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    28 ноября 2023, 18:45

    Кто отравил жену главного разведчика Украины

    Эксперты прогнозируют, что отравление супруги Буданова обострит борьбу за власть на Украине

    Кто отравил жену главного разведчика Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Украине отравили супругу главного разведчика страны – Марианну Буданову. Об ухудшении состояния здоровья сообщили и другие сотрудники ГУР. Все это происходит на фоне нарастающего конфликта между военным и политическим руководством страны. Кому может быть выгодно данное покушение и почему в экспертной среде допускают инсценировку отравления?

    Во вторник стало известно об отравлении супруги начальника ГУР министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианны. Отмечается, что это было сделано с помощью тяжелых металлов. Вещества, обнаруженные при обследовании пострадавшей, не используются ни в быту, ни в военном деле.

    Таким образом правоохранительные органы страны заявляют о «целенаправленной попытке отравления конкретного человека». Состояние здоровье Будановой ухудшалось, после чего ее госпитализировали. В настоящий момент, однако, она уже завершает курс лечения. Произошедшее расследуется по статье «убийство».

    Согласно источникам издания «Украинская правда», женщина, вероятнее всего, была отравлена через еду. В свою очередь источники других СМИ допускают, что ее могли отравить не «разово», а «порционно». Кроме того, схожие симптомы выявили и у нескольких сотрудников ГУР. Признаки болезни проявились у них позже из-за разницы телосложения с супругой Буданова.

    Сама Буданова ранее о серьезных политических амбициях не заявляла, хотя с 2021 года назначена советником мэра Киева Виталия Кличко по борьбе с коррупцией, а до того баллотировалась в Киевсовет от мэрской партии «Удар». Добавим, что позже пресс-служба ГУР подтвердила информацию об отравлении жены Буданова, однако «больше информации появится со временем».

    При этом в местных СМИ в последнее время все чаще критикуют Буданова за избыточно публичную активность, которая несвойственна руководителям разведывательных структур. Некоторые склонны рассматривать Буданова как одного из нескольких потенциальных конкурентов Владимира Зеленского, наряду с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Например, накануне в Раде призвали Залужного уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовывать по 20 тысяч украинцев в месяц. Автор инициативы – одиозный депутат Марьяна Безуглая, которую называют «черным ртом» офиса Зеленского.

    До того сам Зеленский счел «большой ошибкой» для военных возможное решение заниматься политикой. Это заявление прозвучало в контексте слухов о том, что Залужный будто бы готов начать самостоятельную политическую карьеру и тем самым стать конкурентом для Зеленского на будущих президентских выборах.

    В экспертном сообществе допускают несколько версий случившегося. Первая – попытка Зеленского пресечь политические амбиции Буданова. Вторая – инсценировка в исполнении самого Буданова с целью начать собственную политическую карьеру. Третья – новый виток внутренней борьбы между украинскими силовиками за сферы влияния в государстве.

    «Украина все больше скатывается в пучину радикализма. Устранение неугодных силовыми методами стало абсолютной нормой для местных политиков. Вспомним загадочную гибель помощника Валерия Залужного у себя дома. Это случилось буквально в начале ноября, а сегодня мы узнаем об отравлении жены Кирилла Буданова», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, оба инцидента могли стать результатом случайности, однако их частота наводит на подозрительные мысли и, откровенно говоря, вызывает ряд вопросов. И тот факт, что об отравлении не сообщали ранее, позволяет навязать украинскому обществу любую версию: от «вины» России до внутренней грызни между представителями местной власти.

    При этом практика политических отравлений на Украине имеет давнюю историю и корнями уходит в эпоху Виктора Ющенко, когда его отравили значительной дозой диоксина, после чего лицо экс-президента было обезображено. Примечательно, что дело произошло в сентябре 2004 года, однако до сих пор толком не расследовано.

    Личность Кирилла Буданова очень плотно связана с различными фальсификациями,

    напоминает политолог Владимир Скачко. «Не исключу, что он самостоятельно мог спланировать инсценировку отравления своей жены. Все-таки глава ГУР является человеком, который очень любит попадать в заголовки новостей. Честолюбие вынуждает его искать любой повод, с помощью которого можно повысить собственную узнаваемость», – сказал он.

    «В последнее время он часто выступает в различных СМИ с весьма смелыми заявлениями. Думаю, у него имеются и политические амбиции, что совершенно точно не нравится Владимиру Зеленскому. В связи с этим нельзя исключать и версии, которая говорит в пользу попытки действующих властей запугать зазнавшегося разведчика», – отмечает собеседник.

    «Однако, на мой взгляд, данная операция, инициированная сверху, потребовала бы прямого согласования с США или Британией. Это привело бы к столкновению интересов двух держав, имеющих своих собственных ставленников на Украине. Расшатывать англосаксонский союз сейчас никто не намерен, поэтому не думаю, что они были причастны к произошедшему», – акцентирует эксперт.

    «Скорее всего, в ситуации с отравлением отыщут «руку Москвы».

    Это добавит общей трагичности инциденту. Будут проводить параллели с историей Скрипаля. Общество любит такое. К сожалению, подобные инциденты на Украине давно стали нормой. Еще со времен Ющенко устранение оппонентов силой или с помощью химии превратилось в обыденность государственного быта», – считает Скачко.

    «В целом Кирилл Буданов давно превратился в таинственную личность, вокруг которой крутится большое число фейковой информации. Вспомним историю с его непонятной «смертью» или «ранением». Он – мастер создания политической интриги, этого у него не отнять. Поэтому любое событие, произошедшее с ним, стоит делить на два», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Но это не отменяет общих процессов трансформации, которые сейчас сильно сказываются на украинских властях. Политические и военные лидеры страны сцепились не на шутку. Местная правящая верхушка напоминает скорпионов, запертых в банке. И все это лишь начало взаимных покушений, взрывов и отравлений. Начинается логический период междоусобиц, до которого, к сожалению, Украина сама себя довела», – резюмирует Корнилов.

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