С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.3 комментария
В МИД пообещали определить форму суда над украинскими военнослужащими
Мирошник: Форму суда над украинскими военнослужащими будет определена
Российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
На сегодня вынесено более 100 вердиктов судами Донецкой, Луганской народных республик в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения, передает ТАСС.
По словам Мирошника, в конечном итоге будет проведение некоего специального суда, сейчас его форма определяется политиками. На этом суде ответственность непременно понесут политические лидеры Украины, ответственные за проведение террора, нарушение международного гуманитарного права, уточнил дипломат.
МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая бы документировала преступления ВСУ и киевского режима.
Мирошник отметил крайнюю необходимость такой структуры на территории России. Она, по его словам, должна активно действовать вдоль линии боевого соприкосновения.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла практический смысл многолетних расследований преступлений украинских террористов.