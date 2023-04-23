New York Times призвала Байдена обсудить его здоровье с избирателями

New York Times посоветовала Байдену открыто говорить с избирателями о его здоровье и возрасте

Глава американского государства Джо Байден должен перестать делать вид, что вопрос о его здоровье и возрасте не имеет значения, пишут американские СМИ.

Как следует из результатов опроса, проведенного Associated Press и Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC, только 47% сторонников Демократической партии США поддерживают выдвижение Байдена на новый президентский срок. В целом среди демократов и республиканцев целесообразным такое решение считают 26% респондентов, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Издание указывает, что значительное число демократов опасаются, что Байден «будет слишком стар» для эффективной работы во время второго президентского срока, «к концу которого ему будет 86 лет». Особенно это беспокоит молодых избирателей-демократов. New York Times подчеркивает, что «вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам».

Издание указало, что Байден «реже большинства своих предшественников из числа современников дает пресс-конференции и интервью». Этот «отказ регулярно общаться с людьми вызывает вопросы относительно его возраста и здоровья», пишет газета. По мнению New York Times, «молчание» Байдена играет на руку «критикам и скептикам». Газета призвала президента «говорить о своем здоровье открыто, без стеснения».

Напомним, по данным американских СМИ, Байден уже решил баллотироваться. Его советники в Белом доме намерены принять «окончательные решения» по запуску избирательной кампании. Сам Байден не хочет спешить с официальным объявлением и «возмущен давлением» на него по данному вопросу.

