Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось

У заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, но все еще есть насморк, периодический кашель и слабость, говорится в распространенном Белым домом заявлении лечащего врача Байдена Кевина О`Коннора.

«Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились», – говорится в документе, подписанном врачом президента, передает РИА «Новости».

Доктор сообщил, что накануне вечером у Байдена была небольшая температура в районе 37,4 градуса, но после принятия жаропонижающего препарата она больше не поднималась. В числе остающихся симптомов болезни перечислены слабость, насморк и периодический кашель. У Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, сообщил О`Коннор.

По его словам, лечение президента препаратом Paxlovid будет продолжено, как планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и по мере необходимости ингалятор с альбутеролом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.

Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.