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    Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти
    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    10 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    22 комментария
    2 декабря 2023, 21:30

    В ЕК указали на сложности при убеждении европейцев помогать Украине

    Замглавы ЕК Юрова: Европе сложно убедить граждан в необходимости помощи Киеву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку, заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова

    Как указала Юрова, в «долгосрочной перспективе ясно», что Украина якобы должна победить Россию в конфликте, и присоединиться к Евросоюзу, но такие стратегические дебаты о дальнейшем будущем Киева и об отношениях между ЕС и РФ необходимы. Поскольку, по ее словам, главам государств и правительству совсем непросто убедить европейцев в том, что необходимо предоставлять ВСУ финансовую и военную помощь, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    1 декабря 2023, 22:12
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Украина якобы ведут тайные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.

    В статье на платформе Substack Херш написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий, передает РИА «Новости».

    Как указал Херш, серьезные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. По его словам, «их движущей силой» стали два высокопоставленных генерала, которые руководят боевыми действиями – начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он напомнил интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. Херш добавил, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.

    В Белом доме, по словам Херша, «полностью против предлагаемого соглашения». Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.

    «Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас». «Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», – сказал мне американский чиновник», – отметил Херш.

    Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта. В ноябре Залужный в журнале The Economist опубликовал эссе, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны».

    Коментарии (101)
    2 декабря 2023, 06:05
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы.

    Согласно описанию, решение задачи по улучшению характеристик снаряда решается за счет рационального выбора соотношений геометрических параметров носовой части корпуса и аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, положения оси вращения рулей, уменьшения разброса аэробаллистических свойств, передает ТАСС.

    Отмечается, что образцы успешно прошли летно-конструкторские испытания.

    Ранее Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил.

    Коментарии (20)
    2 декабря 2023, 09:22
    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке слова об ОБСЕ

    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке свои слова об ОБСЕ

    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке слова об ОБСЕ
    @ IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции в Скопье призвал журналистку Deutsche Welle (признано в России иноагентом) не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

    В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ корреспондент задала министру вопрос о том, планирует ли России выходить из организации, если она, по его словам, уже «не играет ключевой роли», передает «Царьград».

    В ответ на это Лавров призвал журналистку цитировать его правильно. Глава МИД напомнил: он сказал о том, что ему безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ.

    Лавров добавил, что это у правительства ФРГ принято разжевывать журналистам, как писать материалы. В России сотрудников СМИ уважают и оставляют на их воображение освещение итогов пресс-конференций.

    Журналистка в свою очередь возразила на русском языке, что им «никто не говорит, как писать».

    «Так вы и по-русски еще умеете?» – удивился Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении.

    Коментарии (40)
    2 декабря 2023, 05:33
    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма

    Полковник СБУ в отставке предупредил о партизанской войне в случае захвата Крыма Украиной

    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона враждебно настроенных партизан, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    Стариков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что захват Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса. По его словам, если произойдет «захват» Крыма, то Киев получит миллион враждебно настроенных людей, а это приведет к гражданской войне, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, потому что «десять лет были постоянные боевые действия».

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 15:21
    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ

    Выяснилось, что немецкая журналистка, которой Лавров не стал «разжевывать» свой ответ, раньше работала в Москве

    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналистка Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) Александра фон Намен, которую министр иностранных дел Сергей Лавров осадил на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве, следует из ее биографии на сайте издания.

    На портале издания говорится, что Намен является одним из самых опытных корреспондентов. Он возглавляла бюро в Москве и в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Также во время президентства Дональда Трампа Намен была корреспондентом в Вашингтоне. Сейчас она возглавляет офис Deutsche Welle в Брюсселе.

    В своем материале по итогам пресс-конференции журналистка заявила, что Лавров якобы не дал ей четкий ответ о планах России покинуть ОБСЕ.

    Напомним, Лавров на вопрос Неман призвал не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

    Журналистка на русском языке попыталась возразить, что им «никто не говорит, как писать».

    «Так вы и по-русски еще умеете?» – удивился Лавров.

    Коментарии (12)
    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

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    2 декабря 2023, 17:19
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ из-за использования Россией систем «Искандер-М» несут значительные потери, говорится в статье издания MWM.

    ВС России одновременно запускают несколько ракет по заданной цели, передает РИА «Новости».

    ПВО Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетам действовать более эффективно, говорится в публикации.

    Говоря «двойной удар», автор заметки, очевидно, подразумевает одновременный запуск по цели нескольких ракет.

    Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 км. Также крылатые ракеты могут на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

    Ранее средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 01:04
    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине

    Журналист Венсен: Киев выделит плодородные земли сыну Сороса под захоронение химотходов

    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине
    @ M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сын известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр Сорос договорился с украинскими властями о безвозмездном и бессрочном выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, следует из расследования французского журналиста Жюля Венсена.

    Венсен опубликовал расследование в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины рассказал, что между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соглашение о бессрочной и безвозмездной передаче американским компаниям земли. Там будут захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний, передает РИА «Новости».

    Называются компании Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.Журналист опубликовал пописанный документ с заявлением Сороса, который выражает намерение обеспечить надежную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний. Речь идет о десятках земельных участков в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

    Источник в минсельхозе Украины называет это решение «фатальным», которое причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов, а также сделает плодородные земли непригодными для возделывания.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Сорос ненавидит человечество. Бизнесмен обвинил Сороса в желании «разрушить саму ткань цивилизации».

    Напомним, Джордж Сорос не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В некоторых странах финансиста обвиняют в вмешательстве во внутренние дела.

    Коментарии (27)
    2 декабря 2023, 16:29
    Захарова описала дикое действо перед Белым домом

    Захарова заявила о расцвете нацизма в США

    Захарова описала дикое действо перед Белым домом
    @ EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Соединенные Штаты отмечают рост антисемитских настроений у себя в стране, но при этом сами допускают марши сторонников нацизма прямо перед Белым домом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на марш ультраправых группировок с нацистскими символиками на фоне Белого дома, передает ТАСС.

    Она отметила, что «страшное и дикое действо проходит на фоне резиденции американских президентов и сопровождается нацистской символикой, нацистскими кричалками и приветствиями ультраправых группировок».

    Захарова подчеркнула, что организаторами шествия являются соучастники киевского режима – сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Роман Кашпур и активистка Наталья Шапоринская.

    «В то время как в Америке сетуют на тему роста антисемитских настроений в последнее время, о чем я, кстати, рассказывала на брифинге, фактически на лужайке перед Белым домом скандируют свои нацистские лозунги представители структуры, известной самым махровым антисемитизмом, юдофобией и прочими видами расовой нетерпимости и ненависти на национальной почве», – отметила Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, добавив, что чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов.

    Коментарии (15)
    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (13)
    2 декабря 2023, 14:15
    Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» получил экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

    Двухмиллионный посетитель Выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

    На Международной выставке-форуме «Россия» зафиксировали двухмиллионного посетителя, им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ с супругой Марией. Их поздравили в Павильоне № 46 «Энергия жизни» Минэнергетики в зале «Энергия будущего».

    АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство энергетики РФ и ПАО «РусГидро» подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС – самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным – Марат работает в энергетической сфере.

    «Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная – представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», – рассказал Марат Сабитов.

    Организаторы Выставки-форума будут всячески поддерживать Марата и Марию в организации поездки, отметила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.

     «Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них.  Каждый победитель для нас – неожиданность. Выставка-форум «Россия» – территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась», – обратилась Ольга Бинда к Марату и Марии.

    Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.

    Посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию, отметил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин. «Это самая большая гидроэлектростанция России, самая большая по выработке «зеленой» электроэнергии», – подчеркнул он.

    Напомним, миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.  Приз – сертификат на поездку – победителям вручила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

    Коментарии (40)
    2 декабря 2023, 12:39
    Оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил украинский танк попаданием в люк
    Оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил украинский танк попаданием в люк
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.

    По словам оператора дрона, экипаж тут же бросил танк, который некоторое время двигался, но потом застрял.

    «Чтобы минимизировать расходы на уничтожение решил влететь ему прямо в люк», – сказал оператор ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России дронами «Ланцет» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (7)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    @ IMAGO/Heike Lyding/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (38)
    2 декабря 2023, 03:31
    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России

    Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ говорят, что ресурсы армии России неисчерпаемы

    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности, а также обладает неисчерпаемыми ресурсами, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.

    Журналист рассказала, что украинцы угнетены, потому что склады ВСУ пусты, и нечем стрелять. Кроме того, они находятся под впечатлением от неисчерпаемых ресурсов российской армии, передает RT.

    Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик, а многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки.

    Ранее Bloomberg сообщило, что из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния.

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

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    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий, т.н. «контрнаступление ВСУ», фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

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