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    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    4 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    23 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    23 комментария
    21 ноября 2023, 18:23

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

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    20 ноября 2023, 21:48
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

    США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    Коментарии (19)
    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    21 ноября 2023, 05:25
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков

    Rzeczpospolita сообщила о нападениях украинцев на грузовики польских дальнобойщиков

    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    На границе Польши и Украины украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков камнями, сообщают СМИ.

    Так, у одной из фур оказались разбиты фары и стекла. Кроме того, были украдены аккумуляторы. На Украине подожгли полуприцеп с польскими номерами, передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

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    Коментарии (24)
    21 ноября 2023, 12:29
    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».

    «В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

    «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

    «Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

    Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.

    Коментарии (45)
    21 ноября 2023, 08:24
    Военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО

    Военного на Сахалине осудили почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по делу о неисполнении приказа, назначив ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

    За совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащего наказали лишением свободы на срок в два года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его взяли под стражу в зале суда.

    В ходе разбирательства было установлено, что 25 июля этого года мужчина отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Военнослужащий 27 июля должен был уехать в зону спецоперации на Украине, но в тот день на службу не явился. На следующий день он повторно отказался выполнять приказ – уже в присутствии сослуживцев, более того – пытался найти поддержку среди товарищей.

    Свидетели рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление совершено в период мобилизации.

    Напомним, 9 ноября суд на Сахалине также наказал военного за отказ участвовать в СВО. Он отказывался выполнить приказ об убытии в командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Ему было назначено почти такое же наказание – лишение свободы на два года и девять месяцев.

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    21 ноября 2023, 04:28
    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой

    Зеленский заявил, что занимающиеся политикой военные совершают «большую ошибку»

    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военный, который решает заниматься политикой, не должен «заниматься войной», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отверг идею переговоров с Москвой.

    Зеленский отметил, что военный имеет право «заниматься политикой», но в таком случае «не может заниматься войной». По словам президента, если военный выполняет свои обязанности, думая о скором уходе в политику, о выборах, то «и на словах, и на передовой» такой военный «будет вести себя как политик, а не как военный», допуская «большую ошибку».

    Как полагает Зеленский, украинские военные пошли в политику после евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены». Кроме того, он заявил, что в моральном отношении на Украине не наблюдается «патовой ситуации», несмотря на тяжелое положение на фронте, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Он также отверг идею начала мирных переговоров с Россией: «На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет». По его словам, Россия на данный момент не хочет окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира «любой ценой».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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    21 ноября 2023, 01:26
    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Секретарь СНБО Украины Данилов выразил недовольство требованиями некоторых «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев обеспокоен тем, что некоторые «партнеры» Украины говорят о необходимости переговоров с Москвой, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Такие «дискуссии», по словам Данилова, «активизировались среди отдельных партнеров». Они заявляют о «необходимости переговоров, консультаций, встреч с россиянами» по вопросам вооруженного конфликта, «прекращения огня и так далее». Данилов объясняет это страхом ряда союзников Украины перед Россией, передает ТАСС.

    Сам Данилов утверждает, что отношение Запада к России должно измениться, иначе через 15–20 лет следует ожидать возникновение «новой оси», которая объединит не только КНДР, Китай, Иран и Россию, но и некоторые государства Европы. Также он сказал, что понимает различия в целях Киева и отдельных стран Запада в вопросе Крыма. По его мнению, тезис о «возвращении» Крыма является «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

    Напомним, настроения западных военных экспертов и политиков по поводу украинских перспектив стремительно меняются. Звучит все больше голосов, признающих, что «победы Украины над Россией не ожидается».

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    Коментарии (16)
    21 ноября 2023, 12:14
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Политолог Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Министр оборон ФРГ Борис Писториус, как и его американский коллега Ллойд Остин, приезжают на Украину, чтобы предотвратить хаос, который может вызвать грызню внутри руководства страны. Также они рассматривают варианты замены Владимира Зеленского, если тот выйдет из-под контроля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

    «Западные политики посещают Украину с двумя целями. Во-первых, им надо предотвратить внутреннюю грызню внутри местных элит. Хаос во власти, который может перекинуться на армию, европейцам и американцам сейчас не нужен. Во-вторых, они приезжают на «смотрины». Проверяют, действительно ли Залужный способен заменить Зеленского в случае необходимости», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Если Зеленский «потеряет берега» и начнет активно демонстрировать свои амбиции, то его уберут. Он должен идти в русле политики, указанной Западом. Залужный подходит в качестве кандидата на замену. Главком ВСУ удобен для американцев и европейцев, но не для Украины. Генерал – это ястреб, который продолжит боевые действия, что приведет страну к еще большей трагедии», – отмечает собеседник.

    «Зеленский был бы рад избавиться от Залужного, впрочем, как и от Буданова, но, видимо, пока не может этого сделать. Если бы такая возможность была, он бы ею уже воспользовался. За начальником ГУР стоит разведка, за главкомом ВСУ – армия. Однако если Зеленский реально почует опасность, то все-таки попробует устранить конкурентов», – резюмировал Скачко.

    Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев во вторник утром. Заранее о визите не сообщалось. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что военный, который решает пойти в политику, не должен «заниматься войной». По его словам, в таком случае представитель вооруженных сил будет вести себя на передовой «как политик, а не как военный», что является «большой ошибкой», передает The Sun.

    «При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, существует понятие иерархии», – отметил Зеленский. Он полагает, что украинские военные пошли в политику после Евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация уничтожена».

    Накануне министр обороны США Ллойд Остин также посетил Киев. В заявлении министерства говорится, что визит главы Пентагона призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече обсуждалось «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    На прошлой неделе Киев посетил новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку так долго, как это будет нужно.

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    21 ноября 2023, 14:27
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу отметил также, что многие украинские боевики, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, принимают решение о сдаче в плен.

    При этом глава Минобороны, слова которого приводятся в Telegram-канале военного ведомства, подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в сложнейших условиях, выполняют задачи эффективно.

    «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – добавил Шойгу.

    В конце октября Шойгу сообщал, что вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов.

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    21 ноября 2023, 14:15
    В МИД пообещали определить форму суда над украинскими военнослужащими

    Мирошник: Форму суда над украинскими военнослужащими будет определена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    На сегодня вынесено более 100 вердиктов судами Донецкой, Луганской народных республик в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения, передает ТАСС.

    По словам Мирошника, в конечном итоге будет проведение некоего специального суда, сейчас его форма определяется политиками. На этом суде ответственность непременно понесут политические лидеры Украины, ответственные за проведение террора, нарушение международного гуманитарного права, уточнил дипломат.

    МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая бы документировала преступления ВСУ и киевского режима.

    Мирошник отметил крайнюю необходимость такой структуры на территории России. Она, по его словам, должна активно действовать вдоль линии боевого соприкосновения.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла практический смысл многолетних расследований преступлений украинских террористов.

    Коментарии (9)
    21 ноября 2023, 08:28
    Посол Антонов назвал поставки американского оружия Украине «продлением агонии»

    Посол Антонов назвал новую помощь Пентагона «успокоительной пилюлей» для режима Зеленского

    Посол Антонов назвал поставки американского оружия Украине «продлением агонии»
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Объявление американской стороной об очередной оружейной поставке киевскому режиму является «успокоительной пилюлей» для Владимира Зеленского от заокеанских «благодетелей», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, заявил, что положение ВСУ на фронте и режима Зеленского оказались на грани полного коллапса.

    Дипломат обратил внимание на то, что «смертоносный подарок» США анонсировали в десятилетнюю годовщину Евромайдана. «Трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще «в игре» и ставки на них продолжают делаться», – говорится в заявлении Антонова. При этом американцы не берут в расчет то, что из-за этих поставок прольется кровь тысяч людей, добавил дипломат.

    Он подчеркнул, что получение прибыли от «проекта Украина» является ключевым для ВПК США.

    Победить Россию на поле боя невозможно, и западные страны должны это уяснить, указал глава дипмиссии. «Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство – продление агонии обанкротившегося киевского режима», – заключил Антонов.

    Пентагон ранее объявил о выделении киевскому режиму дополнительного пакета военной помощи на сумму 100 млн долларов.

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    21 ноября 2023, 06:28
    Перевозчики зерна с Украины спровоцировали кризис на границе Молдавии и Румынии

    Таможенные посты на границе Молдавии и Румынии оказались заблокированы из-за украинских перевозчиков зерна

    Перевозчики зерна с Украины спровоцировали кризис на границе Молдавии и Румынии
    @ Julie Eggers/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Так как румынская таможня не справляется с потоком грузовиков с зерном, прибывающих с Украины, молдавские фермеры не могут попасть в Румынию со своим урожаем, сообщают румынские СМИ.

    Как пишет g4media.ro, у речного порта Джурджулешты образовались «огромные очереди из грузовиков», ждать приходится «до семи дней». В результате оказались «заблокированы грузы молдавских фермеров», которые везут «урожай подсолнечника», передает РИА «Новости».

    Портал поясняет, что тем же «маршрутом пользуются украинские перевозчики зерна» и «румынская таможня не справляется с потоком украинских грузовиков». Из-за этого «большая часть ожидания приходится на молдавской стороне». Украинский водитель рассказал, что за четыре дня смог проехать только 600 м.

    Сотрудница по связям с общественностью миссии ЕС по приграничной помощи Майлин Аасмяэ сообщила, что подобные проблемы наблюдаются с сентября. По ее словам, время ожидания выросло «с 137 до 269 часов». Аасмяэ признала, что «это беспрецедентный случай для пограничного пункта пропуска Джурджулешты».

    «Только в октябре 1307 груженых грузовиков пересекли молдавско-украинскую границу через Рени-Джурджулешты», – сказала Аасмяэ, подчеркнув, что «конца кризису не видно».

    Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии» и Кишинев отказался от такого шага.

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    21 ноября 2023, 03:30
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Волынской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Волынской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ и пользователи соцсетей.

    Также сообщается о взрывах в районе Покровска (переименованный Красноармейск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, передает RT.

    Воздушная тревога объявлена также в Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют объекты врага». Сообщается, что «одной из целей стала авиабаза ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области».

    Напомним, войска России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

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    21 ноября 2023, 15:21
    Азаров объяснил, почему Янукович не отдал приказ о разгоне Майдана

    Азаров: Янукович боялся кровопролития, поэтому не отдал приказ о разгоне Майдана

    Азаров объяснил, почему Янукович не отдал приказ о разгоне Майдана
    @ Никитин Максим/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент Украины Виктор Янукович считал, что команда силовикам на разгон протестующих с площади Независимости в Киеве в ноябре 2013 года приведет к кровопролитию, поэтому не отдал соответствующего приказа, заявил газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    «Кровопролитие наверное могло произойти, но если бы это случилось раньше, то дело ограничилось бы не более полусотней раненых, митингующие просто разбежались бы», – сказал Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД.

    «Тем не менее Янукович сказал – нет, так нельзя, надо все-таки договариваться, искать компромисс. И начались эти бесконечные переговоры», – отметил Азаров. Происходящее, по его словам, руководилось американцами, которые завезли на Украину деньги, специальную аппаратуру для прослушки разговоров украинского руководства и спецслужб. США, по его словам, занимались полным сбором разведывательной информации о том, что власти страны делают и какие строят планы.

    «Так что вся эта наша мягкотелость была лишней, переговоры со всеми этими Тягнибоками, Кличко, Яценюками. Они вроде бы рисовались руководителями Майдана, но абсолютно ничего не решали, были «куклами», – подчеркнул Азаров.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Он также рассказал, что протесты на площади Независимости в Киеве, которые начались в 2013 году, резко обострились в пятницу, 30 ноября, когда к гостинице «Украина» приехали несколько автобусов с «фанатами» киевского «Динамо».

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