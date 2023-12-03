Плохие для Запада новости с Украины станут концом Зеленского

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и их военачальников», – указал Столтенберг.

Оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что у США «заканчиваются чеки в чековой книжке».

Недавний опрос агентства Associated Press в США показал: почти половина американцев считают, что на Украину тратится слишком много средств. Все большее число республиканцев также выступают против помощи Киеву.

Странам Европы также сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку, подтвердила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

На самой же Украине крепнет «антизеленское» лобби, лидерами которого стали мэр Киева Виталий Кличко и главком ВСУ Валерий Залужный. Кличко подтвердил достоверность сведений о том, что украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому. Такие выводы следуют из результатов опроса социологической группы «Рейтинг». Уровень доверия Залужному достигает 82%, а Зеленскому – 72%, сообщает РБК.

Снижение рейтинга Зеленского не вызывает удивления, народ видит, «кто эффективен, а кто нет», заявил Кличко. «Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности», – сказал Кличко.

По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву.

Кличко также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

На этом фоне происходит публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным. Причиной тому стало эссе Залужного в The Economist, где он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и, как следствие, перехода к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Журнал The Economist также писал, что «открытый конфликт в правительстве Украины был прогнозируемым результатом контрнаступательной операции, которая пошла не по плану».

На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, из-за чего президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. При этом, сообщалось, что Зеленский все-таки хочет провести выборы, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного, писало издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинских политических кругах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этом скандале между военным и политическим руководством Украины.

«Я уже писал об изменении мировой психологии украинского конфликта. Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса», – указал в этой связи Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ.

По его словам, еще полгода назад из Столтенберга было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону. «На фоне этого заявления призыв бодрящегося Столтенберга «помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена», выглядит констатацией того, что тяжелые времена уже наступили – и вряд ли отступят. Украина, а вместе с ней и Запад вступают в период арьергардных боев», – отметил сенатор в своем Telegram-канале.

«Этого следовало ожидать. Контрнаступление Киева захлебнулось. Западные санкции не сработали, Глобальный Юг не сдвинулся. Кризис на Ближнем Востоке дополнительно спутал карты», – добавил парламентарий.

«Тут, конечно, нужно вспомнить, что сам Столтенберг уверенно настраивал Украину на то, что она сможет победить Россию, более того – должна победить. Он обещал, что Запад не бросит Киев, и так далее. И теперь ему бы ответить за те слова. А вместо этого он недвусмысленно указывает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В целом же окончательные решения о контрнаступе и прочих значительных шагах принимали именно европейские и американские руководители. А теперь переложили все это на украинцев», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Вообще, такую тактику перенимают почти все, кто на протяжении двух последних лет настраивал Киев на победу и не допускал даже возможности, чтобы украинское руководство садилось за стол переговоров с Москвой. А теперь они говорят: это прерогатива Киева. В США в околополитических кругах также говорят, что американцы бы не послали своих солдат в атаку в таких условиях, в каких воюют ВСУ. Все это порождает ряд неудобных вопросов западному руководству. И как они на них отвечают? А вот так: все вопросы к Киеву», – заметил он.

«Причем важный вопрос: на какое руководство Украины в конечном счете планирует Запад списать неудачи на фронте? На военную или на гражданскую администрацию? Ни то, ни другое не исключено. Сейчас же подходит к концу первая фаза – десакрализация Зеленского. Видна тенденция обвинять его в том, что он мешал военным, в том, что он выстроил авторитарный режим на Украине. То есть уже начинается второй этап – постепенный процесс демонизации Зеленского. Американский журнал Time недавно вышел с маленьким Зеленским на обложке, и в надписи над ним, почему-то большими буквами выделено слово «Никто», – напомнил аналитик.

«Если сразу начать с обобщения, то сейчас и Столтенберг, и масса официальных представителей США и ЕС пытаются дистанцироваться от происходящего на Украине. Запад говорит: «Все плохое, что там происходит, происходит по воле и решению Киева, а вовсе не из-за нас». То есть якобы решения принимал и принимает только Зеленский», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Зеленский же уже объявлял о том, что ВСУ продолжат наступление зимой, а на следующий день сказал, что они переходят к обороне и будут строить защитные сооружения протяженностью больше тысячи километров. Это уже было бы смешно, если б не было трагедией для миллионов человек», – указал собеседник.

«Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе – это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода», – подчеркнул Онуфриенко.

«Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область – 8%, Полтавская область – 10% от требуемого количества мобилизованных», – напомнил эксперт.

«Конечно, ВСУ еще не сдаются ротами и батальонами, но так и мы еще не начали стратегическое наступление. Мы пока в гибкой обороне. И сейчас на Западе с ужасом ожидают, а что будет, если русские начнут, как обычно, наступать зимой. Я не исключаю, что ВС РФ могут начать наступление там, где нет таких группировок и оборонительных сооружений, как на левом берегу Днепра или в Донбассе. Например, в Черниговской области. Понимают это и в НАТО. Именно о таких «плохих новостях» говорил Столтенберг», – указал он.

«В итоге Запад приписывает Зеленскому ответственность за все решения на фронте, за будущее оставление тех или иных населенных пунктов, территорий. Как обычно в этих условиях Киев будет говорить о «выравнивании линии фронта», «занятии наиболее выгодных стратегических позиций» и так далее. Но все всё понимают. А потом уже будет следующий шаг, когда США и Европа скажут: «А мы не знали, какие преступления совершал режим Зеленского. Все к этому идет. Потому что хороших решений для Украины сейчас уже нет», – спрогнозировал Онуфриенко.

«На фоне всего происходящего интересным выглядят высказывания главы Пентагона Ллойда Остина. Он заявил, что США «не позволят» России победить в конфликте на Украине», а также назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Это очевидные отсылы к похожей недавней речи главы Белого дома Джо Байдена. И все это ложится в русло предвыборных заявлений. Украина наряду с Афганистаном будут основными направлениями предвыборных ударов республиканцев по демократам. Соответственно, и это дистанцирование от ошибок, списывание их на Зеленского, и уверения, что США – самые сильные, это внутриамериканская электоральная история», – детализировал он.

«Американцам, по замыслу администрации Байдена, не нужно знать, что США проиграли украинскую кампанию в том виде, в каком они ее планировали – как инструмент ослабления, разрушения России, смены политического режима в нашей стране», – добавил собеседник.

«Случилось логичное для всех здравомыслящих людей, но непредвиденное для украинского руководства: Соединенные Штаты, как главный куратор Киева, окончательно разочаровались в Зеленском и дали отмашку либо возвратить его в стойло, либо вообще снять. Видимо, последней каплей стали сообщения о том, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», – полагает политолог Владимир Скачко.

«В том же, что Кличко принял сторону Залужного и открыто выступает против Зеленского, ничего удивительного нет. Зеленский все время своего президентства хотел поменять мэра Киева, чтобы контролировать столичные ресурсы и деньги. Но не получалось – все-таки Кличко является ставленником Германии. А теперь для Зеленского и вовсе настало время получать «ответку». Думаю, это противостояние выходит на финишную прямую», – отметил собеседник.

«Скорее всего, Запад все-таки «продавит» проведение выборов на Украине и готовит для этого двух своих кандидатов – Кличко и Залужного, которые для вида будут разведены, но на первом этапе кампании будут составлять единый кулак против Зеленского. Что касается США, то, думаю, они для вида дистанцируются от происходящего давления на Зеленского, просто сделают все руками Европы. А затем начнут поддерживать Залужного. Так будет соблюдена видимость демократических процедур. Ну а Зеленский останется без внутренней и внешней поддержки. В общем, Запад начал готовить апгрейд украинской власти», – резюмировал аналитик.