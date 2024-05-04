Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
В Аргентине опровергла обвинения испанского министра в адрес Хавьера Милея
Канцелярия президента Аргентины опровергла обвинения испанского министра в адрес Хавьера Милея
Канцелярия президента Аргентины выступила с резким осуждением слов министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, заявившего о том, что лидер оппозиции Хавьер Милей якобы находится под воздействием «неких веществ».
Из заявления канцелярии президента следует, что данные обвинения являются клеветническими и оскорбительными, они не имеют под собой никакой основы и являются «грубым вмешательством во внутренние дела Аргентины», передает РИА «Новости».
При этом сам Милей отреагировал на слова Пуэнте, назвав их «абсурдными» и «лживыми».
Газета ВЗГЛЯД писала, что сближение с НАТО подтверждает шизофрению Милея.