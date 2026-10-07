Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Ребенок погиб при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
В результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека получили ранения, сообщил региональный оперативный штаб.
При ракетном обстреле села Принцевка Валуйского округа погибла 11-летняя девочка, сообщает оперштаб.
Еще четыре мирных жителя, среди которых один ребенок, получили ранения. Девочка 11 лет с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, позже ее переведут в детскую областную клиническую больницу.
Женщины 72 и 47 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями конечностей госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.
В результате атаки повреждены два частных дома и легковой автомобиль в селе Принцевка. В селе Казинка из-за детонации беспилотника поврежден автомобиль, а на предприятии выбиты стекла. В селе Долгое дрон атаковал частный дом, повредив кровлю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали семь человек.
Во вторник в результате атак пострадали 11 жителей Белгородской области.
В понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.