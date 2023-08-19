Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года Окончательная точка в разрыве газовых отношений России с ЕС с 1960-х годов символически будет поставлена через полтора года, когда закончится транзитный контракт. Вести переговоры с Россией по продлению газового транзита Украина не намерена. Еще недавно такой сценарий рисовал устрашающую картину. Однако после шоковой фазы энергетического кризиса в 2022 году ЕС уже действительно нечего бояться. Более того, есть способ сохранить поставки даже без контракта. Подробности Перейти в раздел

Америка будет годами дразнить Украину самолетами F-16 Военные США впервые назвали сколько-нибудь определенный срок, в течение которого можно подготовить украинских летчиков для ведения боя на истребителях F-16. Речь идет о не менее чем пяти годах. И это далеко не единственная причина того, почему эти машины ни при каких условиях не смогут стать волшебным оружием ВСУ. Подробности Перейти в раздел

Россия готовит транспортную революцию Высокоскоростную железнодорожную магистраль до Адлера в перспективе можно дотянуть до Донецка и Луганска. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что реализация проекта улучшит связанность страны. В чем заключаются особенности строительства подобных магистралей и какие задачи российским строителям предстоит решать в первую очередь? Подробности Перейти в раздел

Турция прибирает к рукам наследие Каддафи Поступают все новые сигналы о расширении турецкой экспансии в регионе Средиземного моря. Последним таким сообщением стали спекуляции о размещении турецкой военной базы в Ливии. Как Эрдогану удаются такие успехи, почему их не стоит преувеличивать – и какую выгоду из происходящего может извлечь Россия? Подробности Перейти в раздел