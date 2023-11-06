Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Главком ВСУ Залужный подтвердил гибель своего помощника
Главком ВСУ Залужный заявил о гибели своего помощника майора Чистякова в результате взрыва неизвестного устройства
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника майора Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке ко дню рождения неизвестного устройства.
Залужный сообщил, что в понедельник при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. По словам главкома ВСУ, в одном из подаренных Частякову подарков сработало неизвестное взрывное устройство, передает ТАСС.
Залужный назвал гибель майора Частякова тяжелой потерей для ВСУ и для него лично. Главнокомандующий рассказал, что Частяков был его «надежным плечом», и выразил соболезнования вдове и четверым детям погибшего. «Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования», – подытожил Залужный.
В МВД со своей стороны сообщили о гибели военного «в результате неосторожного обращения с боеприпасом». Издание «Украинское правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах привело подробности происшествия. Так, по словам вдовы погибшего, Частяков принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и сувенирными рюмками в виде гранат, во время открытия пакета произошел взрыв.
Ранее на Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты.