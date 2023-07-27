Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.18 комментариев
Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам
Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам
Лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла увели с пресс-конференции после того, как во время выступления он замер на середине фразы, а затем молчал около 20 секунд.
Помощники объяснили произошедшее легким головокружением 81-летнего законодателя, пишет Telegram-канал «РИА Новости США».
Придя в себя, Макконнелл заверил, что с ним все в порядке. Он добавил, что способен исполнять возложенные на него обязанности.
Ранее Макконнелл почти шесть недель отсутствовал в Сенате после падения, в результате которого получил сотрясение мозга.
Добавим также, что регулярно вызывает вопросы состояние здоровья действующего президента США Джо Байдена, который является самым пожилым президентом за всю историю США. Несмотря на критику в этой связи, он собирается баллотироваться на второй срок.