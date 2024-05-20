Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС

Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда

Tекст: Антон Антонов

Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.

Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.