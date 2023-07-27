Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

Tекст: Ольга Никитина

Помощники объяснили произошедшее легким головокружением 81-летнего законодателя, пишет Telegram-канал «РИА Новости США».

Придя в себя, Макконнелл заверил, что с ним все в порядке. Он добавил, что способен исполнять возложенные на него обязанности.

Ранее Макконнелл почти шесть недель отсутствовал в Сенате после падения, в результате которого получил сотрясение мозга.

Добавим также, что регулярно вызывает вопросы состояние здоровья действующего президента США Джо Байдена, который является самым пожилым президентом за всю историю США. Несмотря на критику в этой связи, он собирается баллотироваться на второй срок.