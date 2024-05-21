Небензя обвинил США в намерении продолжать милитаризацию космоса

Небензя заявил о желании Запада сохранить возможность размещения в космосе любых видов вооружений

Tекст: Антон Антонов

Выступая в Совбезе ООН, Небензя отметил, что страны Запада «били себя в грудь», заверяя в поддержке «мирного космоса», но голосованием по российскому проекту резолюции «подтвердили свои реальные намерения продолжать милитаризовать космос». По его словам, «особенно цинично и лицемерно выглядят их попытки оправдать свои действия якобы неконсенсусным характером нашего проекта»С.

Небензя заявил, что истинная причина отказа поддержать проект резолюции – стремление «оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях и размещения там любых видов вооружений», передает ТАС.

Он признал, что голосование стало «поражением» для тех стран, которые привержены мирному космосу. Москве придется предпринять ответные шаги, но она «останется приверженной своим обязательствам», сказал Небензя.

Постпред заявил, что государства Запада «сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле». Проведена граница между теми, кто желает мирного освоения космоса, и теми, кто добивается его милитаризации, сказал он. Небензя заявил, что «западные страны оказались сегодня, по сути, изолированы в Совете, и это симптоматично».

Напомним, за российский проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе проголосовали семь членов Совбеза ООН при необходимых девяти, документ не был принят. Проект поддержали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Против голосовали США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта. Швейцария воздержалась.