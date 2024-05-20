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    20 мая 2024, 05:42 • Новости дня

    Обнаружен вертолет президента Ирана

    КСИР и Красный Полумесяц сообщили о найденном вертолете президента Ирана Раиси

    Обнаружен вертолет президента Ирана
    @ MSNBC/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили Корпус стражей исламской революции и Иранское общество Красного Полумесяца.

    Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что «вертолет найден», передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

    19 мая 2024, 16:09 • Новости дня
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны, передает иранский государственный телеканал Press TV. В сообщении не уточняется состояние Раиси.

    По сообщениям, вертолет, перевозивший Раиси, попал в аварию, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, сообщается, что спасатели пытаются попасть к месту происшествия, но ситуация затруднена из-за плохих погодных условий.

    В воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы».

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    19 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об установленном месте падения вертолета президента страны Раиси

    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана
    @ LiveNOW from FOX/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Получен сигнал, позволивший определить точное место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

    Гализаде сообщил, что поступил «сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа». Сейчас все привлеченные к поисково-спасательной операции «направляются в район» падения вертолета. Гализаде выразил надежду, что сможет «сообщить народу хорошие новости».

    Командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР направились к месту падения вертолета, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана. Поиски осложнены погодными условиями.

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    19 мая 2024, 19:34 • Новости дня
    Генштаб Ирана призвал задействовать силы армии и полиции для поиска вертолета Раиси

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери призвал задействовать все имеющиеся силы армии, чтобы найти вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси, сообщило агентство Fars.

    Багери также добавил, что для поиска необходимо задействовать силы КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС) и полиции. Вооруженные силы находятся в районе ЧП с вертолетом и проводят расследование, уточнил Багери, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Позже стало известно, что экипаж вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв.

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    19 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    Летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета

    Tекст: Антон Антонов

    Имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, выходил на связь после крушения вертолета, сообщил замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

    Сафари сообщил, что Аль-Хашему «в первое время после происшествия» дважды удалось выйти на связь. Он рассказал, что «чувствует себя плохо». При этом имам заявил, что «слышит звук машин скорой помощи», передает РИА «Новости».

    Напомним, командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде заявил, что определено место падения вертолета.

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    20 мая 2024, 01:00 • Новости дня
    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана

    Путин распорядился направить для помощи в поисках президента Ирана Раиси самолеты, вертолеты и спасателей

    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана
    @ Новости ТВЦ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин распорядился направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил советник российского лидера Игорь Левитин.

    Левитин провел телефонные переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолеты, вертолеты и спасатели направятся в Тебриз «в течение часа», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim и IRIB.

    Советник президента также рассказал, что Путин «внимательно следит за новостями с самого начала инцидента». Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать любую помощь. От имени президента Левитин выразил иранскому народу «поддержку и сочувствие».

    Первый вице-президент Ирана в ответ поблагодарил «правительство, народ России и лично Владимира Путина», а также выразил надежду «на хорошие новости для народа Ирана в ближайшие часы».

    Позднее в МЧС России сообщили, что в состав группировки, которая будет направлена в Иран, войдут 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента. МЧС и Минобороны получили необходимые указания – «подготовлены вертолетные группы» и «группировка из 60 спасателей», они «готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах», сказал он.

    Press TV сообщает, что радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета сократился до 2 км.

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран выражает благодарность «ряду правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции».

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана.

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    19 мая 2024, 21:23 • Новости дня
    Связь установили с экипажем вертолета президента Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Связь установлена с экипажем вертолета, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури.

    Он отметил, что связь установлена с одним пассажиром и с одним из членов экипажа, власти надеются, что уровень серьезности происшествия был не сильно высоким, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета. Всего на место ЧП направлены 46 команд спасателей, а также поисковые собаки.

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    19 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    Стало известно местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, передает агентство Tasnim.

    По данным агентства, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан. Отмечается, что район является труднодоступным, передает РИА «Новости».

    При этом агентство IRNA сообщило, что вертолет экстренных служб не смог приземлиться в месте предположительного ЧП.

    В Вазерган направлены восемь карет скорой помощи. На месте инцидента находятся спасатели, а также технические специалисты и врачи.

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Позже стало известно, что экипаж вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв.

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    19 мая 2024, 17:02 • Новости дня
    Спасатели прибыли в район ЧП с вертолетом президента Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели добрались до места, где произошло ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, передает иранское агентство IRNA.

    Отмечается, что спасателям понадобился час, чтобы добраться до места ЧП, они уже начали поиски, передает РИА «Новости».

    По данным IRNA, в спасательной операции участвуют 16 отрядов спасателей.

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Позже стало известно, что экипаж вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв.

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    20 мая 2024, 00:35 • Новости дня
    Американская пресса заявила о «подтвержденной гибели Раиси»

    Американский журнал Atlantic со ссылкой на источник в Тегеране заявил о «подтвержденной гибели Раиси»

    Американская пресса заявила о «подтвержденной гибели Раиси»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журнал Atlantic со ссылкой на «источник в Тегеране, близкий к президенту» Ирана заявил о «подтвержденной гибели» Эбрахима Раиси в результате падения вертолета.

    По версии Atlantic, власти Ирана сейчас думают, как «сообщить новость, не вызвав хаос». При этом журнал признал, что «независимого подтверждения данной информации» получить не смог, передает ТАСС.

    Atlantic заявил о «противоречивых данных». Как утверждает издание, в случае гибели Раиси следует ожидать «ожесточенной борьбы за власть» в Иране.

    Тем временем командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами сообщил, что информация о выходе на связь лиц, находившихся на вертолете президента Ирана, после жесткой посадки «не соответствует действительности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Напомним, сообщалось что определено место падения вертолета – поступил «сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа». Замглавы МИД Ирана Мехди Сафари заявил, что на связь выходил имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту.

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    19 мая 2024, 20:27 • Новости дня
    Красный полумесяц: К месту аварии вертолета Раиси подошли четыре команды спасателей

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.

    Он также сообщил, что всего на место ЧП направлены 46 команд спасателей, а также поисковые собаки, передает РИА «Новости».

    Начальник оперативного штаба добавил, что спасатели не могут задействовать для поисковой операции беспилотники или вертолеты, так как погодные условия весьма неблагоприятны.

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Позже стало известно, что экипаж вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв.

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    20 мая 2024, 01:52 • Новости дня
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль непублично дал понять другим странам, что «не имеет никакого отношения» к падению вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили израильские СМИ.

    Публично официальные представители Израиля инцидент не комментировали, передает ТАСС со ссылкой на израильский 13-й канал.

    Напомним, радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета, сократился до 2 км.

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    20 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    Спецборт МЧС России вылетел в Иран

    Спецборт со спасателями МЧС России вылетел в Тебриз

    Спецборт МЧС России вылетел в Иран
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Тебриз вылетел спецборт Ил-76 со спасателями МЧС России, которые окажут помощь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщило министерство.

    Самолет вылетел из аэропорта Жуковский. На борту также находятся кинологические расчеты и высокопроходимая техника. Позднее в Иран направится и второй самолет, передает ТАСС.

    Напомним, обнаружено вероятное место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Предположительно, обломки вертолета находятся рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном.

    Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством оборонного сектора и сектора безопасности и распорядился направить помощь для поиска президента Ирана.

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    19 мая 2024, 21:33 • Новости дня
    Захарова: Россия готова помочь в расследовании ЧП с вертолетом Раиси

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова оказать необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и расследовании причин произошедшего инцидента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она заявила, что Москва искренне надеется на то, что жизни и здоровью пассажиров вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси, ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила, что Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента.

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета. Всего на место ЧП направлены 46 команд спасателей, а также поисковые собаки.

    Коментарии (0)
    19 мая 2024, 19:58 • Новости дня
    Азербайджан и Армения предложили помощь в связи с аварией вертолета с Раиси на борту

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощь в связи с жесткой посадкой вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, предложили Азербайджан и Армения.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность из-за произошедшего, а также отметил, что как соседняя, дружественная и братская страна Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку, передает ТАСС.

    В МИД Армении также отметили, что Ереван готов предоставить всю необходимую поддержку для поиска вертолета с Раиси.

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Позже стало известно, что экипаж вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв.

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    20 мая 2024, 03:59 • Новости дня
    Найдено вероятное место падения вертолета Раиси

    Турецкий БПЛА Akinci нашел вероятное место падения вертолета Раиси в Иране

    Найдено вероятное место падения вертолета Раиси
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил Корпус стражей исламской революции.

    Турецкая сторона передала Ирану координаты вероятного места аварии, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Как сообщило Press TV, «КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла». Предположительно, найдены «обломки вертолета». Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту вероятного падения вертолета, передает РИА «Новости».

    По информации агентства IRNA, источник тепла располагается рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном.

    Напомним, вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана. Минобороны Турции сообщило, что по запросу властей Ирана предоставило беспилотник Akinci и «вертолет с ночным видением Cougar» для участия в поисках вертолета.

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