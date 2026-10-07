Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу
МИД: Для России очевидна ключевая роль США в плане воздействия на Киев
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы является очевидной ключевая роль Соединенных Штатов в вопросе воздействия на украинские и европейские власти.
Способность американской стороны оказывать давление на европейские страны и украинское руководство абсолютно понятна для российских властей, передает РИА «Новости».
«Конечно, ключевая роль Соединенных Штатов в плане воздействия на Киев, да и на европейцев, для нас тоже очевидна», – сказал Рябков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине.
Во вторник Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.