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    29 ноября 2023, 21:00

    Зеленский выдавливает Залужного из регионов

    Конфликт Зеленского и Залужного ушел на областной уровень

    Зеленский выдавливает Залужного из регионов
    @ Global Look Press

    Tекст: Отдел политики
    деловой газеты ВЗГЛЯД

    Конфликт между политическим и военным руководством Украины перешел в новую стадию – региональную. По некоторым данным, Владимир Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Валерием Залужным. Чем продиктовано такое решение и как в дальнейшем может развиваться противостояние между Зеленским и Залужным?

    Офис Владимира Зеленского потребовал от глав областных администраций прекратить какое-либо общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как сообщил украинский журналист Юрий Николов, цель решения заключается в том, чтобы не создавать вокруг генерала какого-либо ажиотажа, и это расценивается как «движение команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента».

    «Именно Банковая создает расколы на ровном месте, потому что «жители» боятся потерять неприкосновенность. У них своя борьба за выживание свиты», – пишет Николов на своей странице в Facebook* (соцсеть признана экстремистской в России). Он также задался вопросом: «Зачем это самому Зеленскому? Богатый, молодой, свободный. После войны может валить куда хочет и делать что хочет. Ну решат люди идти дальше без тебя во главе, зачем кобениться?»

    В дополнение он ссылается на статью журнала The Economist, где «диагностируются» межэлитные склоки на Украине и допускается мысль о том, что Россия воспользуется нынешним расколом. В публикации также сказано, что «открытый конфликт в правительстве Украины был прогнозируемым результатом контрнаступательной операции, которая пошла не по плану».   

    «Политики говорят, что их генералы – наученные советской властью болваны. А генералы говорят, что политики – это мешающие им болваны. У победы много отцов, но никто не хочет отвечать за тупиковую ситуацию», – так описал происходящее один из собеседников журнала в украинском правительстве.

    По данным журнала, Залужный сейчас не только оказался в центре публичной критики, но и фигурирует в качестве свидетеля по расследованию о «сдаче» юга Украины. Собеседники издания отмечают, что возможность уголовного обвинения «призвана держать его в узде». В результате подобный конфликт делает Украину «нестабильной».

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому стало эссе Залужного в The Economist, где он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и, как следствие, перехода к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.

    Далее в дело включилась Марьяна Безуглая – одиозный депутат Рады и «чорнорота жінка», которая призвала главкома уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовывать по 20 тыс. украинцев в месяц. Ее заявления вызвали серьезный скандал на Украине, но спустя несколько дней она продолжила критику Залужного. В частности, Безуглая раскрыла структуру управления ВСУ и обвинила главкома в том, что его заместители дублируют функции военных из генерального штаба. Также депутат перечислила ответственных за утраченные Украиной города.

    Так, за Мариуполь отвечал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, за Артемовск – командующий Сухопутными войсками и командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский, а за Авдеевку, где сейчас идут бои, – командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

    Примечательно, что Наев входит в так называемую генеральскую фракцию Залужного, а Сырский имеет свою отдельную «фракцию». И в этой связи стоит напомнить, что противоречия между Сырским и Залужным обнаружились еще во время боев за Артемовск. Считается, что Сырский по просьбе Зеленского продолжал бои в городе и около него вопреки позиции Залужного. Позже Сырский стал объектом критики западных СМИ, а точнее, Пентагона – из-за неправильной расстановки войск, игнорирования советов западных союзников и «сжигания» резервов ВСУ в Донбассе.

    Кроме того, в Киеве долгое время ходили слухи, что Зеленский рассматривает Сырского в качестве противовеса Залужному, однако главком ВСУ по-прежнему имеет растущую популярность, в то время как командующий Сухопутными войсками, напротив, все свои сражения в этом году стабильно проигрывает российским генералам.

    Таким образом, Зеленский оказался в любопытной ситуации: на Западе его все чаще обвиняют в провале контрнаступления и требуют проведения выборов; сам Зеленский выборы проводить не хочет, но если провести их все же придется, тогда Зеленскому необходимо уничтожить конкурентов, особенно из военной среды.

    По мнению ряда экспертов, именно этим можно объяснить странную гибель помощника Залужного и не менее странное отравление Марианны Будановой – супруги начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Так потенциальные оппоненты Зеленского получают четкие и ясные сигналы – политикой им заниматься не следует.

    С другой стороны, некоторые региональные элиты склонны поддержать, скорее, главкома. Например, бывший командующий обороной Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире украинского «Пятого канала» выразил желание, чтобы Залужный баллотировался на пост президента. Сам же Марченко пошел бы в его команду.

    «В настоящее время конфликт между Залужным и Зеленским вышел на новый уровень. Согласно социологическим опросам, рейтинг главкома ВСУ выше, чем у Зеленского. Поэтому последний опасается того, что генерал может победить на выборах, на проведении которых настаивает Запад», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    Она напомнила, что в украинской политике региональные власти всегда оказывали большое влияние на итоги выборов. Неформально главы областных администраций в системе исполнительной власти отвечают за работу избирательных комиссий, контролируют процесс голосования и подсчет результатов. Влияние ЦИК здесь минимально.

    «Поэтому Зеленский старается полностью исключить контакт Залужного с представителями региональных элит, чтобы исключить их сговор с генералом, – отмечает собеседница. – Зеленский также понимает, что местные элиты всегда отличались продажностью и двуличностью. Они всегда готовы лечь под сильного. Поэтому для действующего руководителя страны важно сохранить контроль над регионами», – подчеркивает она.

    Что касается дальнейшего хода конфликта между Зеленским и Залужным, то его будет определять Запад.

    Так, например, один из генералов НАТО уже заступился за Залужного и заявил украинским СМИ, что у главкома ВСУ все-таки есть некий военный план на 2024 год, «но его воплощение – крайне сложная задача даже с учетом той помощи, которую получает Украина», передает ТАСС.

    «Очевидно, что Запад недоволен масштабами коррупции на Украине, ходом реформ, а также результатом военной кампании. В таких условиях и Европа, и США могут сделать ставку на главкома ВСУ, списав все неудачи на Зеленского и политическое руководство Украины», – допускает политолог.

    «Убрав Зеленского, западные политики оправдаются и перед своим избирателем, которым необходимо как-то объяснить, почему война с Россией, на которую затрачены колоссальные средства, терпит неудачу. Поэтому Зеленский сейчас ищет аргументы для сохранения своих позиций, но окончательное решение по данному конфликту будет зависеть от политических процессов в Европе и США», – резюмирует Шеслер.

    На ваш взгляд
    Кто выйдет победителем в конфликте Зеленского и Залужного?




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