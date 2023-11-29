Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован

Tекст: Ольга Никитина

Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии», пишет, что главными чертами украинской души являются сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. «Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», – уверен бывший помощник главы российского государства.

Такой является и политическая культура украинства, считает он. «Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются», – говорится в статье.

В результате, по словам Суркова, наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, а рейтинги «колдунов и ведьм» рушатся, их проклинают и забывают. Но тут же украинцы попадают под влияние «свежих проходимцев», добавляет автор.

Украинское контрнаступление, по его словам, было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы», а потому предсказуемо провалилось. «И что? В меланхоличном тексте для «Экономиста» Залужный уповает на нечто, сопоставимое с «изобретением пороха». То есть на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо», – пишет Сурков. «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается», – добавляет он.

В итоге украинцы начинают разочаровываться в своих «колдунах». «И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – подчеркнул Сурков.

На Банковой, по его словам, «тайком мечтают о Минске-3», однако никаких третьих Минских соглашений уже не будет. Россия, как отметил Сурков, больше не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку, а «нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое».

«Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» – заключил Сурков.