Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
В Эстонии арестовали двух украинцев за провоз мигрантов в багажнике
DELFI: Эстония арестовала двух украинцев за провоз мигрантов в багажнике
Двое граждан Украины взяты под стражу в эстонском городе Палдиски за попытку тайно вывезти в Швецию нелегальных мигрантов в багажнике автомобиля.
В воскресенье эстонские пограничники обнаружили в багажнике направлявшегося в Швецию автомобиля Audi трех нелегалов из Эритреи и Эфиопии, прикрытых одеялом, передает ТАСС со ссылкой на портал DELFI.
«На основании собранных доказательств мы пришли к выводу, что на время досудебного расследования заключение молодых людей под стражу является неизбежной необходимостью», – заявили в прокуратуре Эстонии.
Задержанными оказались граждане Украины 19 и 20 лет. Управлявший автомобилем 20-летний подозреваемый имел шведский вид на жительство и поддельное водительское удостоверение.
Заказ на незаконную перевозку людей за вознаграждение он нашел в социальных сетях. Суд арестовал молодых людей как минимум на два месяца, а мигранты помещены в специальное учреждение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, выходцы с Украины создают в странах Прибалтики криминальные сети для контрабанды людей.
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