Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Прокуратура Испании выступила за оправдание жены премьера Санчеса
EFE: Прокуратура Испании потребовала оправдать жену премьера Санчеса
Прокуратура Испании выступила за вынесение оправдательного приговора в отношении супруги председателя правительства страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес по делу об использовании связей и растрате.
Супругу главы кабмина подозревают в коррупционных преступлениях, однако надзорное ведомство сочло необходимым снять обвинения, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.
Прокуратура также выступила за оправдание советницы Гомес Кристины Альварес. Обе фигурантки должны предстать перед судом с участием присяжных, однако точная дата разбирательства пока не определена.
Единственной стороной, настаивающей на обвинительном приговоре, осталась крайне правая ассоциация Hazte Oír, подавшая иск. Она просит приговорить супругу премьера к 13 годам лишения свободы. Расследование, начавшееся в 2024 году, связано с деятельностью Гомес на одной из кафедр Мадридского университета Комплутенсе и созданным там программным обеспечением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом испанский суд отдал жену премьера под суд по подозрению в коррупции.
В прошлом году судья отказался закрыть дело против супруги председателя правительства Испании.