморк и периодический кашель. У Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, сообщил О`Коннор.
По его словам, лечение президента препаратом Paxlovid будет продолжено, как планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и по мере необходимости ингалятор с альбутеролом.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
В Сети высмеяли наряд Зеленской на встрече с четой Байденов
Интернет-пользователи высмеяли супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену за костюм, в котором она была на встрече с четой Байденов в Белом доме.
На фотографию Зеленской, в частности, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Какой странный костюм и какие необычные пуговицы», – отметила в свою очередь телеведущая Ольга Скабеева.
«Прикольные пуговки, заметил президент Байден», – иронизируют пользователи Сети.
«Интересный вариант размещения пуговиц»; «Бесполезные пуговицы могут быть где угодно, но не там, где у человека соски»; «Это не пуговицы, просто Байден очень хорош собой!» – пишут комментаторы.
Некоторые предположили, что наряд Зеленской призван впечатлить президента США Джо Байдена. «Старик обрадуется и выдаст еще несколько лярдов помощи», – предположили пользователи.
«Золушка прилетела в Вашингтон, всю ночь пришивала лишние пуговицы к костюму, а вы стебетесь», – ироинизирует Viktor Runner.
«Что же ее окружение не подсказало, что пуговки неудачно пришиты? Или тоже смеются втихаря?» – задалась вопросом маргарита_д.
«А почему не в зеленой футболке?» – пишет ZuMa, напоминая о том, как был одет президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мне кажется, что эти встречи ей на самом деле очень нравятся», – предположил Aleksander Lysenko.
Кроме того, журналист Дмитрий Смирнов выложил видео «американских нежностей» на встрече Зеленской с Байденом.
Напомним, в понедельник Зеленская прибыла в Вашингтон. В среду ожидается ее выступление в Конгрессе США.
Байден заявил, что у него рак
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. СМИ предположили, что это очередная оговорка.
Выступая в штате Массачусетс, Байден говорил о борьбе с последствиями климатических изменений. Он заявил, что в США многие заводы выбрасывают «токсичные вещества, смог, парниковые газы», передает ТАСС.
Байден рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами: «Я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла».
«Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.
В Twitter Национального комитета Республиканской партии США после этого задали вопрос: «Джо Байден только что объявил, что у него рак?». Один из редакторов Washington Post Гленн Кесслер ответил на это: «Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена». Кесслер указал, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. Однако следует отметить, что Байден говорил о раке в настоящем времени. Многие американские СМИ предположили, что это очередная оговорка Байдена.
Напомним, Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу прямо заявил, что Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности главы государства.
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Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из «Федота-стрельца»
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, рассказавшей о том, чем на протяжении двух дней был занят президент США Джо Байден, вспомнив цитату из пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
В своем Telegram-канале она написала: «В нашем ремесле взята новая высота». «Вопрос: что именно Байден делал вчера и сегодня? Пресс-секретарь Белого дома: … Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа…» – напомнила Захарова.
Она считает, что «вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова».
«Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!» – привела цитату из пьесы Захарова.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» – наиболее известное поэтическое произведение российского актера Леонида Филатова, которое было написано по мотивам русской народной сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Впервые пьеса опубликована в 1987 году.
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В Белом доме оценили необходимость передачи полномочий президента США
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Необходимость временной передачи власти от главы администрации Соединенных Штатов Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис в связи с обнаружением у американского лидера COVID-19 на данный момент отсутствует, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли временная передача полномочий президента США Камале Харрис, если состояние Джо Байдена ухудшится, пресс-секретарь Белого дома сказала: «У президента [США] слабо выраженные симптомы. Он в состоянии заниматься делами американского народа из своей резиденции. И именно это сейчас имеет значение». В итоге она покинула брифинг, так и не ответив на уточняющий вопрос о том, отсутствуют ли такого рода планы, передает ТАСС.
В ответ на многочисленные просьбы журналистов дать им возможность пообщаться напрямую с президентским врачом Кевином О’Коннором пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер дала понять, что Белый дом не намерен этого делать.
«Можно нам поговорить с врачом президента, чтобы мы не играли в испорченный телефон?» – поинтересовалась одна из журналисток после того, как о состоянии здоровья Байдена рассказали Жан-Пьер и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. «Я не думаю, что это игра в испорченный телефон, – ответила Жан-Пьер. – У нас здесь доктор Джа, который сам является врачом, который руководит нашей программой борьбы с COVID-19, вы будете регулярно получать заявления от доктора О’Коннора, и мы будем прозрачными, как мы и делали ранее». Жан-Пьер заверила, что Белый дом ежедневно будет публиковать письменные заявления лечащего врача Байдена.
«Никто из вас не виделся сегодня с президентом. Никто из вас не лечит президента. Вопрос заключается в том, когда сюда придет доктор О’Коннор. Потому что если вы будете просто распространять его заявления и скрывать его от вопросов, то это будет наименее прозрачный подход Белого дома к болезни президента за последние 50 лет», – возразил другой журналист. «Я полностью не согласна с вашим последним заявлением», – возразила Жан-Пьер. «Мы ведем себя, как мне кажется, совершенно иначе, чем прошлая администрация, и я рада обсуждать это с вами», – добавила она. По словам Жан-Пьер, в Белом доме убеждены, что письменное заявление лечащего врача президента США содержит исчерпывающую информацию о здоровье американского лидера.
Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.
Напомним, в ноябре 2021 года Байден на время пребывания под наркозом временно передал полномочия президента США Камале Харрис. В тот же день он вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов.
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В Белом доме ответили на вопрос о госпитализации Байдена
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Президенту США Джо Байдену в настоящий момент комфортно работать в Белом доме, однако не исключается возможность его отправки в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.
«Я могу сказать, что в настоящий момент президенту [США Джо Байдену] комфортно работать в Белом доме, у него все хорошо. Очевидно, что в Белом доме имеются значительные ресурсы для ухода за ним», – сообщил специалист, отвечая на вопрос о том, потребуется ли отправить американского лидера в указанное учреждение. Вместе с тем он добавил, что данный центр «всегда готов для президента». По словам Джа, «такая возможность всегда сохраняется». «Ситуация обстоит так вне зависимости от того, идет ли речь о ковиде или нет», – приводит слова чиновника американской администрации ТАСС.
Как подчеркнул Джа, врачи «в настоящий момент вполне уверены», что Байдена не придется отправлять в центр. «У него все нормально. У него очень слабо выраженные симптомы. Ему оказывают помощь самого высокого класса», – заверил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса.
«Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, проведет в изоляции как минимум пять дней. И он вернется к обычной деятельности после негативного теста», – сказал Ашиш Джа. Сотрудник Белого дома констатировал, что таковы рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Отвечая на вопрос о том, распространяются ли рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США на супругу главы Соединенных Штатов Джилл Байден, должна ли она прекратить контакты с мужем, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса сказал: «Я полагаю, что она также не будет контактировать с президентом». «Она (первая леди) чувствует себя хорошо. <…> Она продолжит следовать рекомендациям ЦКПЗ, носить маску и т. д.», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося COVID Байдена
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, у которого было выявлено заражение коронавирусом, не испытывает трудностей с дыханием, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.
«Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) нормально дышит, уровень насыщения кислородом в норме», – приводит утверждение чиновника американской администрации ТАСС.
Он также заверил, что президент США «комфортно работает» в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, могут ли Байдена перевести в больницу, если у него снизится уровень насыщения крови кислородом, Ашиш Джа сказал: «На данном этапе мы хотели бы в целом избегать гипотетических суждений».
Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID отметил, что «обычно требуется около недели для получения результатов» исследований, которые проводят, чтобы установить, какой разновидностью вируса заразился человек. Ашиш Джа заверил, что в случае с президентом США информация будет «получена быстрее», на это потребуется «менее недели». Специалист признал, что власти Соединенных Штатов пока не могут объяснить, где именно заразился Байден. «Не думаю, что мы это знаем», – сказал Джа. «Я не думаю, что это важно», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Риск того, что заболевание будет протекать тяжело, значительно снижен, поскольку президент [США] полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Он также принимает очень мощный противовирусный препарат, это еще больше снижает риск тяжелого течения заболевания», – подчеркнул Джа.
Сам Байден заверил, что справляется с работой, несмотря на заражение коронавирусом. «Друзья, думаю, вы слышали, что утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат, – отметил президент США. – Но я был дважды вакцинирован, мне дважды сделали бустерные прививки. Симптомы слабо выражены». «Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять», – сказал президент США. «Сохраняйте веру. Все будет в порядке», – добавил он.
Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Белый дом объяснил слова Байдена о раке
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Говоря о «заболевании раком» президент США Джо Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, которые ему ранее удалили, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
Бейтс со словами «вот что имел в виду президент» сослался на сообщение в сети микроблогов одного из редакторов газеты Washington Post Гленна Кесслера. Кесслер указывал, что Байдену до того, как тот занял пост президента США, удалили немеланомные опухоли. В соответствующем медицинском отчете не говорилось, что у Байдена обнаружены онкологические заболевания, передает ТАСС.
В свою очередь, СМИ и пользователи соцсетей указали, что Байден говорил о болезни в настоящем времени. Кроме того, подчеркивается, что врачи связывали появление у Байдена опухолей не с НПЗ, а с тем, что он в молодости проводил много времени на солнце.
Напомним, Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. Он рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами. «Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.
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Пентагон выступил против визита Нэнси Пелоси на Тайвань
Американские военные выступают против визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Как заявил Байден, в Пентагоне «думают, что сейчас это не является хорошей идеей». Однако Байден «не знает, каков статус этого». Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет жесткие меры, передает ТАСС.
Тем временем посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает все для мирного воссоединения. По словам посла, в Пекине слышат заявления со стороны США о необходимости сохранить мир, но Вашингтон «размывает политику «одного Китая», когда «существенно повышает уровень связей с Тайванем, посылая своих чиновников, современное оружие». Также США «заявляют, что будут защищать Тайвань военными средствами», сказал посол.
«Принцип «одного Китая», который подчеркивается в международных документах и трех китайско-американских коммюнике, находится под угрозой. Этот принцип – основа мира и стабильности в Тайваньском проливе», – заявил Цинь Ган.
Напомним, Пелоси собиралась посетить Тайвань еще в апреле, но отложила поездку – утверждалось, что из-за коронавируса. Визит, если он состоится, станет первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей.
У Байдена обнаружили коронавирус
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, у него умеренные симптомы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19», – говорится в распространенном заявлении Жан-Пьер, сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что президент полностью вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и «испытывает очень умеренные симптомы». По словам Жан-Пьер, Байден на карантине и будет работать удаленно до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест.
Это впервые, когда сообщается о положительном тесте Байдена на коронавирус.
Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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В Госдепе США ответили на вопрос о COVID у Блинкена
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг сдал тест на коронавирус, его результат был отрицательным, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в связи с обнаружением коронавируса у главы американской администрации Джо Байдена.
«Госсекретарь [США Энтони Блинкен] регулярно сдает тесты, в том числе он прошел тестирование сегодня утром. Вы все могли его сегодня видеть, и, безусловно, этот факт свидетельствует, что результат его теста был отрицательным, он чувствует себя отлично», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
Прайс уточнил, что в последний раз Блинкен встречался с Байденом во вторник.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии данных о большей заразности подвида COVID «кентавр»
Официальных данных о том, что подвид COVID-19 «кентавр» более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет. Официальных данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов», – сказала Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
В свою очередь академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский заявил, что пока трудно сказать, будет ли у «кентавра» массовое распространение или он даст лишь небольшие вспышки.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в Москве выявили пять человек, которые заболели подвидом COVID-19 «кентавр», который относится к подварианту штамма «омикрон». Отмечается, что у всех пятерых граждан заболевание протекает легко.
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID по всей стране
Рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«К сожалению, в последние две недели в Российской Федерации практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока, отмечается рост заболеваемости (COVID-19), не такой взрывной, (как) был в декабре прошлого года», – цитирует РИА «Новости» Горелова.
По его словам, в России надо продолжить вакцинацию от COVID, иначе осенью произойдет подъем заболеваемости.
«Если мы с вами не продолжим вакцинацию, то, как мы с вами говорили, осенью нас ждет подъем заболеваемости», – сказал Горелов.
По словам эксперта, подъем заболеваемости может проходить параллельно с подъемом заболеваемости гриппом B.
Он добавил также, что инкубационный период у заболевшего оспой обезьян россиянина прошел.
«У нас пока с вами один случай официально зарегистрированный, в Санкт-Петербурге, и это завоз из Европы. Это известная ситуация, поэтому продолжения, уже прошло две недели, то есть инкубационный период, пока продолжения никакого нет», – сказал Горелов.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
В России за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1195 человек, на 7,7% больше по сравнению с 20 июля.
Выписали в связи с выздоровлением 4529 человек, на 4,9% больше по сравнению с 20 июля. Всего за сутки был выявлен 6391 новый случай COVID-19. Подтверждено 42 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России госпитализировано 1110 человек, на 17,0% меньше по сравнению с 19 июля.
В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1110 человек, на 17,0% меньше по сравнению с 19 июля.
Выписали в связи с выздоровлением 4317 человек, на 3,1% больше по сравнению с 19 июля. Всего за сутки было выявлено 5685 новых случаев COVID-19. Подтверждено 37 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России госпитализировано 1337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля.
В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1167 человек, на 2,3% меньше по сравнению с 21 июля.
Выписали в связи с выздоровлением 4687 человек, на 3,5% больше по сравнению с 21 июля. Всего за сутки было выявлено 6659 новых случаев COVID-19. Подтвержден 41 летальный исход, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России госпитализировано 1195 человек, на 7,7% больше по сравнению с 20 июля.