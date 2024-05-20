Стоимость шенгенской визы решили поднять на 12%

АТОР сообщила о росте стоимости шенгенской визы с июня на 12%

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что Еврокомиссия поднимает «стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12%». За визу для взрослых придется заплатить 90 евро, для детей 6–12 лет – 45 евро, передает РИА «Новости».

Стоимость визы пересматривается каждые три года с учетом «объективных критериев», например, инфляции и уровня зарплат в ЕС. ЕК считает, что из-за инфляции необходимо повысить визовые сборы.

ЕК заявила, что в 2023 году по всему миру число заявок на шенгенские визы выросло на 37%, если сравнивать с 2022 годом, и превысило 10,3 млн. При этом лидером стали граждане Китая – 1,1 млн обращений за визой. Россия с 520 тыс. обращений закрыла топ-5 стран по этому показателю.

Напомним, АТОР сообщала, что в 2023 году почти каждый пятый россиянин, подавший заявку на шенгенскую визу, получил отказ. По сравнению с 2019-м, допандемийным, годом, доля отказов выросла более чем в 13 раз.



