Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку
Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку
Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.
По данным источников журналиста, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему подарил коллега – полковник Тимченко, сообщили украинские СМИ.
По их данным, Тимченко уже дал показания, сообщив, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть боевых гранат. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Согласно их показаниям, Тимченко даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».
Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».
Источники также сообщили, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке неизвестного устройства.
Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.