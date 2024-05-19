Лидера мятежников в ДР Конго ликвидировала армия

Tекст: Ольга Иванова

Совершившие попытку госпереворота выступали за свержение президента Феликса Чисекеди, передает РИА «Новости».

Исходя из видеороликов, распространяющихся в соцсетях, мятежники несли флаги Республики Заир, это название страна носила с 1971 по 1997 год.

Издание Actualite пишет, что 41-летний Маланга жил в США и был «хорошо известен в диаспоре в Америке своими антиправительственными выступлениями». Он позиционировал себя как член движения «Новый Заир» и возглавлял группировку «Объединенная конголезская партия» (UCP).

Ранее сообщалось, что вооруженные силы ДРК предотвратили попытку госпереворота. По данным армии, в нем были замешаны иностранцы.