Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».34 комментария
Рядом с вертолетом Раиси не нашли признаков выживших
Красный Полумесяц сообщил, что признаков выживших пассажиров вертолета Раиси не обнаружено
Нет «никаких признаков», что кому-то из пассажиров вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, удалось выжить, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Вместе с президентом Ирана в вертолете были глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, а также пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, передает ТАСС со ссылкой на IRIB.
Напомним, Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщил, что вертолет полностью сгорел, все пассажиры считаются погибшими. Израильские СМИ сообщили, что Израиль непублично дал понять другим странам, что «не имеет никакого отношения» к падению вертолета президента Ирана. В Тебриз для помощи иранской стороне вылетели два спецборта Ил-76 МЧС России со спасателями, кинологическими расчетами и техникой.