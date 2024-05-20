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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

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    20 мая 2024, 23:35 • Новости дня

    Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС

    Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда

    Tекст: Антон Антонов

    Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять решения МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.

    20 мая 2024, 01:52 • Новости дня
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль непублично дал понять другим странам, что «не имеет никакого отношения» к падению вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили израильские СМИ.

    Публично официальные представители Израиля инцидент не комментировали, передает ТАСС со ссылкой на израильский 13-й канал.

    Напомним, радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета, сократился до 2 км.

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    20 мая 2024, 14:11 • Новости дня
    Прокурор МУС потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля

    Tекст: Ольга Никитина

    Прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    У прокуратуры, согласно заявлению, есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года», передает ТАСС.

    В ООН заявляли ранее, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.

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    18 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    Найдено тело похищенной ХАМАС студентки Шани Лук

    Tекст: Александра Юдина

    ЦАХАЛ вывез тело убитой боевиками ХАМАС 22-летней студентки из Германии Шани Лук в результате спецоперации в Израиль.

    По данным пресс-секретаря ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэля Хагари, в результате совместной операции армии и спецслужб, тело было «спасено», передает РБК.

    Как отметили в ЦАХАЛ, кроме Шани Лук были обнаружены тела взятых в заложники боевиками Ицхака Гелернтера и Амита Бускилы. В данный момент тела убитых опознаны, а родственники уведомлены.

    В октябре прошлого года мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами.

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    20 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
    МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал скандалом исторических масштабов заявление прокурора МУС о запросе ордеров на арест премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

    «В то время как убийцы и насильники из движения ХАМАС совершили преступления против человечности в отношении наших братьев и сестер, прокурор ставит в один ряд премьера, министра обороны Израиля с гнусными монстрами ХАМАС, подобными нацистам. Это историческое бесчестье, о котором будут помнить всегда», – приводит его слова «Интерфакс».

    Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.

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    18 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в западне в Рафахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятеро военных Израиля погибли в ловушке, устроенной бойцами ХАМАС на востоке города Рафах, заявило военное крыло движения «Бригады аль-Кассама».

    «Нашим бойцам удалось заманить в ловушку сионистские силы и взорвать там бомбу, убив пятерых солдат и ранив еще несколько на востоке города Рафах», – сообщило движение в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал командира «Исламского джихада» в Рафахе.

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    19 мая 2024, 05:03 • Новости дня
    Евросоюз решил ужесточить правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз принял решение ужесточить правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии с 16 сентября 2024 года. Об этом сообщил главный госветинспектора Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

    «Россия и Белоруссия исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования», – приводит слова Зранкович ТАСС со ссылкой на Delfi.

    С 16 сентября 2024 года для ввоза собак, кошек или хорьков понадобится документ с результатами теста на антитела к вирусу бешенства, взятoго как минимум через 30 дней после вакцинации и за три месяца до поездки.

    Также животное должно иметь подкожный микрочип или татуировку, а ветеринарный сертификат должен быть образца Евросоюза и выдан госветеринаром третьей страны

    Отмечается прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за проблем с документами, условиями перевозки или идентификацией.

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    19 мая 2024, 00:12 • Новости дня
    Иранские ракеты и беспилотники преодолели 12 линий обороны Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские ракеты и беспилотники в ходе массированного удара по территории Израиля 13 апреля преодолели 12 эшелонов противовоздушной обороны этой страны. Об этом заявил заместитель главы ополчения «Басидж», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Курейши.

    «Нашим ракетам и беспилотникам для достижения цели пришлось преодолеть 12 эшелонов противовоздушной обороны, что свидетельствует о высоком уровне использованных технологий», – приводит ТАСС слова Курейши со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По словам генерала, целями Тегерана стали «две наиболее защищенные» израильские военные базы. Курейши отметил, что «все иностранные военные базы региона пришли на помощь» израильской армии, чтобы «перехватить ракеты и беспилотники», запущенные из Ирана.

    Напомним, вечером 13 апреля Иран нанес удар по Израилю, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе на атаку по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, в которой Тегеран обвиняет Израиль. В Армии обороны Израиля заявили, что перехватили 99% иранских снарядов.

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    19 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Лаззарини: Почти миллион жителей Рафаха покинули город

    Лаззарини: Почти миллион жителей Рафаха покинули город из-за военной операции Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что почти 800 тыс. жителей города Рафах на юге сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции Израиля.

    «Почти половина населения Рафаха, 800 тыс. человек, вновь находится в пути, будучи вынужденными бежать с тех пор, как 6 мая израильские силы начали военную операцию в этом районе», – приводит заявление Лаззарини ТАСС.

    По его словам, гуманитарные зоны, созданные Израилем, не предоставляют необходимых условий для размещения такого количества беженцев. В частности, Аль-Маваси представляет собой «песчаную сельскохозяйственную землю площадью 14 квадратных километров, где люди остаются на открытом воздухе практически без зданий и дорог».

    Напомним, военная операция Израиля в Рафахе началась 6 мая. Уже на следующий день израильские военные взяли под контроль одноименный пограничный переход на границе сектора Газа с Египтом.

    Международное сообщество призывало Израиль отказаться от полномасштабной операции в Рафахе, однако израильские власти настаивают на ее необходимости для «полной победы» и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа.

    Лаззарини отмечает, что с октября 2023 года, когда Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, жители анклава неоднократно покидали свои дома в поисках безопасного места.

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    19 мая 2024, 06:54 • Новости дня
    ЦАХАЛ потеряла в секторе Газа двух военных

    Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военных в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое израильских военнослужащих погибли в ходе боевых действий против ХАМАС на юге сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля.

    Обстоятельства их гибели не приводятся. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 630 израильтян, передает ТАСС.

    В то же время число жертв израильского удара по дому к северу от лагеря беженцев Нусейрат возросло до 20.

    Израильская артиллерия также обстреливает несколько районов на востоке и в центре города Рафах на юге палестинского анклава.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию.

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    18 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    Володин назвал политикой двойных стандартов решение ЕС остановить вещание ряда СМИ

    Спикер Госдумы Володин назвал политикой двойных стандартов решение ЕС остановить вещание ряда СМИ

    Tекст: Александра Юдина

    Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур, на деле Евросоюз не терпит свободу слова, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что решение совета ЕС остановить вещательную деятельность ряда российских СМИ является политикой двойных стандартов, которая стала неотъемлемой частью европейских структур.

    Володин подчеркнул, что ЕС блокирует любую альтернативную точку зрения и уничтожают свободу слова.

    Спикер Госдумы выразил благодарность журналистам данных СМИ, заметив, что «евробюрократы» просто чувствуют эффективность работы и поэтому ограничивают их деятельность.

    Накануне в ЕС решили приостановить работу РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты».

    До этого ЕС инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций.

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    18 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал командира «Исламского джихада» в Рафахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские войска продолжают проведение операций в Рафахе, в восточной части города авиаударом ликвидирован один из командиров «Исламского джихада», заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Убитый командир руководил логистикой в рафахской бригаде военного крыла «Исламского джихада» и отвечал за подготовку к операциям против сухопутных подразделений израильской армии, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что на востоке Рафаха Израиль за прошедшие сутки продолжал вести точечные операции против вооруженных радикалов и их инфраструктуры, в ходе которых были обнаружены оружие, взрывные устройства, ракеты и противотанковые снаряды и уничтожена одна пусковая установка.

    Также продолжаются бои в центре Газы и в районе Джебалии в северной части анклава, добавили в ЦАХАЛ. В Джебалии израильские войска уничтожили ракетную установку.

    Ранее Алжир и Словения запросили заседания СБ ООН по Рафаху.

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    19 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Из-за закрытия двух КПП на границе Газы застряли почти 700 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 700 раненых и нуждающихся в лечении жителей сектора Газа не могут покинуть его, чтобы получить медицинскую помощь за рубежом, в результате приостановки работы КПП «Керем-Шалом» и «Рафах», сообщило управление по работе со средствами массовой информации в анклаве.

    Как говорится в сообщении, из-за закрытия КПП «Рафах» и «Керем-Шалом» Израиль не позволил 690 раненым и больным выехать из Газы, также 3 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью не могут въехать в Газу, что усугубляет и без того тяжелый гуманитарный кризис в секторе, передает ТАСС. В ведомстве возложили ответственность за это на еврейское государство, Евросоюз, США и мировое сообщество в целом.

    Ранее военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» операции в Рафахе.

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    18 мая 2024, 09:26 • Новости дня
    Алжир и Словения запросили заседания СБ ООН по Рафаху

    Tекст: Александра Юдина

    Алжир и Словения инициировали проведение заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в палестинском городе Рафах.

    Отмечается, что страны запросили заседание на 20 мая, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что в результате израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия и расположенных на юге сектора Газа городам Рафах и Хан-Юнис погибли восемь человек.

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    18 мая 2024, 07:14 • Новости дня
    В результате израильских ударов по сектору Газа погибли восемь человек

    В результате израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия и городам Рафах и Хан-Юнис. сектору Газа погибли восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских ударов по различным районам сектора Газа погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

    Пять человек погибли в результате ударов по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает ТАСС.

    Еще два человека погибли в результате ударов по городам Рафах и Хан-Юнис на юге сектора.

    Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

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    20 мая 2024, 13:33 • Новости дня
    Кремль спросили о запрете вещания ряда СМИ России в ЕС

    Песков: Прежде чем ответить на запрет вещания в ЕС СМИ из России, нужно разобраться

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прежде чем отвечать на запрет вещания российских СМИ в ЕС, нужно понять, что подразумевает этот запрет, так как подпавшие под санкции медиа не имели вещания в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как сказал Песков, отвечая на вопрос, каким образом Россия будет отвечать на запрет вещания, Песков заявил, что сначала нужно разобраться, что имеется в виду, поскольку речь идет об «Известиях» и «Российской газете», у которых не было никакого вещания в ЕС, передает ТАСС.

    Ранее в ЕС решили приостановить работу РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты».

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