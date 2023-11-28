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    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    Появились подробности «отравления» жены главы ГУР МО Украины Буданова
    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57
    Эксперт оценил интерес Ташкента и Астаны к французским истребителям
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Фиктивное банкротство «СПБ биржи» в ЦБ назвали близким к преступлению
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    Новый президент Аргентины решил сменить религию на иудаизм
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    80 комментариев
    28 ноября 2023, 16:30

    Шольца высмеяли во время выступления в Бундестаге

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлера Германии Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в Бундестаге, смех чиновников вызвали слова о поддержке населения, а также слова о помощи Украине.

    Как отмечает RT в Telegram- канале, Шольц заявил, что «граждане ФРГ могут быть уверены, что государство сдержит обещания, данные им. Мы никого не оставим наедине с вызовами, с которыми нам пришлось столкнуться в настоящее время». Это вызвало смех чиновников в первый раз.

    Затем смех вновь прозвучал после его заявления о помощи Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке, она будет обеспечена, невзирая на проблемы с бюджетом в Германии.

    27 ноября 2023, 18:15
    Делегат в ОЗХО: Против руководства новых регионов применялись токсичные вещества из США
    Делегат в ОЗХО: Против руководства новых регионов применялись токсичные вещества из США
    @ EPA/JERRY LAMPEN/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил о наличии у России доказательств участия США в поставках химикатов Украине.

    Лысогорский заявил о наличии информации о применении украинскими спецслужбами токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых российских регионов, передает РИА «Новости».

    По словам делегата, Москва также обладает доказательствами передачи химикатов на Украину со стороны США и их союзников. Эти вещества, в том числе химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ), передаются ВСУ и воюющим на стороне Киева иностранным наемникам, утверждает Лысогорский.

    Ранее Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации с использованием отравляющих веществ в Сумской области.

    Коментарии (5)
    27 ноября 2023, 17:04
    Генсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал большие потери ВСУ, несмотря на массированные поставки оружия

    Генсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь… на фоне неизменяющейся линии фронта», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов накануне заседания глав МИД стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Столтенберг добавил, что в НАТО «хотели бы, чтобы Украина освободила как можно больше территорий и как можно скорее», поэтому альянс будет продолжать поддержку ВСУ, чтобы дать Киеву «как можно более сильную позицию».

    При этом генсек НАТО подчеркнул, что нельзя недооценивать Россию, поскольку «все, что мы наблюдаем, даже с учетом этой существенной поддержки, не привело к существенному изменению линии фронта».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил международную обстановку с периодом холодной войны.



    Коментарии (18)
    27 ноября 2023, 20:51
    Лукашенко уволил своего помощника за неприемлемый проступок
    Лукашенко уволил своего помощника за неприемлемый проступок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Белоруссии – инспектор по Витебской области Игорь Брыло освобожден от занимаемой должности, соответствующий указ подписал белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Как говорится сообщении на сайте президента Белоруссии, Брыло уволен в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе. О каком проступке идет речь, не уточняется.

    В ноябре Лукашенко сообщил, что в стране вскрыты преступные схемы при экспорте молочной продукции в Россию с участием должностных лиц предприятий и госорганов, не называя конкретные фамилии, передает РИА «Новости». Тогда же глава белорусского государства отметил, что «все началось… с Витебской области».

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 21:07
    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе

    Боррель о помощи Газе: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют

    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, назвал бессмысленным оказание гуманитарной помощи тем, кто рискует завтра быть убитым.

    Для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи, однако «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, говоря об обстановке в зоне конфликта Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».

    Поэтому необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых жертв, добавил он. Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля палестинского движения ХАМАС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

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    27 ноября 2023, 18:38
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия имеет полное право атаковать спутники Starlink, использующиеся военнослужащими украинской армии, заявил представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт.

    В соответствии с законами ведения войны, страна должна воздерживаться от ударов по гражданским объектам, но такие объекты могут быть атакованы, если они дают военное преимущество противнику, отметил Грюнерт в ходе выступления на конференции по космосу в Белфасте, передает ТАСС.

    «Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», – приводит слова Грюнерта газета The Daily Telegraph.

    Он также согласился с заявлениями российского руководства о том, что использование украинской армией гражданской инфраструктуры делает ее ударной целью, однако «это не значит, что по гражданским спутникам всегда будут наносить удары». «Это значит, что существует такая вероятность», – подчеркнул эксперт.

    Ранее США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    Коментарии (11)
    28 ноября 2023, 14:14
    Появились подробности «отравления» жены Буданова

    Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

    Появились подробности «отравления» жены Буданова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    У нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, пишут украинские СМИ.

    Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова, вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

    Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что Марианну Буданову якобы целенаправленно «пытались отравить», по данному факту на Украине ведется уголовное расследование.

    Коментарии (34)
    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2023, 08:18
    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

    Kathimerini: Затонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
    @ Cengiz Tokgoz/vesselfinder

    Tекст: Ольга Никитина

    Грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов и затонувшее вблизи греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщили греческие СМИ со ссылкой на показания спасенного моряка.

    Затонувшее судно, по данным газеты Kathimerini, находилось в черном листе международных контрольных органов. Ранее Raptor был уличен в работе с недействительными документами на членов экипажа. Кроме того, как сообщает газета, «в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи», передает РИА «Новости».

    По словам спасенного моряка, судно следовало в Стамбул для заправки, а конечным пунктом назначения была Украина. В этой связи, как добавляет газета, «подозрения властей усиливаются».

    Грузовое судно Raptor, на борту которого находились 14 членов экипажа (один индиец, 11 египтян и два сирийца), затонуло в воскресенье. Одного моряка, египтянина, удалось спасти. Афинское агентство новостей АМНА сообщало, что судно перевозило соль из Египта в Стамбул. Несмотря на поступление воды в трюм, экипаж, вероятно, по указанию судовладельца, не обратился за помощью. Сигнал бедствия был подан лишь за несколько минут до гибели судна.

    Коментарии (10)
    27 ноября 2023, 20:43
    Мужчина и двухлетний ребенок отравились метадоном в Московской области
    Мужчина и двухлетний ребенок отравились метадоном в Московской области
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия смертельного метадона могла попасть из Ставрополя в Москву, с отравлением наркотиком уже госпитализированы два человека, сообщают СМИ.

    По информации Telegram-канала Shot, из Хорошевского района Москвы с отравлением метадоном в токсикореанимацию госпитализирован 24-летний молодой человек, передает Life. Отмечается, что пострадавший – наркозависимый со стажем.

    Кроме того, по данным канала, накануне в подмосковном Красногорске с отравлением наркотиком госпитализировали двухлетнюю девочку. Вызывая скорую помощь по телефону, взрослые сказали, что ребенок почувствовал себя плохо и потерял сознание. Уже в больнице девочке диагностировали отравление метадоном. В случившемся разбираются сотрудники полиции.

    Ранее в Астрахани минимум 20 человек попали в больницу с отравлением метадоном, трое скончались. По делу об отравлении метадоном арестовали троих человек.

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    28 ноября 2023, 14:21
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО нужно подготовиться к усилению боевых действий на украинской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

    По его словам, НАТО нужно подготовиться «к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам», что делает важнее активизацию государствами – членами альянса помощи Украине, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

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    28 ноября 2023, 13:22
    Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям

    Авиаэксперт Гусаров: Французские истребители Rafale не могут конкурировать с российскими самолетами

    Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Казахстану и Узбекистану невыгодно приобретать истребители Rafale. Их эксплуатация потребует колоссальных затрат на смену инфраструктуры и переподготовку пилотов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее французские СМИ сообщили о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale.

    «Rafale – это ничем не примечательный французский истребитель четвертого поколения. Конечно, данную машину нельзя назвать плохой, но и достоинства, в связи с которыми на нее можно было бы поменять российские образцы, упомянуть трудно. Поэтому новость о желании Казахстана и Узбекистана приобрести эти модели у Парижа выглядит по меньшей мере странно», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    «Отмечу, Rafale не способен полностью вытеснить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30. У этих машин серьезно отличается функционал, а на универсальность ни один самолет четвертого поколения претендовать не может. К тому же в настоящее время куда большую роль играет не столько сама модель истребителя, сколько радары и боеприпасы, установленные внутри», – отмечает эксперт.

    «Конкурентное преимущество авиации на поле боя достигается именно за счет вспомогательных систем. У кого они сильнее, тот и лидирует. Поэтому покупка французских истребителей для стран Центральной Азии не является целесообразной. Гораздо проще и выгоднее сотрудничать с Россией, прокачивая уже имеющиеся самолеты с помощью более современных радаров», – подчеркивает собеседник.

    «Еще одна важная деталь: переход с российских самолетов на натовские аналоги обойдется Казахстану и Узбекистану недешево. Речь идет о полной замене инфраструктуры, о переобучении пилотов и приглашении западных инженеров. Не исключено, что в случае поломки Rafale придется отправлять в Европу», – акцентирует он.

    «Потянуть такие затраты способна не каждая страна. В связи с этим новость о переговорах Парижа с Астаной и Ташкентом, скорее всего, является преднамеренным вбросом со стороны Франции. Это государство сейчас активно пытается вернуть себе статус глобального поставщика вооружений», – считает Гусаров.

    «Кроме того, в отместку за неудачи в Африке французы хотят «выбить» Россию из Центральной Азии. Неслучайно с официальным визитом недавно туда приезжал Эммануэль Макрон. Однако не думаю, что Парижу удастся расшатать платформу нашего сотрудничества», – рассуждает эксперт.

    «Я также исключаю возможность торга со стороны Узбекистана или Казахстана. Да, иногда страны пытаются получить скидку, заявляя о намерении заключения сделки с другим государством. Но это не тот случай. Мы и так даем центральноазиатским государствам небывалые дисконты», – подчеркивает собеседник.

    Резюмируя, Гусаров выразил уверенность в том, что слухи не скажутся на взаимоотношениях Москвы, Астаны и Ташкента. «Однако если слухи станут реальностью, России непременно стоит обратиться к партнерам с просьбой разъяснить их дальнейшие намерения», – заключил он.

    Ранее стало известно о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным СМИ, европейский самолет в будущем может заменить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30, находящихся в настоящее время на вооружении этих государств.

    Подчеркивается, что переговоры ведутся между Астаной, Ташкентом и аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Как отмечает источник СМИ, экспертные группы со стороны производителя истребителей уже неоднократно посещали Узбекистан с рабочими визитами. По информации издания La Tribune, страна планирует приобрести у Франции 24 экземпляра Rafale.

    В то же время Казахстан также активно ведет диалог с возможными поставщиками, но перспектива покупки самолетов Астаной называется «более отдаленной». Причиной этого называется «географическая и политическая близость» государства с Москвой, что «не благоприятствует» одновременным закупкам со стороны западных государств.

    «В намерение узбеков закупить относительно новые Rafale верится с очень большой натяжкой», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Отмечается, что переустройство инфраструктуры, а также обучение пилотов на новых моделях сделает приобретение истребителей крайне невыгодным с экономической точки зрения шагом для Ташкента.

    Многоцелевой Rafale – разработка 1986 года, однако совершенствование машины затянулось на два десятилетия, напоминает Sputnik. На вооружение Парижем самолет был принят лишь в 2006-м. Основные характеристики модернизированной версии истребителя позволяют сравнивать его с российскими Су-30М и Су-35С.

    Двухдвигательный Rafale интересен конструктивными элементами из углепластика, кевлара и других композитов – до 20% площади поверхности и 25% массы. Максимальная скорость – 1900 км/час. Ударные задачи Rafale способен решать на удалении от базы в 1760 км, боевой радиус в роли истребителя-перехватчика – 1090 км. Полезная нагрузка – около 9 тонн.

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    28 ноября 2023, 14:36
    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, противник потерял 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-полковник Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, атаки ВСУ возле Синьковки Харьковской области были отбиты подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.

    В то же время на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Торского и Григоровки ДНР, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, также отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Часовым Яром, Клещеевкой и Георгиевкой ДНР. Потери ВСУ – до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайное, украинские войска здесь потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.

    Также на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе Новопокровки. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65  военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.

    На Херсонском направлении в результате ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Согласно данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиатоплива, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

    Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка в ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других бронемашин, 1185 боевых машин РСЗО, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 12:04
    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами

    ТАСС: Жену главы военной разведки Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну целенаправленно пытались отравить, по данному факту ведется уголовное расследование, пишут украинские СМИ.

    Источники украинских СМИ утверждают, что Марианну Буданову пытались отравить тяжелыми металлами. Вещества, обнаруженные, как утверждается, в ее организме, не используются в быту и военном деле, а их наличие «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», передает ТАСС.

    Состояние здоровья Будановой ухудшалось, ее госпитализировали. Сейчас, по сообщениям в украинской прессе, она уже завершает курс лечения.

    Произошедшее расследуется как попытка убийства.

    Буданов рассказывал в интервью украинским СМИ, что его жена проживает вместе с ним в его кабинете, но в ГУР МО Украины не работает.

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    27 ноября 2023, 21:50
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина намерена изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщили СМИ.

    Как пишет Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника, изменения, о которых планируют объявить на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт, передает РИА «Новости».

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что некоторые люди «боятся умереть, боятся стрелять», однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. По его словам, с набором в ВСУ есть проблемы, но призвал не преувеличивать их масштаб.

    Ранее секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что сотрудникам военкомата разрешать снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

    Коментарии (14)
    27 ноября 2023, 21:25
    Моргенштерн объявил о закрытии лейбла в России
    Моргенштерн объявил о закрытии лейбла в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) сообщил о закрытии своего лейбла Bugatti Music.

    Как написал Моргенштерн в своем Telegram-канале, команда лейбла проделала большой путь, и «таких мувов», как Bugatti Music, не делал ни один российский лейбл. Он добавил, что гордится работой, сделанной в звукозаписывающей компании, передает Газета.Ru.

    «Фит за лям долларов, паленые кроссы рич зе кида, Арут и Кизару, рекламирующие БК… Мы делали невозможное. Наши молодые пацаны росли на глазах, и сегодня в полночь выйдет последний альбом на Bugatti Music, и я рад что именно Илюха станет типом, который закроет нашу историю», – написал он.

    Напомним, Моргенштерн в сентябре вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае, но, испугавшись призыва в армию, покинул страну. Позже стало известно, что власти ОАЭ внесли Моргенштерна в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что России делать с «поп-возвращенцами».

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