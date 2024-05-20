Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Эксперт назвала последствия гибели президента Ирана Раиси для страны

Эксперт Раванди-Фадаи: Иранское общество ищет доказательства вины израильских или американских диверсантов в гибели Раиси

Tекст: Анастасия Куликова

«Авиакатастрофа вызывает много вопросов. Главный из них: как президентскому борту разрешили лететь при таких погодных условиях?» – указала Лана Раванди-Фадаи, руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ и доцент РГГУ.

По словам собеседницы, уже существуют теории о том, что трагедия произошла по вине израильских или американских диверсантов. «Многие иранцы пытаются найти этому доказательства, вспоминая предыдущие заявления политиков из Тель-Авива и Вашингтона. Но официальных обвинений пока нет. Да и сами израильтяне уверяют, что не имеют отношения к произошедшему», – детализировала спикер.

Она считает важным тот факт, что на помощь Ирану пришла Турция, которая отправила своих альпинистов и спасателей, а также предоставила высокотехнологичный беспилотник, благодаря чему удалось определить место ЧП. «Руку помощи протянули и российские власти», – добавила собеседница.

«В целом иранское общество шокировано гибелью президента и высокопоставленных чиновников. Многие люди в ночь на понедельник молились о здоровье Раиси и его спутников», – рассказала спикер. По ее мнению, трагедия сплотит иранцев. На этом фоне Раванди-Фадаи не ожидает дестабилизации обстановки в Исламской республике.

«Основные рычаги власти в Иране не у президента, а у духовного лидера. Поэтому страна будет продолжать стабильно функционировать, даже несмотря на трагедию. Я думаю, правительство возьмет ситуацию под контроль. Временно исполняющим обязанности президента уже назначили вице-президента Мухаммеда Мохбера, который, к слову, является сторонником хороших отношений с Россией. Через 50 дней в Иране пройдут внеочередные выборы президента, на которых, по моему мнению, все шансы на победу будет иметь консерватор», – прогнозирует иранист.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при катастрофе вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Об этом утром 20 мая сообщило госагентство Mehr в Telegram-канале, позже информацию подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», – передает ТАСС слова иранского политика. Эта фраза произносится мусульманами после известий о смерти близкого человека.

По информации Mehr, все сопровождавшие президента Ирана также погибли. Издание Tasnim пишет, что продолжаются попытки опознать тела жертв катастрофы. По его сведениям, в числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.

Власти Ирана заверили, что трагедия не повлечет за собой сбои в их работе. В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.







Ночь в Тегеране прошла с молитвами. На площади Валиаср с позднего вечера стали собираться жители столицы. Они «воздели руки к небу и молятся о благополучном возвращении» президента Исламской республики, передавало ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится на сайте Кремля.

Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.

Соболезнования в связи с трагедией в Иране также выразил МИД Белоруссии, подчеркнув, что последние новости были восприняты в Минске с большой болью. «Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси», – говорится в заявлении ведомства.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси». «Его вклад в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном всегда будут помнить», – написал он в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

Пакистан решил объявить день траура в связи с гибелью Раиси в знак солидарности с Ираном. Президент Армении Никол Пашинян направил телеграмму лидеру Ирана Али Хаменеи и выразил соболезнования в связи с гибелью делегации президента республики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен сообщениями о гибели президента Ирана Раиси, которого считает образцовым и необыкновенным человеком.