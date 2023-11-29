Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие
В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году
В заявлении министров иностранных дел стран НАТО по итогам заседания с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключена готовность поставлять Киеву летальную военную помощь в рамках программы поддержки в 2024 году.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Он отметил, что Украина борется за свою целостность, но это «не наша война», передает RT.
Сийярто добавил, что Венгрия также настояла на том, чтобы участие стран НАТО в программе поддержки Украины было добровольным.
В то же время министры заявили, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.
Ранее Сийярто заявил, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, намерены продолжать поддерживать Украину.