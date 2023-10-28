  • Новость часаХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    7 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    15 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 13:02 • Видео

    Минус 50 млрд евро для Зеленского

    Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

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    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

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    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

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    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

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    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

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