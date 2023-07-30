Геронтократию в США больше невозможно скрывать

  • В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    ВС России накрыли прибывших на поле боя военных ВСУ (видео)
    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
    В ДНР наградят остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка (видео)
    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    Появились кадры первой захваченной шведской БМП CV-90 в зоне СВО
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    В Петербурге прошел главный военно-морской парад ко Дню ВМФ (фото)
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    19 комментариев
    Новости
    18:19На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    17:56Путин пообещал исполнить достигнутые с лидерами стран Африки договоренности

    Все договоренности, которые были достигнуты на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, заявил президент России Владимир Путин.

    17:39На Алтае приостановили работу детского лагеря после массового отравления детей

    Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря «Горный Орленок» в Республике Алтай после отравления более 60 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

    17:32Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    17:23Матвейчев: Россия может гордиться прошлыми и нынешними достижениями флота

    Молодые российские моряки растут в атмосфере памяти о достижениях флота России. Немаловажно, что сейчас не только модернизируются старые корабли, но и спускаются на воду новые, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

    17:20Вертолет Ка-52 уничтожил «Вихрем» БМП Bradley

    Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    17:12Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

    Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    17:01ECOWAS пригрозило Нигеру военными мерами из-за переворота

    Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить военные меры, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

    16:50Актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

    Актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из больниц Москвы, сообщили СМИ.

    16:38В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»

    Рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца, сообщил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

    16:29Из-за обстрела ВСУ в Новой Каховке нарушено газоснабжение

    Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

    16:28В ЛДПР назвали атаку беспилотников на Москву и Крым гостерроризмом Украины

    Атака беспилотников на Москву, Крым, и ракетный обстрел Таганрога являются государственным терроризмом после провалившегося контрнаступления Украины, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

    16:12Asia Times: Зеленский помог России нанести удар по пункту управления в Днепре

    Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    16:05Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    15:53Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом

    Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД.

    30 июля 2023, 18:00

    Геронтократию в США больше невозможно скрывать

    Геронтократию в США больше невозможно скрывать
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Один из наиболее влиятельных политиков в США Митч Макконнелл стал вести себя на публике, как президент Джо Байден. Выступая перед журналистами, потерял ориентацию в пространстве и «завис», пока его не увели помощники. Похожий случай произошел с 90-летней сенаторшей Файнстайн. До чего доведут Америку старики, из рук которых выпадает все, кроме власти?

    Задремавший с открытыми глазами старик, чем-то напоминающий черепаху – это мозги и мускулы Республиканской партии США. Американские левые и либералы добавили бы что-то в духе «значит, партия-то без мозга», но это в них скажет ненависть. Лидера консерваторов в Сенате Митча Макконнелла действительно ненавидят и очень хорошо знают не только потому, что за 40 лет в высшей политической элите США он, мягко говоря, примелькался.

    «Старый ворон», «мрачный жнец» (то есть смерть) и «Дарт Вейдер» – это ходовые прозвища Макконнелла на родине, которые ему самому весьма нравятся. Что-то из серии «боятся – значит уважают». И ведь правда как будто уважают: его трижды включали в сотню «самых влиятельных людей мира» журнала Time.

    В России Макконнелла, наоборот, не боятся, не уважают и вообще не знают, кто это такой, хотя среди кличек 81-летнего политика есть также «Московский Митч». Десятилетиями оставаясь одним из ключевых «решал» во властной иерархии США, Макконнелл фигурирует в новостях на русском языке как персонаж третьего-четвертого плана вроде дворецкого в старом замке или официанта в любимом кафе героев: имя вроде знакомое, а чем примечателен этот «старый ворон» не всякий политолог скажет.

    Поэтому о Макконнелле в России вообще не говорят. Выкрутасы других американских политиков, значительно менее влиятельных, чем он, охотно обсуждают, а вокруг лидера республиканцев в Сенате как будто бы сложился заговор умолчания.

    Наглядный пример: в июне наделало немало шума высказывание старого врага Москвы и тоже сенатора Линдси Грэма, который назвал американскую помощь ВСУ «лучшей из инвестиций». Благодаря «склейке» от офиса президента Украины это прозвучало как «инвестиция в убийство русских», и скандал гремел несколько дней, став запоминающимся примером цинизма в американской политике.

    За полтора месяца до этого скандала Митч Макконнелл заявил примерно то же самое: «Когда мы помогаем вести борьбу с одним из наших злейших противников, с русскими – в этом мало что может не нравиться». Хотя Макконнелл значительно более значимая фигура, чем Грэм, это высказывание мало кого возмутило, потому что мало кто его заметил.

    Но заговора тут нет. «Московский Митч» защищен от российского внимания пыльным колпаком смертной скуки. В этом смысле он правда «мрачный жнец», сколь бы грозными ни были его заявления.

    Настоящие истоки его злодейских кличек в том, что Макконнелл несет смерть прогрессивным (как они сами считают) инициативам демократов, погружая их в омут бюрократии и крючкотворства. Если тот или иной законопроект формально проходит по голосам, но лично вам не нравится, перетащите на свою сторону Макконнелла – и инициатива сгинет где-нибудь в кабинетах американской власти.

    В политологии это называется обструкционизмом, реже оппортунизмом, но как бы ни называлось, Макконнелл великолепен в своем деле: что угодно задушит в круговороте поправок и обсуждений, а особенно преуспел в этом в период президентства Барака Обамы, когда республиканцы составляли в Сенате большинство.

    По распространенной среди либералов США версии, первый чернокожий президент мало что успел сделать именно из-за Макконелла – древнего ретрограда из глухомани штата Кентукки, который руководит республиканцами в Сенате дольше, чем кто-либо в истории.

    «Московским» Митч стал тогда, когда демократы обвиняли Дональда Трампа в «сговоре с Россией». Подразумевалось, что руководство республиканцев тоже продалось Москве, раз покрывает русского шпиона. На это погоняло сенатор, вопреки своему обыкновению, обижался, напоминая раз от раза, что он «старый солдат холодной войны».

    Это действительно так: Макконнелл занимает в отношении Москвы непримиримую позицию и напоминает «ястреба» рейгановских времен, кем, строго говоря, и является. Просто при этом слишком скрытен и блекл, чтобы о нем писать. Борьба «старого ворона» происходит в кабинетах, а когда интеллигентный и невозмутимый старичок выступает на публике, от него веет не агрессией и провокацией, а все той же смертной скукой.

    Непримирим Макконнелл и к Трампу. Он стал одним из первых лидеров республиканцев, кто поддержал эксцентричного миллиардера, но тут все дело, надо думать, в чутье: «старый ворон» почувствовал, кто настоящий фаворит президентской гонки. А теперь они враги, и Трамп сыплет проклятиями, когда слышит фамилию Макконнелла.

    «Я его жену на работу взял, а он мне что?» – в этой цитате из экс-президента хорошо отражаются их отношения.

    Супруга Макконнелла Элейн Чао все четыре года, «от «звонка до звонка», проработала в правительстве Трампа министром транспорта (видимо, это часть внутриреспубликанских взаимозачетов). При этом этнически она китаянка, кроме того, мигрантка из Тайваня, в том числе поэтому Макконнелл воспринимал и воспринимает ксенофобные высказывания Трампа в штыки. В этом смысле муж он хороший, не отнять.

    Эти сложные отношения сдетонировали одновременно с попыткой штурма Капитолия: Макконнелл однозначно осудил действия Трампа и поддержал вынесение ему импичмента, правда, только на словах. Трамп, разумеется, счел это предательством, и теперь воюет в лице Макконнелла с «древними бюрократами Конгресса», хотя сам ненамного моложе своего неприятеля – недавно стукнуло 78.

    Это тоже часть проблемы, которую в американских СМИ (но чаще в блогах) осторожно называют геронтократией. Осторожно, поскольку дискриминация по возрасту в современных США такой же скандал, как дискриминация по полу, расе, ориентации и т. д. Во времена первой холодной войны нравы были попроще, поэтому те же СМИ громко в заголовках называли геронтократией период позднего Брежнева, Андропова и Черненко в СССР, подразумевая, что в США с их конкурентной политикой и регулярными выборами таких проблем быть не может.

    Но теперь весь мир наблюдает такую же геронтократию в Америке на примере прежде всего президента Джо Байдена, который здоровается с пустотой, может заблудиться в двух стульях или уснуть на середине фразы. Даже слово придумали специальное – байденизмы.

    Однако Трамп, хотя и живчик, ненамного моложе. А недавний кумир американских левых, сенатор Берни Сандерс – которого продвигали как альтернативу и Трампу, и Байдену – скоро отпразднует 82-й день рождения.

    Еще старше (83 года) неистовая Нэнси Пелоси, десятилетиями державшая партийный истеблишмент демократов в своем сухощавом кулачке. После того, как она решила рискнуть началом войны между США и КНР и слетала на Тайвань вопреки воле Байдена, ее все-таки уговорили уйти на пенсию и дать дорогу молодым.

    Кабинетный терминатор и подковерный суперзлодей Макконнелл никуда уходить не собирается, как и 90-летняя сенатор от Калифорнии Диана Файнстайн. Она, в отличие от «Московского Митча», демократка, но их роднит еще и огромное состояние: оба входят в число наиболее состоятельных сенаторов. И оба на этой неделе спровоцировали разговоры об американской геронтократии.

    Файнстайн, некогда уговаривавшая президента Обаму внести ДНР в список террористических организаций, зависла в прямом эфире примерно так же, как «старый ворон». Когда голосовали по законопроекту о бюджете, она долго не могла понять, чего от нее хотят, и зачитывала лежащий перед ней текст, пока помощники умоляли: «просто скажите да».   

    Богатые, влиятельные, осточертевшие большей части нации старики всем своим политическим весом давят на Соединенные Штаты, чтобы они шли по пути конфронтации с Россией и Китаем, лишь бы сохранить в мире прежние правила игры – такие, при которых Америка большей частью этого мира правит.

    Но молодость не возвращается, и Америка уже не та: ее влияние теперь распространяется только на западный мир, а весь остальной утекает из рук, как песок сквозь пальцы. Будь ты хоть сам «Дарт Вейдер», время показывает, что скоро судьбы дряхлеющей американской сверхдержавы будут решать другие люди.

    С учетом накопившихся противоречий, «культурных войн» и ожидания новой гражданской войны, как знать, к чему приведет такая смена поколений. Дал Бог брежневскую геронтократию – даст и горбачевский хаос.

    Главное
    На поврежденной части высотки в «Москва-Сити» ведутся восстановительные работы
    ВС РФ ударили по пункту ремонта дронов в Днепропетровской области
    ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении
    Медведев призвал врагов молиться на российских военных
    Роскосмос показал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ
    Рогов рассказал о сдаче в плен солдат ВСУ в Запорожской области
    ВСУ обстреляли свинокомплекс в Брянской области

    Три ошибки Запада на рынках газа и продовольствия

    К росту цен на удобрения, энергоресурсы и зерно привела не Россия, а недальновидная политика западных стран еще в коронавирусные годы, заявил президент Владимир Путин. Как именно Запад разогнал инфляцию, с которой теперь так тяжело борется, и спровоцировал кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе

    Британская Financial Times рассказала о применении Украиной северокорейских боеприпасов. В частности, по ее данным, ВСУ используют их на флангах возле Артемовска. Киев получил снаряды от некой «дружественной страны», которая якобы перехватила судно с военным грузом КНДР. В экспертной среде уверены: эта фейковая информация стала реакцией на визит Сергея Шойгу в Пхеньян, по итогам которого страны приступили к созданию реального антизападного военного союза. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............