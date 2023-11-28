Появились подробности «отравления» жены Буданова

Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

Tекст: Ольга Никитина

Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова, вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Марианну Буданову якобы целенаправленно «пытались отравить», по данному факту на Украине ведется уголовное расследование.