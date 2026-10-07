В Эстонии арестовали двух украинцев за провоз мигрантов в багажнике

DELFI: Эстония арестовала двух украинцев за провоз мигрантов в багажнике

Tекст: Денис Тельманов

В воскресенье эстонские пограничники обнаружили в багажнике направлявшегося в Швецию автомобиля Audi трех нелегалов из Эритреи и Эфиопии, прикрытых одеялом, передает ТАСС со ссылкой на портал DELFI.

«На основании собранных доказательств мы пришли к выводу, что на время досудебного расследования заключение молодых людей под стражу является неизбежной необходимостью», – заявили в прокуратуре Эстонии.

Задержанными оказались граждане Украины 19 и 20 лет. Управлявший автомобилем 20-летний подозреваемый имел шведский вид на жительство и поддельное водительское удостоверение.

Заказ на незаконную перевозку людей за вознаграждение он нашел в социальных сетях. Суд арестовал молодых людей как минимум на два месяца, а мигранты помещены в специальное учреждение.

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