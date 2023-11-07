В ДНР назвали гибель помощника главкома ВСУ сообщением Залужному от Зеленского

Советник главы ДНР Гагин назвал гибель помощника главкома ВСУ Частякова сообщением Залужному от Владимира Зеленского

Tекст: Антон Никитин

«Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж, такое сообщение Залужному от Зеленского», – сказал Гагин РИА «Новости».

Советник главы ДНР заявил, что украинские чиновники «стали жрать друг друга как пауки в банке». По его словам, гибель помощника Залужного, полковника Частякова – явная тому иллюстрация, как некий «привет от Зеленского» в своей некой политической борьбе, потому что раскол между Зеленским и Залужным наметился давно».

Советник главы ДНР заявил, что «такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, естественно, не устраивал».

Ранее на Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты. Позже Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника майора Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке ко дню рождения неизвестного устройства.