Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Россия и Индия начали консультации об отмене виз
Россия и Индия решили провести консультации по вопросу безвизового въезда
Россия и Индия в июне проведут первые консультации по вопросу безвизового обмена для туристов, сообщают индийские СМИ. Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут двустороннее соглашение, аналогичное уже действующим с Китаем и Ираном.
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев выразил надежду, что консультации пройдут успешно и соглашение будет подписано в ближайшем будущем, передает «Рамблер».
Безвизовый туристический обмен между Россией и Индией будет организован по образцу уже действующих соглашений с Китаем и Ираном.
Ранее сообщалось, что Россия и Малайзия прорабатывают межправительственное соглашение о безвизовых поездках граждан сроком до 30 дней.