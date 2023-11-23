  • Новость часаПутин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победы можно добиться и через оборону

    @ РИА Новости

    23 ноября 2023, 12:28 Мнение

    Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

    В России возник горнолыжный бум
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    Минченко перечислил недостатки внедрения государственной идеологии в России
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинское летнее наступление разбилось о российскую оборону с таким треском, что пропаганда противника в попытках хоть как-то оправдать этот провал в итоге договорилась до того, что никакого наступления и не было. Но после неудачи неприятеля неминуемо возникает вопрос – что дальше?

    Наступать или обороняться? У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Наступление, когда оно успешно, ободряет дух участвующих в нем войск. Граница отодвигается дальше от уязвимых для огневого поражения центров. Противник, теряя территорию, теряет и какую-то часть мобилизационного ресурса, а также все инфраструктурные и промышленные объекты, расположенные на ней. А еще он подставляет на оставшейся у него территории тем больше уязвимых объектов для ударов, чем дальше отступит.

    С другой стороны, наступление – дело затратное. Как с точки зрения боеприпасов, так и в плане потерь в технике и личном составе. При этом дело это куда более сложное и рискованное, нежели оборона – шансы на успех в нем ниже.

    Война – путь обмана, поэтому достоверно предсказать по косвенным признакам, какая из сторон всерьез планирует наступать, а какая – обороняться, невозможно. Но можно точно сказать, что с ходу отметать возможность продолжения стратегической обороны не стоит – ведь в истории есть множество примеров, когда, вопреки расхожим убеждениям, обороной выигрывались и сражения, и войны, и даже целые геополитические противостояния.

    Разрушение аксиомы 

    Все мы помним унизительный Брестский мир. Он не был изначально задуман большевиками, страстно желавшими, напротив, начать серию революционных войн. Предпосылки для него создавались в ходе «наступления Керенского» в июне-июле 1917 года, еще при февралистах у власти. Тогда предполагалось, что разложение армии можно преодолеть, тщательно отобрав здоровый элемент изо всех частей и сведя его в специальные штурмовые батальоны.

    Результат оказался обратным – состоявшие из лучших батальоны прорвали оборону, но подразделения, из которых изъяли самых принципиальных и самоотверженных людей, действовали вяло и развить этот успех не смогли, а где-то и просто не пожелали. Деморализация армии продолжилась, и вскоре немцы получили все, чего им было надо от России, максимально быстро и с минимальными потерями.

    Другой известный пример – Отечественная война 1812 года. К этому моменту тактический гений Наполеона достаточно всех напугал. Россия уже не была настолько наивна, чтобы пытаться победить его комбинационной игрой. Вместо этого талантливейший полководец XIX века оказался втянут в войну на истощение. Русские старательно, за исключением случая с Бородином, уходили от генеральных сражений. Наполеон захватил Москву, но так и не смог разгромить русскую армию. А его Великая армия, несмотря на свою беспрецедентную численность, находилась уже на пределе моральных и физических сил и стремительно теряла боеспособность – и это при том, что русским не удалось безоговорочно выиграть ни одного крупного сражения.

    Затем последовало самое ужасное в тогдашней истории войн отступление Наполеона, где русские, скорее, преследовали, чем пытались решительно разгромить неприятеля. Но при этом домой, во Францию, в порядке и с оружием пришел хорошо если каждый десятый из наполеоновской армии. Кто-то был убит, кто-то умер от ран, кто-то был взят русскими в плен, кто-то дезертировал.

    Еще более разгромный для противника результат от грамотно выстроенной обороны можно получить, если перейти на ступеньку выше, от войн – к масштабным военно-политическим противостояниям. Именно так мы проиграли холодную войну, когда страны Запада, пользуясь своим изначальным богатством и более эффективной экономической системой, смогли устоять, выдержать удар коммунистической волны после Второй мировой и пережить 1960-е.

    Вьетнам, студенческие бунты, эпоха хиппи не убили Запад. Некоторые опасные явления были абсорбированы, изменив культуру, идентичность, понятия о плохом и хорошем. Но, выпустив джинна из бутылки и расплатившись частью самих себя, американские и европейские обыватели сделали свои общества куда менее восприимчивыми к идеям советского коммунизма. Просто потому, что на фоне стильных, модных и молодежных «новых левых» строгие и пожилые советские коммунисты совершенно «не смотрелись» и не могли соблазнить горячее студенчество. А для рабочих в Европе были введены серьезные социальные программы, чтобы их не манили социальные гарантии СССР. Если сравнивать идеологическое противостояние с войной, то это было возведением укрепрайонов на наиболее угрожаемых направлениях.

    В итоге СССР, не сумевший реализовать возможности комбинационной победы и неспособный угнаться за Западом в позиционной игре, треснул изнутри, рухнув не только под тяжестью внутренних проблем, но и под давлением комплекса неполноценности от бытовых успехов той стороны.

    Место для удара 

    Все эти примеры побед, одержанных от обороны, объединяет одно. Во всех случаях противник не был уничтожен в бою – но при этом треснула его вера в сам смысл ведения борьбы.


    Наполеон отступил из Москвы, уже не надеясь принудить Александра к продолжению континентальной блокады. Русская армия осенью 1917-го разложилась окончательно, став питательной средой для второго переворота за год. Элита Советского Союза выродилась и, неспособная справиться с накопившимися проблемами, совершила еще один переворот под одобрение части народа, которая сделала смыслом своей жизни получение доступа к импортным потребительским товарам.

    Все эти войны и противостояния были выиграны сперва в головах. И уже потом пропущенные удары по боевому духу конвертировались в физически ощутимые последствия. Значит, любая игра от обороны должна в итоге вести к главному – нарушению психологической устойчивости противника. Именно из этого должны исходить все действия – военные, экономические, информационные. По крайней мере, если вы всерьез намереваетесь через оборону победить.

    Не следует забывать и об обратном. Противник, вступивший с вами в противоборство на истощение, тоже будет понимать, что удары по психике – это наиболее быстрый путь к победе в таких условиях. И он тоже будет целиться именно по ней, стараясь ударить как можно больнее – особенно если его физический потенциал в разы меньше вашего, и победа через плоть, кровь и металл ему точно не светит.

    Другие материалы автора


    Главное
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ
    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе
    Кипр передал Сербии 11 вертолетов Ми-35
    Йеменские хуситы заявили об ударе крылатыми ракетами по израильскому Эйлату
    Молдавский политик Усатый отказался от российского гражданства
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    Роскачество обнаружило в пельменях сою и перемолотые кости

    В России возник горнолыжный бум

    В России, в отличие от мирового тренда, набирает популярность активный зимний отдых на горнолыжных курортах. Даже президент России обеспокоен нехваткой мест в соответствующих отелях. Почему у россиян вырос интерес к активному зимнему виду отдыха и как с этим спросом справляется инфраструктура? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

    Перейти в раздел

    Расширение БРИКС потребует от России дипломатического искусства

    Пакистан намерен в ближайшее время вступить в БРИКС. Эта организация становится все более популярной среди самых разных стран мира, однако вступление в нее крупной исламской и ядерной державы могут не поддержать другие участники объединения. В частности – Индия. Удастся ли России устранить противоречия между Исламабадом и Нью-Дели и какие практические выгоды может принести Москве вступление Пакистана в БРИКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............