Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.10 комментариев
В ЕК указали на сложности при убеждении европейцев помогать Украине
Замглавы ЕК Юрова: Европе сложно убедить граждан в необходимости помощи Киеву
Странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку, заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова
Как указала Юрова, в «долгосрочной перспективе ясно», что Украина якобы должна победить Россию в конфликте, и присоединиться к Евросоюзу, но такие стратегические дебаты о дальнейшем будущем Киева и об отношениях между ЕС и РФ необходимы. Поскольку, по ее словам, главам государств и правительству совсем непросто убедить европейцев в том, что необходимо предоставлять ВСУ финансовую и военную помощь, передает РИА «Новости».
Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.
В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.