Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
В ДНР назвали гибель помощника главкома ВСУ сообщением Залужному от Зеленского
Советник главы ДНР Гагин назвал гибель помощника главкома ВСУ Частякова сообщением Залужному от Владимира Зеленского
Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.
«Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж, такое сообщение Залужному от Зеленского», – сказал Гагин РИА «Новости».
Советник главы ДНР заявил, что украинские чиновники «стали жрать друг друга как пауки в банке». По его словам, гибель помощника Залужного, полковника Частякова – явная тому иллюстрация, как некий «привет от Зеленского» в своей некой политической борьбе, потому что раскол между Зеленским и Залужным наметился давно».
Советник главы ДНР заявил, что «такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, естественно, не устраивал».
Ранее на Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты. Позже Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника майора Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке ко дню рождения неизвестного устройства.