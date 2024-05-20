Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС
Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда
Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять решения МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.
Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.