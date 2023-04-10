СМИ: Байден уже решил выдвинуться на новый срок

NBC News: Байден планирует баллотироваться на новый срок

Действующий американский президент Джозеф Байден якобы уже решил баллотироваться на новый срок, сообщили источники американского телеканала NBC News.

Президент США не желает спешить с официальным объявлением о своем участии в президентской гонке, но его советники в Белом доме намерены принять «окончательные решения» по запуску избирательной кампании, сообщили собеседники NBC News, передает РИА «Новости».

Байден якобы «возмущен давлением» на него, его пытаются заставить объявить о том, что он намерен участвовать в следующей президентской кампании, указал один из источников.

Другой собеседник, который ранее участвовал в принятии решений по кандидатуре Байдена, заявил, что отсутствие официального объявления дает возможность политику оставить за собой право в итоге отказаться от баллотирования на новый срок.

Выборы президента США назначены на 2024 год.

Напомним, документы о выдвижении в кандидаты в президенты ранее подал борец с вакцинацией Роберт Ф. Кеннеди-младший.