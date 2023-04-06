Роберт Кеннеди-младший решил побороться с Байденом на выборах президента США

Активный борец с вакцинацией Роберт Ф. Кеннеди-младший подал документы, чтобы баллотироваться на пост американского президента от демократов в долгосрочной перспективе против действующего президента США Джо Байдена.

Отмечается, что сын бывшего генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеди и племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди уже подал заявление в Федеральную избирательную комиссию, присоединившись таким образом к автору «Самопомощи» и активистке Марианне Уильямсон на демократических выборах 2024 года, где «вряд ли будут какие-либо серьезные соперники Байдену», пишет The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что представитель Белого дома отказался от комментариев. Сам же Байден официально еще не начал кампанию по переизбранию, хотя множество раз заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок.

Напомним, 69-летний Кеннеди – экс-юрист по охране окружающей среды, который более десяти лет пропагандировал теории заговора против вакцин.

Ранее опрос, проведенный в феврале, показал, что Трамп оказался популярнее Байдена среди избирателей в США. Кроме того, Трамп является наиболее популярным кандидатом среди республиканцев.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.